Концерт недели: Стинг соединится с сыном, а пост-панк – с джазом

СТИНГ - ­артист уни­­­кальный. Уни­кальность его состоит в том, что он является своеобразным мостом между старым и молодым поколениями. А также между совершенно противоположными музыкальными жанрами - пост-панком и джазом. Пост-панковые песни он играл в составе Police, к джазу же пришел уже во время сольной карьеры. Стинг дважды приезжал в Москву - в марте 1996 г. и в июне 2001-го, но ни разу не играл в столице вместе со своим сыном Джо Самнером. Лишь в третий раз планируя визит в Москву, Стинг решил взять с собой Джо с собой. Самнер-младший - талантливый вокалист британской группы Fiction Plane, которая выступит на разогреве у маститого музыканта. Кстати, чтобы заключить свой первый контракт с рекорд-лейблом на выпуск дебютного альбома, Джо не стал спекулировать именем своего знаменитого отца и даже не упомянул о своем родст­ве с ним в анкете, которую заполнял для компании MCA, издавшей в марте 2003 г. диск «Everything Will Never Be OK» Fiction Plane.

Выступление Стинга в «Олимпийском» пройдет в рамках его всемирной поездки «Broken Music Tour», стартовавшей на фестивале «Rock In Rio» в Лиссабоне (Португалия) 4 июля. Помимо композиций из сольного репертуара - «Shape Of My Heart», «Desert Rose», «Fortress Around My Heart», «Fields Of Gold» и др., 54-летний музыкант исполнит свои песни времен Police: «De Do Do Do, De Da Da Da», «Message In A Bottle», «Demolition Man», «King Of Pain», «Every Breath You Take». К слову, трио Police, где Стинг играл на бас-гитаре и пел, было не менее успешно, чем его сольная карьера. И хотя Стинг является обладателем 11 «Грэмми», а Police получила их только 5, зато ни один сольный диск исполнителя никогда не достигал первого места в хит-параде США. В то время как альбом «Synchronicity» его старой группы добился этого в 1983 году. Послушать песни, с которых Стинг начинал восхождение на музыкальный Олимп, и самые свежие его хиты можно будет в сопровождении двух гитаристов - Доминика Миллера и Лайла Уоркмана - и барабанщика Эйба Лабориэла-младшего. Споет ли Стинг с сыном? Возможно. Но вот чего точно не будет, так это желто-черной полосатой футболки, из-за любви к которой Стинг и получил свое прозвище. В России ее сочтут рекламой одной компании сотовой связи.