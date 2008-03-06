//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Рената в Земфире

№ 10(96) от 06.03.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

 НА СТАДИИ замысла фильм назывался «Земфира в Зеленом театре». Но потом название перевернули: не годится принижать кумира каким-то там пространством. Это кумир должен своей божественной пяткой всякое пространство попирать. Не Земфира в Зеленом театре, а Зеленый театр в Земфире!

 Структура картины проста: ход концерта, где Земфира поет свои популярные песни, два раза прерывается интервью. Во время интервью Земфира предстает уже не цветной, а черно-белой, глаза дерзкие сияют, речь свободна и насмешлива. Общий смысл фильма написан крупными буквами на плакате, которым машет во время концерта поклонник, «Земфира – богиня!».

 Вот ведь оно как. До сих пор мы думали, что богиня – это Рената Литвинова.Тем более что она вроде бы так считала и сама, называя свой режиссерский дебют с собой в главной роли «Богиня: как я полюбила». Оказалось, однако, что самым божественным свойством Литвиновой стала проявленная ею способность увлечься творчеством другого человека. Аналитического в этой картине нет ничего – Литвинова не собирается понимать или познавать такое явление, как Земфира, хотя и задает какие-то вопросы, получая какие-то ответы. Все это малосущественно. Главное другое – выразить впечатление радостного изумления, светлого восторга перед личностью Земфиры, на это время забыв о себе (Литвиновой в фильме нет ни тени).

 Литвинова – неплохой режиссер для неигрового кино. У нее нет оригинальных идей, но материалом она распоряжается хорошо, со вкусом, рука тверда в монтаже, композиция изящна и легка (вспомните фильм «Нет смерти для меня» с Мордюковой, Окуневской и другими). Фильм про Земфиру она сделала хорошо для картин такого рода, пригласила выдающегося оператора Сергея Мачильского, смонтировала не без изящества. Поклонники Земфиры, скорее всего, будут недовольны, поскольку многие из них, как настоящие религиозные фанатики, считают, будто только им одним известна истина об их богине.  

 Одна английская пьеса называется «Входит свободный человек». Вот так можно сказать о выходящей на сцену Земфире. Она никому не подражает, ни на кого не оглядывается. Ее несовершенные песни попадают в душу из-за удивительной интонации, чистой, искренней и бесконечно трогательной. Не обращаешь внимания ни на сильный элемент ахинеи в текстах, ни на однообразие заунывной, повторяющейся музыки – так пронзает острием голоса. И это голос свободного, смелого человека, который умудряется в тоскливом мире подражаний и пародий быть собой и сохранить себя.

 Что ж, возможно всякое отношение к этому художественному жесту. Можно, вздохнув о том, что «вред любви очевиден», подивиться тому, как вполне уникальное дарование Литвиновой занимается тем, что может сделать любой грамотный телережиссер. А можно быть до конца правдивым и сказать себе: «Эх! Хорошо быть молодым, худым, свободным, любимым и талантливым! Так завидно – даже смотреть противно!»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//Политика

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

//Экономика

"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз" рассчитал новый тариф на транзит российского газа

"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы. Известно, что в 2019 году тариф на транзит газа составил более 2,5 доллара за тысячу кубометров топлива с учётом налога на добавленную стоимость.

//Политика

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал информацию о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оказывал давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

//В мире

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

СМИ: Трамп считает "бессмысленной" политику США на Украине

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента Соединенных Штатов Америки рассказал журналистам, что глава страны Дональд Трамп считает "бессмысленными" действия Вашингтона на Украине.

//В мире

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Иран намерен провести военно-морские учения с РФ и Китаем

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Участник резонансного заплыва «За чистый Байкал» Заур Закраилов о спорте и коварстве холодной воды

Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как удалось преодолеть десятки километров безжалостно холодной воды, являясь непрофессиональным спортсменом, а также о своем непростом, но интересном жизненном пути.

//Общество

Откуда на Руси пьянство пошло?

Откуда на Руси пьянство пошло?

Вопреки бытующему мнению, что русские, мол, еще в Древней Руси были горазды выпить хмельного, чтобы расслабиться и отдохнуть, все было несколько иначе. Да, наш брат испокон веков пил медовуху, пиво и брагу. Варили напитки для себя, часто семьями поэтому и назывались они мирской бражкой или мирским пивом. В X веке из Византии пришло вино.

//Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

СМИ сообщают, что Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

В СМИ в субботу, 21 сентября, появилась информация о том, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом сегодня сообщил друг артистки – известный журналист Сергей Майоров.

//Шоу-бизнес

Эвелина Хромченко показала женский костюм, который подойдёт всем

Эвелина Хромченко показала женский костюм, который подойдёт всем

Известная российская телеведущая и журналист Эвелина Хромченко показала в эфире программы "Модный приговор" женский костюм, который никогда не выйдет из моды. По её словам, образ можно дополнять различными аксессуарами в зависимости от обстоятельств.

//Новости партнеров

//Политика

Демарш Украины оказался истерикой. Киевская делегация в ПАСЕ едет

Демарш Украины оказался истерикой. Киевская делегация в ПАСЕ едет

Объявленный ранее отказ Украины направить делегацию в ПАСЕ оказался уловкой. На самом деле, Киев не отказывается направить своих парламентариев для участия в сессии. Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на украинских парламентариев. Верховная Рада пошла на уловку, чтобы привлечь к себе внимание Запада.

//Армия

Опубликовано видео стрельбы из "Змея Горыныча" и "Солнцепека"

Опубликовано видео стрельбы из "Змея Горыныча" и "Солнцепека"

В Сети опубликованы зрелищные кадры применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит" ("Змей Горыныч") на учениях "Центр-2019".

//Новости СМИ2

//Происшествия

Минздрав сообщил о состоянии обожженных горящим маслом российских детей в Турции

Минздрав сообщил о состоянии обожженных горящим маслом российских детей в Турции

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала о состоянии двух детей, которых облили кипящим маслом во время кулинарного фаер-шоу в отеле в Турции. Отмечается, что два мальчика находятся в больнице.

//Шоу-бизнес

Друг Меган Маркл рассказал о её проблемах из-за романа с принцем

Друг Меган Маркл рассказал о её проблемах из-за романа с принцем

Старый друг герцогини, актер Уэнделл Пирс , который принимал с ней участие в телевизионном проекте , раскрыл подробности личной жизни Меган Маркл. Он рассказал, как супруга принца Гарри переживала за их отношения на начальном этапе.

//В мире

Украину заинтересовал опозоренный Трампом американский опыт

Украину заинтересовал опозоренный Трампом американский опыт

Американцы помогут внедрить Украине собственный опыт охраны границ. Все бы ничего, но официальный Киев заинтересовался опытом охраны границы США с Мексикой. Именно там Трамп строит стену.

//Общество

Всероссийский проект «День Армии» стартовал в Музее Победы

Всероссийский проект «День Армии» стартовал в Музее Победы

В Музее Победы при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, РИА «Армия России» стартовал всероссийский проект «Дни Армии». В рамках проекта к 75-летию со Дня Великой Победы в музее состоялась церемония открытия зала военного кино

//В мире

Эрдоган: Турция готова к возможной операции в Сирии

Эрдоган: Турция готова к возможной операции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в рамках пресс-конференции для журналистов в субботу, 21 сентября, что страна завершила подготовку к проведению возможной операции на территории Сирии.

//Происшествия

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Одессе

Автомобиль протаранил толпу протестующих в Одессе

В Одессе на улице Академика Королева легковой автомобиль въехал в толпу протестующих горожан, которые заблокировали движение транспорта. Отмечается, что люди ходили туда-сюда по пешеходному переходу, тем самым, не давая проехать машинам.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Гоша Куценко пожаловался на дорогую парковку в Москве

Гоша Куценко пожаловался на дорогую парковку в Москве

Известный российский актёр Гоша Куценко поделился с поклонниками своими размышлениями на тему цен на суточную парковку в Москве. По его словам, они приравниваются к средней зарплате по России.

//В мире

Украина пожаловалась на игнор интересов и не едет в ПАСЕ

Украина пожаловалась на игнор интересов и не едет в ПАСЕ

Парламентская делегация официального Киева отказывается ехать на сессию ПАСЕ. Об этом заявил глава профильного комитета Верховной Рады Богдан Яременко. По его словам, Европа игнорирует интересы Украины. Теперь Киев хочет, чтобы континет вернул доверие к себе.

//Шоу-бизнес

Волочкова решила давать советы по поддержанию формы своим подписчицам

Волочкова решила давать советы по поддержанию формы своим подписчицам

Известная российская балерина Анастасия Волочкова решила давать своим подписчицам советы по поддержанию формы. Артистка регулярно занимается спортом и внимательно следит за своим рационом.

//Здоровье

Врачи: однокомнатные квартиры опасны для здоровья

Врачи: однокомнатные квартиры опасны для здоровья

Врачи считают, что проживание в однокомнатных квартирах может негативно влиять на здоровье человека. По мнению экспертов, у людей, которые проживают в маленькой квартире, часто возникает ощущение нехватки личного пространства.

//Общество

Напечатать обед на принтере: как будут создавать еду в будущем?

Напечатать обед на принтере: как будут создавать еду в будущем?

3Д-принтером, который послойно создаёт разные предметы, давно уже никого не удивишь. Но знаете ли вы, что учёные нашли этой чудо-машине невероятное применение? Возможно, совсем скоро мы будем печатать на таком принтере… еду. И это не просто фантазии, а уже разработанный проект.

//Происшествия

В подмосковном Щелкове эвакуировали магазин

В подмосковном Щелкове эвакуировали магазин

В субботу, 21 сентября, стало известно, что в городе Щелкове, расположенном в Московской области, был эвакуирован магазин. Данную информацию предоставил осведомленный источник в экстренных службах.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

СМИ: похудевшего на 100 кг Александра Семчева почти перестали приглашать на съемки в кино
2

"Мама, я гей", популярный российский бьюти-блогер записал свое признание матери и выложил в Сеть
3

Оглашен прогноз о начале войны России и Украины в случае присоединения Донбасса к РФ
4

Колонна российской военной техники напугала украинцев
5

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры