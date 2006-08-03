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В стране пьет каждый второй, а Высоцкий у нас – один

№ 11(11) от 20.07.2006 [«Аргументы Недели », Евгения УЛЬЧЕНКО ]

В стране пьет каждый второй, а Высоцкий у нас – один
Смотритель музея своего отца, Никита Владимирович, фото Г. УСОЕВА
- НИКИТА, вы актер и режиссер - человек творческий. А работаете директором музея. Это вас не «напрягает»?

- Конечно, я не об этом мечтал. Когда пришел сюда, в Центр-музей, поначалу думал, что ненадолго. Постою как флаг - и все получится. С тех пор так и стою, вернее, сижу - в кресле руководителя.

- Сколько вам было лет, когда Владимир Семенович разошелся с вашей мамой Людмилой Абрамовой?

- Мне было четыре года. Я оказался в такой же ситуации, когда моему старшему сыну Семену было около шести лет. Периодически с ним встречаюсь, что-то дарю, поздравляю с праздниками... Так же вел себя по отношению к нам отец.

- А детские обиды на отца у вас были?

- Я часто обижался на него за то, что он мало внимания нам уделял. Однажды упрекнул: «До тебя не дозвонишься». Он рассердился: «Ах, так? Приезжай завтра в 8 утра. Понаблюдаешь мой день». Я приехал, а отец уже бреется. Мы помчались по его делам. День был сумасшедший! Я тогда впервые увидел, что рубли можно менять на какую-то валюту. Напротив Курского вокзала был закрытый банк, там отец поменял деньги. Мы были в театре на дневном прогоне «Тартюфа», на его дневном и вечернем концертах. В перерывах между этим по делам заезжали на записывающую фирму «Мелодия» и в автосервис. Безумие и вечное ускорение! Когда вернулись на Грузинскую, он, моя голову перед ночными съемками «Дон Гуана», спросил: «Поедешь на ночную съемку?» «Нет!» - завопил я. И тогда понял весь ритм его жизни и почему он не успевает с нами общаться.

- А когда вы видели отца в последний раз?

- Уже в двадцатых числах. Это было у него дома, на Грузинской. Вместе с ним и бабушкой мы смотрели по телевизору открытие Олимпиады. Он сидел мрачный - ноль эмоций и реакций. Нина Максимовна, его мама, пыталась его расшевелить. А в телевизоре негры пляшут, веселый текст, «калинка-малинка»... Бабушка стала пританцовывать. Он увидел: «Ой, мамочка!» Захлопал в ладоши, засмеялся... И опять замкнулся. В этот день папа ушел к одному из своих товарищей. Он остановился у двери и обернулся - бледный, больной. Как я не понял, что это конец?

- При жизни Высоцкого после его концертов люди иногда на руках несли автобус, в котором он сидел.

- За год до гибели Гагарина был проведен опрос: «С кем бы вы хотели встретить Новый год?» Гагарин и отец поделили симпатии примерно пополам. Потом Гагарин погиб, и отец как-то пошутил, что теперь он самый необходимый за столом...

- О Владимире Высоцком написано много книг. Вы их читаете?

- Крайне редкоa. Я симпатизирую друзьям отца Смехову и Золотухину, у которых есть правдивые воспоминания.

- Марина Влади была первой, кто написал книгу о Высоцком. Вы с ней сейчас встречаетесь?

- С Влади здесь практически никто не общается. Она дружит только с переводчицей Юлей Абдуловой. У нас с Мариной есть общие дела, которые касаются книг и договоров, связанных с творческим наследием Высоцкого.

- Вас часто спрашивают о том, как вы ругались с Влади после выхода ее книги?

- В книге «Владимир, или Прерванный полет» много вещей, которые были, но не так и не тогда. Задачей Марины было открыть Высоцкого Западу, и она с ней справилась. А здесь она открыла шлюзы для «желтой» информации. Дело не в том, что мне не хотелось бы, чтобы люди узнали, что отец пил. В нашей стране пьет каждый второй, а Высоцкий один. Нужно писать не о том, чем он похож на остальных, а о том, чем отличается.

- Никита, вам не обидно, что ваша мама, Людмила Абрамова, была по сравнению с Влади в тени?

- Влади - звезда мирового уровня, публичная фигура, а моя мама, хотя и тоже актриса - нет. Все три жены отца - актрисы. Про первую из них - Изу, которая жила и работала в провинции, вообще мало кто знал... Иза Константиновна - единственная из жен Вла­димира Семеновича, которая до сих пор носит его фамилию. Она народная артистка России, почти 40 лет живет в Нижнем Тагиле, работает в Нижнетагильском драматическом театре.

- В феврале в Екатеринбурге был открыт памятник Высоц­кому и Влади. А чем сейчас занимается ваша мама, ведь она по-прежнему не дает интервью?

- Сейчас мама преподает в школе историю искусства и работает методистом у нас в музее, прекрасно проводит экскурсии... Не говорить публично о жизни с Высоцким, наверное, - ее выбор. Марина - главный персонаж в жизни отца, он ее любил.

- Чем занимается ваш старший брат и сколько сейчас внуков у Владимира Семеновича?

- Аркадий - сценарист, режиссер, преподает в институте. У него пятеро детей. Старшей дочери - 25, а младшей недавно исполнилось 2 года. Двое детей от первого брака живут с матерью в Америке. Мой сын Семен от первого брака живет и учится в Киеве, в университете на юридическом факультете. Второй сын, Даниил, в этом году закончил школу.

- На Ваганьково, где похоронен ваш отец, всегда толпятся люди. Вы часто там бываете?

- Я не люблю там появляться. Просто потому, что люди зачастую начинают вести себя, на мой взгляд, странно. Могут запросто подойти и попросить у меня автограф. Они же не мои поклонники, правда? И вообще, на кладбище, по-моему, не за этим ходят. А то еще, бывает, поклонники отца вдруг начинают громко петь или читать стихи дурными голосами...

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