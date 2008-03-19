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Памятник Арине Родионовне

№ 12(98) от 20.03.2008 [«Аргументы Недели », Беседу вел Сергей НЕХАМКИН ]

Памятник Арине Родионовне
«Моим учителем был живой язык народа», – повторяет М. Задорнов за Пушкиным

«Ра», «ар», «га», «ка» и др.

- МИХАИЛ Николаевич, «Ра» - бог солнечного света на небе, а «ар»?

- «Ар» - то, что противоположно «ра», то, что «ра» освещает, - земля. Отсюда - «арать» - слово, которое до сих пор во многих славянских языках употребляется в значении «пахать». Оно и в русском было - вспомните «перекуем мечи на орала». «Пахарь» - работающий «по ару».

Вообще, давайте помнить: все мы из каменного века, все говорили когда-то на одном языке, не различаясь на племена. В этом смысле народам на земле делить нечего: никто не старше, никто не круче. Просто так случилось, что сегодняшний русский язык к тому изначальному, природой созданному, праязыку наиболее близок. Потому человек, говорящий и думающий по-русски, остатки праязыка в речи лучше угадывает. Это не хорошо и не плохо - просто вот так. Если нам для химической реакции требуется азотная кислота, а не соляная, мы используем азотную. Однако это же не значит, что она сама по себе лучше соляной?

Но именно зная русский, поймешь, например, внутреннюю родственность таких слов, как но-га, теле-га, доро-га, бродя-га... «Га» - означало движение.

- А «гад»?

- «Гад» - это, между прочим, змея. Без рук, без ног - а ползет, извивается. Но поскольку ничего хорошего от встречи с ней не ждали, то ясно было: пришелец из ада. Га-ад. Я об этих пракорнях могу бесконечно говорить... «Пи» - огонь. Отсюда не только греческое «пир» - породившее все соответствующие западные слова («пиротехника», например). Родная «печь» (по-украински еще точнее - «пич») - тоже. Причем «ч» в «печи» - отголосок «чи», «чу», праслова, означавшего ощущение, чувство. Очень точно - именно у теплой печи тебя охватывает ощущение блаженства, успокоенности. А «ка» - душа. Отсюда «капище», место моления. Отсюда и «пока». «По-ка» означает: иди по душе. Посмотрите: уходит гость с веселой пьянки. Он уже шестнадцать раз каждому мужчине потряс руку, каждую женщину расцеловал по многу раз, но еще долго топчется в прихожей. Наконец выходит - и из лифта обязательно крикнет: «Пока!» Человеку хочется еще раз попрощаться по душам. Он подсознательно активизирует древнее знание, о котором сам не догадывается. А мы думаем - просто перепил.

«Я по чу мгн»

- ВОТ вы все о прошлом да о прошлом, Михаил Николаевич! Но ведь язык - дело живое, постоянно обновляющееся...

- Так и сейчас те же процессы происходят - только в обратную сторону. Язык ужимается. Во многих английских словах угадываются те же пракорни, что и в русских. Только английские слова короче, обрубленнее. Ответственно заявляю: английский язык - это сильно упрощенный русский. Американский - сильно упрощенный английский. Им с деепричастными оборотами возиться некогда, бабки надо делать. Если так и дальше пойдет - к наскальной живописи перейдут. Впрочем, и сами грешны. Старики-старообрядцы - на Алтае, на Амуре - говорят неторопливо, развернуто. Людям не лень вместо нашего «здрасьть» вкусно выговорить: «Здоровы будете». Их «никакого года» у нас съелось до «никогда». А сейчас технологии новые пришли - вообще забавные картинки наблюдаешь. Вот мобильники. Все пользуются, даже старики. Но они, если надо перезвонить, кричат собеседнику: «Не вешай трубку!» А потом: «Ты еще на проводе?» Человек все не может отвыкнуть от ощущения, что телефон - это чего-то со шнуром. А молодежь уже не заморачивается, ей некогда. У молодых не «компьютер», а «комп», не «студент», а «студ», не «преподаватель», а «препод», не «человек», а «чел». И СМС-ки пишут: «Я те лю. Как ты се чу?» Ответ: «Непло». Пушкин на СМС-языке: «Я по чу мгн».

И смысл слов меняется. «Голубой», например. Через сто лет будут недоумевать: как таким словом называли небо? И при чем здесь небо? Уже сейчас тормозишься, прежде чем это слово произнести. Я говорю: «У меня издали голубую книгу» (в голубом переплете). Народ сразу хихикает. Выражение «голубой период Пикассо» сегодня звучит просто неприлично.

- А «праздник голубых беретов»?

- Ну если Лужков недослышит «беретов» - он сами знаете, что подумает. Разогнать прикажет.

Новая Мухина

- МНЕ почему этот процесс не нравится. Когда рубятся слова, когда меняется их смысл - это еще полбеды. Но завтра то же самое произойдет с мыслями. Прецедент есть. Я в прошлый раз говорил: все знают усеченные варианты пословиц, но мало кто - полные. А пословица - концентрированная народная мудрость, она в полном варианте совсем иначе раскрывается. Нас учат: «Когда ударят по правой щеке - подставь левую». Но окончание-то: «И не дай ударить!» Или: «Кто старое помянет - тому глаз вон». Полностью: «А кто забудет - тому оба». Еще: «Новая метла по-новому метет». При этом: «А сломается - за лавкой валяется». Предупреждение всем политикам, всем начальникам, которое на стене должно висеть как инструкция!

Почему пословицы усекались? Я в теории заговора не верю, но есть очевидная тенденция, которая прослеживается на протяжении веков. Пословицы отражали сознание, воспитанное природой, - свободное и дружелюбное. Оно постепенно подменялось сознанием торгашеским, эгоистичным, самодержавным. А при самодержавии (какое бы обличье оно ни принимало) люди свободные и мудрые не нужны. Вот и полные варианты пословиц мы предпочли забыть, потому что они оказались невостребованны. У нас на глазах самодержавие партийных чиновников рухнуло. Но на смену пришло самодержавие торгашей. Сегодня нас заставляют жить под их идеалами - и моя душа бунтует. Смотрите, в Москве тихо-незаметно, как бы для реконструкции, снесли мухинский памятник «Рабочий и колхозница». Рабочий был и остался рабочим, колхозница - просто крестьянка, люди, которые в стране были и будут. И слова хорошие. «Рабочий» - в нем и «ра», и «бог», и «чи». Крестьянин - «крест» - «янь» (мужская энергия) - «инь» (женская энергия). Как я говорю - три святыни в одном флаконе. Советская власть тут ни при чем! Но оказывается - не нужны рабочий с крестьянкой.

- А какой на их место памятник поставят?

- Не знаю. Наверное, банкиру и торговке с Черкизовского рынка. Они стоят, взметнув руки, у него в руках вексель, до которого она пытается дотянуться. Как знамя, над ними реют турецкие колготки. Оба смотрят друг на друга влюбленно, но это влюбленность особого рода (от будущей Мухиной потребуется особое искусство). В его взоре читается: «О, любимая! Я дам тебе кредит! А потом за этот кредит отберу твой ларек и тем самым - надурю! Потому я обожаю тебя, нежная моя!» У нее: «О, любимый! Я возьму твой кредит! Но не верну! И тем самым надурю тебя вдвойне! Потому я счастлива нашей встрече, прекрасный мой!»

Памятник Арине Родионовне

- А ВЫ бы кому памятник поставили?

- Арине Родионовне. Мы даже не представляем себе, как ей обязаны. Это для меня пример мудрого, неагрессивного, сугубо народного сопротивления давлению сверху. Ничего на земле не ново, мы разные времена переживали - и был период, когда исконный русский язык подменялся официальным, основанным на церковнославянском, - неуклюжем, утяжеляющем мышление. Его переняли все более или менее образованные сословия. Но крестьяне не умствовали, говорили так, как говорили всегда. И по счастью, у всех наших великих писателей были свои Арины Родионовны, передававшие гениальным воспитанникам изначальную природную речь. «Моим учителем был живой язык народа», - это не я сказал, а Александр Сергеевич. И добавлял, вспоминая Арину Родионовну: «Если грядущее поколение будет чтить мое имя, должна быть не забыта и эта бедная старушка». Так давайте исполним завет поэта. Нет, я серьезно хочу ей памятник поставить, даже эскиз нарисовал. Показать?

Домашнее задание

 ПУБЛИКУЯ беседы с Михаилом Задорновым, мы каждый раз предлагали читателям самим поискать расшифровки привычных слов. Предложение остается в силе. Писать можно на адрес редакции или на argumenti@argumenti.ru c пометкой «Задор слов». В одном из ближайших номеров Михаил Николаевич проведет на страницах газеты «разбор полетов». Авторам наиболее удачных толкований - его книга с автографом.
 

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