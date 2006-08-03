//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Талантливого человека можно любить всяким

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

Талантливого человека можно любить всяким
Фото Г. УСОЕВА

- ЛИДИЯ Николаевна, вас не просто застать дома. Вы по-прежнему востребованная актриса?

- Порой зовут сразу в несколько телесериалов. Бывают и театральные проекты - не так давно прочитала новую пьесу. Но сразу отказалась, потому что не люблю играть скандальных баб. Я от них и в жизни стараюсь держаться подальше. Обзываться, сквернословить - это не мои дела.

- Я слышала, что не так давно у вас был конфликт с Нонной Мордюковой. В своей книжке она написала, будто Шукшин умер на съемках от пьянства.

- Ой, я смертельно на нее обиделась. Мы поехали с выступлением в Дом ветеранов, и там я ее спросила: «Нонн, зачем же вы написали - сейчас уже не помню, в какой главе, - что Шукшин умер от водки. Вы знаете, что он около восьми лет вообще близко не пригублял...» И вдруг она на меня: «Плебейка, плебейка!..» Одно, второе, третье... Сидели Скобцева, Инна Макарова, не помню еще кто.
Верите, я не могла рот открыть - так была потрясена. Всю ночь не спала, а на рассвете - звонок. Снимаю трубку - Мордюкова. Плачет - в голос рыдает: «Прости ты меня, дуру старую. Я на коленях перед тобой стою». Еле успокоила. Пришла в себя, позвонила Макаровой и Скобцевой, а Нонна Викторовна уже и перед ними повинилась. Она вспыльчивая, но очень искренняя и отходчивая. Камня за пазухой не держит, а уж талантами ее судьба не обделила. Таких, как она, актеров старой гвардии - по пальцам пересчитать. А характер - он у каждого свой.

- Как начинался ваш роман с Василием Макаровичем? Вы ведь учились вместе с ним во ВГИКе?

- Да, но поначалу он мне даже не нравился. Ходил всегда смурной, смотрел в пол, был одет в солдатскую форму... А потом как-то поехали мы вместе - друзья-студенты - в Феодосию. И он пришел в наше купе - к нам почему-то весь народ тогда набился. А когда выпили и съели всю разложенную снедь, он запел. Шукшин потрясающее пел, у него был удивительный тембр голоса. Он, конечно, захмелел, и взгляд такой на меня бросил... Насквозь пронзил... И так меня тронуло его пение, и еще этот взгляд... Вот тогда я переменила свое отношение к нему на положительное. Мы стали вместе петь «Калину красную», - она в 64-м году модная была, - и это стало началом нашего романа.

- Но в семье-то с Шукшиным, наверное, не всегда было просто. Рассказы­вают, что как только он выпивал, так ходил милиционеров бить...

- Ну, не бить, конечно. Но не мог же он покорно в отделение идти. А пил, действительно, пропорционально таланту. Разгульный человек был, широкий и щедрый. Какие-то денежки всегда водились, поэтому и присасывались к нему всякие липучки, которые ждали, когда он вытащит трешку или пятерку и станет угощать. В быту мне и как жене, и как матери было посложнее, чем в кино. Но я терпела. Хотя и уйти от него попытки были. Талантливого человека все-таки понятно, во имя чего терпишь. Я понимала, с кем и для чего живу, и особенно не выступала.

- Против вашего обаяния невозможно устоять. Неудивительно, что после Василия Макаровича вы несколько раз устраивали свою женскую судьбу. Некоторые ваши знакомые осудили вас за брак с оператором Михаилом Аграновичем.

- Мы прожили вместе 11 лет. Он потрясающий человек, мои дети до сих пор с ним общаются и любят его. И я всегда его благодарю, хотя редко вижу. Сколько камней в мой адрес было брошено... Но я как-то меньше переживала, чем он. Во-первых, у нас разница в возрасте восемь лет - мне было 36, когда Васи не стало, а Мише 28. И у него была жена, ребенок... Ну, вот так влюбился... А потом, у меня ведь поначалу не было к нему любви. С ним было приятно работать, разговаривать, петь. Но как мужчину я его долго не воспринимала.

- Несколько лет рядом с вами был Бари Алибасов...

- За кого бы я ни вышла, мне этого простить не могли. Мне говорили: «Как ты могла? Ты же вдова Шукшина...» Конечно, надо было ходить в черном всю оставшуюся жизнь и рыдать, какая я несчастная. А ведь никто не знает, что было у меня на душе.

- Как вы считаете, в жизни женщины, несмотря на несколько браков, все же существует один-единственный мужчина?

- У всех по-разному, смотря что называть любовью. Например, во время учебы во ВГИКе, до встречи с Шукшиным за мной довольно-таки долго и настойчиво ухаживал Андрей Тарковский, но дальше флирта наши отношения не зашли. Романов может быть одновременно три или даже пять, но любовь - это ведь дар Божий. Это - награда за какие-то наши заслуги. Не помню, кто из режиссеров сказал: «В молодости кажется, что можно много раз менять столы». Ну, когда накрываешь - закуски, горячее... Кажется, что можешь делать это бесконечно. Но в жизни-то это случается обычно два-три раза, а иногда вообще один.

- Вам нравился Андрей Тарковский?

- Я ему очень симпатизировала. Когда во время занятий был часовой перерыв, мы вдвоем ходили гулять. Андрей читал стихи и проверял меня на знание поэзии. Как-то я ему сказала - теперь уже не помню о ком, - «поэтка». «Не поэтка, а поэтесса, - поправил меня Андрей, - но «поэтка» мне очень нравится». Андрюша и в общежитие ко мне приходил. Я думаю, что он был даже, может быть, влюблен в меня. Однажды встал на подоконник - а я жила на пятом этаже - и стал шантажировать: «Если не будешь моей, то спрыгну». - «Буду, буду, буду!» - но ничего не было. Вот такая история.

- Василий Макарович знал о вашей дружбе?

- Конечно, знал. Я, правда, долго держала его в напряжении, интриговала, не признавалась, что между мной и Андрюшей ничего серьезного. Ну, характер у меня такой, ну, куда его денешь... Но все равно я была смиренная...

- У вас ведь уже шестеро внуков?

- Две внучки и четыре внука. Одна внучка от моей старшей дочери Насти. До брака с Шукшиным я была замужем за Вячеславом Ворониным, и после нашего развода Настя осталась с ним. Я вижусь с Настей, правда, редко. К сожалению, она не так благополучна, как Маша или Оля. Зато я - богатая бабушка, а прошлым летом стала еще богаче, потому что Маша приготовила мне сюрприз - родила мальчишек-близнецов. Ей всегда хотелось иметь много детей. Об этом, кстати, и Вася мечтал всю жизнь.

- А что случилось с Шукшинским центром в Москве? Вы ведь даже здание получили.

- Да. На той же улице, где я живу. Сейчас там ресторан. Раньше в этом доме был детский кинотеатр. Правительство выделило денежки на ремонт, но сумму эту выплачивали по крохам несколько лет. Искать спонсоров - безумие. Надо было кланяться, рвать на себе платье, рассказывать, кто такой Василий Шукшин и какая я бедная вдова. Хотя все вокруг объяснялись в любви к нему. В итоге здание отняли по суду. Я сильно боялась, что ресторан назовут «Печки-лавочки». К счастью, обошлось. Наз­вали - «Грабли».

- Вы вопросы себе не задаете: почему это со мной произошло?

- Задаю, а как же? Порой такой дурочкой несусветной себя чувствую: «Неужели я совсем глупая? Почему каждый раз вляпываюсь в новую историю?» Хотя актрисе опыт дается, конечно, и для того, чтобы она использовала его в своей профессии. Мне хочется сыграть что-нибудь большое и настоящее. Второй «Калины красной», конечно, уже не будет, но жизнь-то продолжается.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

«Даже если между Бутиной и ним что-то было, зачем об этом рассказывать?»

Мультимиллионер из США Патрик Берн сообщил, что под контролем ФБР состоял в сексуальных отношениях с россиянкой Марией Бутиной. О «медовой ловушке наоборот» размышляет вице-президент РСПП Давид ЯКОБАШВИЛИ.

//Политика

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

В МИД РФ сообщили о готовности разместить запрещенные ДРСМД ракеты рядом с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможном размещении Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

//Политика

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

"Северный поток - 2" невозможно остановить, заявили в Совфеде

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на проект о санкциях против "Северного потока-2", за который выступили в Сенате США. По его словам, реализацию газопровода уже невозможно остановить.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

Скандал на выборах мэра Братска: «Агония в правовом поле»

В Сибири полыхают неслыханные лесные пожары. Очень жарко и на муниципальных выборах в Иркутской области. Выборы мэра 230-тысячного города Братск рискуют превратиться в одну из самых острых и скандальных муниципальных кампаний 2019 года. Желание стать градоначальником изъявили 14 человек.

//Общество

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Где сейчас Алиса Лобанова и зачем она «пошутила» про долг в 600 млн рублей

Недавно СМИ всполошились из-за новости о задержании одной из учредительниц компании TOY.RU Алисы Лобановой. Сначала её якобы «взяли» силовики по делу о неуплате налогов на сумму 600 млн рублей. Потом бизнес-леди заявила, что ситуация – сплетни недоброжелателей, а о налогах она просто пошутила в разговоре с «одним умным человеком».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры

В Правительстве Российской Федерации изучается вопрос о создании Федерального бюро по делам адвокатуры. Этот новый орган исполнительной власти в статусе федеральной службы, возможно, будет подчинен непосредственно федеральному Правительству.

//Армия

Как готовят в спецназ

Как готовят в спецназ

Вместо экзамена — выполнение диверсионной задачи. Корреспондент АН принял участие в сборах летнего лагеря, в котором тренируют будущих бойцов подразделений специального назначения.

//Общество

Российский король эпизода

Российский король эпизода

Михаил Богдасаров учился в ГИТИСе у Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. Зритель любит актёра за небольшие, но очень яркие роли в таких фильмах и сериалах, как «Русь изначальная», «Курочка Ряба», «Дороги Анны Фирлинг» и многие другие.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Общество

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Культура

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

Оказалось, «Евгений Онегин» – чудесная опера

На исходе театрального сезона 2018/2019 мне выпала удача. Премьера оперы «Евгений Онегин» в Детском музыкальном театре «Зазеркалье» (С-Петербург) своей творческой силой словно «отмыла» сочинение Пушкина – Чайковского от унылого груза прежних режиссёрских трактовок. Чудесная опера.

//Культура

Знать правду очень важно

Знать правду очень важно

Зритель знает и любит Ольгу БУДИНУ за роли в таких фильмах и сериалах, как «Граница. Таёжный роман», «Дневник его жены», «Романовы. Венценосная семья», «Идиот», «Баязет», «Московская сага», «Жена Сталина», «Тяжёлый песок», «Земский доктор», «Эйнштейн. Теория любви» и другие

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Максим Галкин заявил, что страна не в состоянии потушить леса в Сибири
2

Заместитель министра юстиции РФ может стать куратором российской адвокатуры
3

В затерянном городе инков на камеру попал НЛО
4

США требуют от Украины отдать землю
5

Граждане КНР нелегально обрабатывали древесину в Хабаровском крае

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры