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Разгадан секрет вечности

№ 15(15) от 17.08.2006 [«Аргументы Недели », Екатерина БАЗАНОВА ]

Разгадан секрет вечности
Фото С. ХАЛЬЗОВА

- КАРАМЗИН считал, что настоящий писатель должен быть непременно хорошим человеком. А настоящий художник тоже должен обладать безупречными человеческими качествами?

- Достоевский был игроком. Мы, может быть, и делаем из-за этого какие-то поправки к его творчеству, но оно сильно, мощно, действительно, серьезно. Некрасов вел себя во многих вещах аморально, но его стихи пронзают насквозь. Видите, у меня весит портрет старца. Он очень правильную вещь сказал, что каждый человек имеет дар оставаться человеком: не возноситься, не гордиться, не хвалиться, а быть человеком в самом высоком смысле этого слова. Это и есть талант в высшем, библейском значении, данный каждому. Человек может его сохранить, а может - растоптать. Все остальные таланты являются вторичными. Они нанизываются на этот дар.

Никто не спорит, что у Шаляпина был фантастический голос, но как он вел себя с друзьями, особенно с близкими! Доходил до такой скупости, что пел для них за деньги. Когда народ голодал, советское правительство давало ему за концерт вагон зерна. Это было безнрав­ственно. Думаю, от этого он не выиграл. Его певческий талант, конечно, не померк. Но Шаляпин мог быть ярче как личность, если бы по-другому распорядился первоначальным даром.

У меня нет никаких понтов, верьте на слово. Я такой же, как все. Мне говорят: «Дар! Талант!» Это не мое приобретение, я с этим родился. Могу лишь тем похвалиться, что работаю каждый день. Но выкладываюсь на 70-80%, потому что на 100% просто физически не выдержу. Я и так по три часа сплю.

- Актер проживает свою роль, а художник живет в своей картине?

- Безусловно. Вот сейчас, например, лето, жарко, а мне надо нарисовать сильный-сильный мороз, когда все пронизано белым светом, все хрустит, звон мороза. Я должен это прочувствовать. А вообще искусство, будь то театр или живопись, всегда является отражением нормальной жизни. Например, у меня произошли какие-нибудь личные коллизии. Они непременно будут в той работе, которую я в этот момент пишу. Причем эта работа не обязательно будет подписана: «Коллизия!» Это могут быть розы или колокольчики, это может быть пейзаж, портрет - все что угодно, но мое состояние там непременно отразится.

- Что в мире невозможно изобразить в красках?

- Есть в природе вещи, которые по сути своей изобразить невозможно - и все. Был в моей жизни такой случай. Я еще учился в Суриковском. В 1980-м была годовщина Куликовской битвы. Меня эта тема очень заинтересовала. Я засел в библиотеке, перечитал огромное количество материалов, летописей. Хотел изобразить историю без штампов, избежать вторичности.

В результате сделал много эскизов, но большинство из них получились банальными. Я никак не мог избавиться от влияния тех, кто рисовал Куликовскую битву до меня. Вот, представляете, битва завершилась победой - все ликуют, и в то же время есть невыносимые потери - трагедия сотен людей. Радость и скорбь одновременно. Я захотел на основе сюжета Куликовской битвы изобразить не эту историю, а вечность... Вечность ведь можно ощутить. Стоишь на отпевании в церкви - между тобой и тем человеком, который умер, есть связь, и ты чуть-чуть вслед за ним шагаешь в вечность. Но как ее изобразить?

Я полтора года писал диплом, но в последние восемь дней на меня как будто снизошло озарение. Такое ощущение, что тебя вдруг поднимает некая сила. Рисовал 8 дней без остановки. Были и потом в моей жизни такие моменты озарения, но не такие сильные и долгие, как тогда. Я тогда еще иконопись до конца понял. Представьте, выходишь в поле - а там колокольня. Ее вертикаль относительно горизонта сразу замечаешь. Вертикаль и горизонт - символ креста, это и есть идеальное изображение вечности.

- А как вы отдыхаете без кисточки? Какие у вас есть увлечения? Футбол, может быть, рыбалка?

- Нет, футбол я не смотрю и не рыбачу. Отдыхать на море, валяться на пляже тоже не люблю, хотя приходится иногда по необходимости - семья. Бильярд очень люблю, еще с молодости. Вот сейчас второй загородный дом строю, в нем место точно под бильярдный стол остается. Такое искушение! Но ставить не буду, удержусь (улыбается).

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