«Мне довелось с ним работать и гулять…»

- Хочу начать с конца и выразить благодарность тем людям, которые поддер-жали мою идею и абсолютно бескоры­стно помогли ее реализовать. Спасибо президенту ВКПМ Александру Варину, Павлу Лагутину, Никите Высоцкому, сотрудникам Государственного культурного Центра-музея В.С. Высоцкого и всем тем людям, которые встретились мне в жизни, которые прошли через мое сердце.

Теперь - что я подразумеваю под «Моим Высоцким». В 1961 г. я закончил театральное училище им. Щукина и устроился на работу в Театр миниатюр. Среди моих новых приятелей был коренастый парень с гитарой - Владимир Высоцкий. В 1962 г. ему было всего 24 года, и никто еще не догадывался, что ему суждено спеть обо всех нас и за всех нас.

У каждого есть свой собственный Высоцкий, он есть и у меня. Мне довелось с ним работать, гулять, пить, слушать его песни 18 лет до его смерти и 25 после. Ни на один день он от меня не уходит. Была ли у нас дружба? Он говорил, что у нас с ним один резус крови.

- Как вы думаете, какие воспоминания на диске будут самыми интересными для слушателей?

- В конце 80-х Высоцкому, уже после его смерти, решили присудить госпремию, мне позвонили из газеты и задали два вопроса: «Как вы считаете, нужна ли Высоцкому сейчас премия?» и «Что было бы, если бы Высоцкий жил сейчас?» Отвечая на первый вопрос, я посоветовал отправиться на Ваганьковское кладбище, подойти к могиле Высоцкого, раздвинуть цветы, которых там и зимой, и летом много, и спросить его самого, нужна ли ему премия. А на второй ответил, что если бы Господу Богу было бы угодно воскресить Высоцкого, то он бы написал такую песню, которую бы пел весь наш многострадальный народ, а потом его бы опять похоронили.

- Что при работе над диском было самым трудным?

- Самое трудное - не перейти грани, остаться на уровне. Я представлял, что он это слышит, его реакцию.

Он был связан с Богом, его водило Небо, и только он мог написать:

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед Ним.