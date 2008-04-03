//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Обыкновенный необыкновенный

№ 14(100) от 03.04.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Обыкновенный необыкновенный
Ну разве это возраст?

 ЗБРУЕВ прославился в чудесные шестидесятые годы. Тогда мир был молод и населен юными прекрасными лицами. Тогда еще был на свете космос, полный тайн и надежд. (И в страшном сне зрители не могли себе представить, что когда-нибудь космоса не станет вовсе, а экраны жуткого старого мира будут забиты лысыми артистами!)

 Збруев был хорош – со своими высокими скулами, пикантным прищуром, обаятельной лепкой лица и залихват­ской улыбкой. С таким прищуром прямая дорога была играть молодого Ленина, но вот не довелось. Как-то обошелся Збруев без каких бы то ни было идеологий вообще – и без бравых коммунистов, и без доблестных олигархов.

 Играл он в основном с первого своего детектива («Два билета на дневной сеанс») людей вполне обыкновенных. Если и совершающих что-то героическое, то как-то так, без шума и пыли. Играл озорников и бузотеров, которые таковы не со зла, а тоже как-то поневоле. Его герои совершали даже и подвиги, но без героической позы, ввязывались в авантюры, но не нарочно. И симпатичное мальчишеское лицо Збруева, становясь все более известным, так и не обросло жирными «каиновыми печатями» нездоровой, неестественной популярности.

 У него все как-то нормально. Естественно, человекоразмерно. Удивительный случай полной артистической вменяемости.

 Больше сорока лет Александр Збруев работает в одном и том же театре – Ленкоме. Играет притом абсолютно разные роли. На сегодняшний день вы можете увидеть его в классике – в спектакле «Ва-банк» («Последняя жертва» Островского) он исполняет роль расчетливого, но увлекающегося купца Прибыткова. А в «Женитьбе» Гоголя – несчастного припадочного жениха Анучкина. Один герой у Збруева лощеный, самодовольный, улыбчивый, другой – жалконький, скрюченный, обиженный. Но ничего сверхъестественного, чрезмерного в них нет, они просто люди, просто человеки. Обыкновенные – хоть и необыкновенные.

 Збруев редко пользуется резкими актерскими «красками» – как правило, он играет мягко, «оправдательно». В фильме «Одинокая женщина желает познакомиться» сыграл падшего мужчину, жалкого, гордого, спившегося – и остающегося феноменально, чисто по-мужски, самоуверенным в любых обстоятельствах. Образ получился исключительно живым и смешным. Не комедийным, но смешным в меру – это тоже свойственно Збруеву, чьи актерские работы редко бывают выполнены в одной тональности. Как правило, в них есть и драма, и комедия, и фарс – но в меру. В пропорцию. Как в правильном, гармоничном супе, где всего понемногу – но на хороший вкус.

 А как не полюбить его хотя бы за фильм «Ты у меня одна» – где он прекрасен в роли бедного инженера, отвергающего главный соблазн русской жизни – Америку плюс молодую блондинку – ради немолодой жены. Мало того, что герой Збруева, после тяжелой внутренней борьбы, остался в семье. Надо было еще, чтобы мы поверили – американо-русская блондинка двадцать лет помнила и любила этого героя! Кто это мог бы сыграть, кроме Збруева, и быть предельно живым и убедительным? Кто, я вас спрашиваю?

 И вот как-то все в нем приятно сплетено – темпераментный без агрессии, обаятельный без заискивания, известный без приторной «медийности»… нормальный! А в России именно норма – чудо какое-то.

 Даже в праздничные свои дни повел себя Збруев здраво: юбилея решил торжественно не справлять.

 Потому что умница, потому что знает – юбилей принято считать «от века» (четверть века, полвека, три четверти века, век). Вот через пять лет и отпразднуем как надо!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Аналитик раскрыл главную помеху для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

Аналитик раскрыл главную помеху для возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины

У Украины крайне мало шансов на реинтеграцию территорий, контролируемых властями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Такое мнение в разговоре с журналистами озвучил отечественный писатель и эксперт Дмитрий Лекух.

//В мире

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Эксперт рассказал об идее военных США оккупировать Калининград и обменять его на Крым

Военный эксперт Юрий Кнутов прокомментировал недавнее заявление американского генерала Джеффри Харригана о том, что Калининграду суждено стать одной из первых целей для НАТО в случае конфликта с Россией.

//Общество

В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

В Госдуме раскрыли причину нереальности ядерного конфликта между Россией и США

Ядерный конфликт между Российской Федерацией и Соединенными Штатами нереален. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями прессы озвучил некоторое время назад Александр Шерин, депутат Госдумы.

//В мире

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ жестко ответили на отказ Украины отправить делегацию на сессию

В ПАСЕ прокомментировали нежелание Киева отправлять на очередную сессию свою делегацию из-за возвращения России в Совет Европы. Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс в ответ напомнил Украине о её обязательствах.

//Авиа, ж/д транспорт

Три крупнейших лоукостера подали заявки на полеты в Россию

Три крупнейших лоукостера подали заявки на полеты в Россию

Три крупнейших европейских лоукостера выразили желание летать в РФ. Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Худший для ДНР и ЛНР сценарий развития событий в Донбассе обозначил политолог

Озвучен худший для самопровозглашенных ДНР и ЛНР вариант дальнейшего развития ситуации в зоне конфликта на востоке Украины. По данному вопросу высказался политический эксперт Ростислав Ищенко.

//В мире

Латвийский астропсихолог: Наше состояние – наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли

Латвийский астропсихолог: Наше состояние – наши мысли. Не нравится состояние – измени мысли

Вы знаете, какой сегодня день? С точки зрения Вселенной? День равноденствия – день равновесия. И это серьезный день. День, когда открываются «новые двери» и наступает «момент истины». Специально для «Аргументов Недели» комментарии популярного латвийского астропсихолога Маргариты Андреевской.

//Общество

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Метеоролог рассказал, что москвичей ждет потепление в конце недели

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал, какой погоды ожидать на текущей неделе в столице. Первая половина недели сохранит неустойчивую по-осеннему холодную погоду с порывистым ветром и с зарядами осадков.

//Происшествия

На Украине вандалы осквернили могилы участников конфликта в Донбассе

На Украине вандалы осквернили могилы участников конфликта в Донбассе

На Украине неизвестные осквернили надгробия участников военных действий, проходящих на территории Донбасса. Инцидент произошел накануне на кладбище города Мены в Черниговской области.

//Новости партнеров

//Общество

Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала

Вассерман прокомментировал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» после скандала

Публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман прокомментировал возвращение Александра Друзя в «Что? Где? Когда?» после случившегося скандала с подкупом.

//Общество

Глава Севастополя отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства

Глава Севастополя отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил РАЗВОЖАЕВ отменил закупку 200 швейцарских часов и ручек с символикой правительства и самого города-героя

//Новости СМИ2

//Общество

Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

Потомки Айвазовского прибыли в Крым из Австралии принять участие в традиционном бале в Феодосийской картинной галерее

Аманда РОДЖЕРС и Люси ЭНН-БАСТЕККИ взяв дочерей прибыли в Крым для участия в бале. Их визит освещает пресс-служба крымского аэропорта,

//Экономика

Где в России растут зарплаты?

Где в России растут зарплаты?

Эксперты подсчитали, в каких российских регионах в первом полугодии больше всего выросли зарплаты. Об этом 23 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "РИА Рейтинг".

//В мире

Экс-король Малайзии грозится перестать содержать свою русскую жену

Экс-король Малайзии грозится перестать содержать свою русскую жену

Экс-король Малайзии Мухаммад V пригрозил, что может перестать содержать свою бывшую жену россиянку Оксану Воеводину и их общего сына. При этом адвокат девушки уверен, что дальше разговоров дело не пойдёт.

//Общество

В СК рассказали, в каких регионах чаще всего пропадают дети

В СК рассказали, в каких регионах чаще всего пропадают дети

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, в каких регионах страны, согласно статистике, пропадает больше всего несовершеннолетних.

//Общество

Пилот А321, совершившего аварийную посадку в Жуковском, отказался переезжать в подаренную квартиру

Пилот А321, совершившего аварийную посадку в Жуковском, отказался переезжать в подаренную квартиру

Семья российского летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, не планирует переезжать в подаренную квартиру, сообщает URA.RU.

//Общество

Интернет: очевидное и невероятное

Интернет: очевидное и невероятное

День интернета-праздник неоднозначный. Кто-то ждет его с нетерпением (особенно это касается геймеров и тех, кто работает в Интернете). Другие же наоборот восклицают: «Итак уже все живем в социальных сетях, мессенджерах, а тут еще и праздник отдельный для этого!» Но факт остается фактом- 30 сентября в России отмечают день интернета.

//Новости партнеров

//Здоровье

Ученые назвали любимый многими десерт идеальным завтраком

Ученые назвали любимый многими десерт идеальным завтраком

Исследователи из Японии заявили, что любимый многими десерт является идеальным завтраком, который даёт заряд энергии и повышает внимание. Ученые из США согласились с японскими коллегами, но сделали несколько уточнений.

//Экономика

В Кремле попросили бизнесменов не сомневаться в словах Путина

В Кремле попросили бизнесменов не сомневаться в словах Путина

Гарантии, данные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным участникам амнистии капиталов, остаются в силе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

//Политика

В Эстонии возмущены заявлениями об освобождении страны Красной армией

В Эстонии возмущены заявлениями об освобождении страны Красной армией

Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками, назвав информацию "исторически неверной".

//Общество

Иеромонах рассказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

Иеромонах рассказал, можно ли есть искусственное мясо в пост

Российским ученым удалось создать искусственно выращенное мясо. Предполагается, что продукт попадет на рынок до 2023 года. Иеромонах Дмитрий Першин рассказал, как православным христианам стоит относиться к подобному прогрессу и можно ли есть такое мясо во время поста.

//Наука

Ученые рассказали, зачем с детьми нужно лепетать и сюсюкать

Ученые рассказали, зачем с детьми нужно лепетать и сюсюкать

Исследователи из Корнельского университета выяснили, почему взрослые при общении с младенцами начинают сюсюкать, менять голос и коверкать слова. Оказывается, такого поведения требует сам малыш.

//Армия

Кудрин отреагировал на заявление Шойгу по расходам на армию

Кудрин отреагировал на заявление Шойгу по расходам на армию

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал свои слова о "неподъемном бремени" оборонных расходов для экономики России. Об этом сегодня сообщает РИА Новости.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову
4

В сети появились снимки принца Гарри с женой и сыном, прибывших в Африку
5

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры