Концерт недели: Стинг соединится с сыном, а пост-панк – с джазом

Концерт недели: Стинг соединится с сыном, а
– с джазом пост-панк
СК «Олимпийский», 26 июля
№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Максим ЖАРОВ, InterMedia ]
Выступление Стинга в «Олимпийском» пройдет в рамках его всемирной поездки «Broken Music Tour», стартовавшей на фестивале «Rock In Rio» в Лиссабоне (Португалия) 4 июля. Помимо композиций из сольного репертуара - «Shape Of My Heart», «Desert Rose», «Fortress Around My Heart», «Fields Of Gold» и др., 54-летний музыкант исполнит свои песни времен Police: «De Do Do Do, De Da Da Da», «Message In A Bottle», «Demolition Man», «King Of Pain», «Every Breath You Take». К слову, трио Police, где Стинг играл на бас-гитаре и пел, было не менее успешно, чем его сольная карьера. И хотя Стинг является обладателем 11 «Грэмми», а Police получила их только 5, зато ни один сольный диск исполнителя никогда не достигал первого места в хит-параде США. В то время как альбом «Synchronicity» его старой группы добился этого в 1983 году. Послушать песни, с которых Стинг начинал восхождение на музыкальный Олимп, и самые свежие его хиты можно будет в сопровождении двух гитаристов - Доминика Миллера и Лайла Уоркмана - и барабанщика Эйба Лабориэла-младшего. Споет ли Стинг с сыном? Возможно. Но вот чего точно не будет, так это желто-черной полосатой футболки, из-за любви к которой Стинг и получил свое прозвище. В России ее сочтут рекламой одной компании сотовой связи.
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