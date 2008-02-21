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Михалков опять на «Оскаре»

№ 8(94) от 21.02.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Михалков опять на «Оскаре»
Присяжные отказываются участвовать в судьбе мальчика из-за занятости

 – ВАШ фильм «12» посмотрела публика, о нем написала критика. Есть известные строчки у Маяковского – «Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят – что ж? По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Как вы считаете, вас поняли?

 – Да. Есть по большому счету один критерий: ты сам знаешь, для чего ты это сделал? Своим трудом – «доволен ли ты им, взыскательный художник»? Мне абсолютно без разницы, что о моей картине думают люди, выискивающие в ней какой-то политический заказ, конъюнктуру, тайные цели. Я знаю, что хотел сказать. Я знаю, как работали мои ребята. Другое дело – кого-то может не устраивать, ЧТО я сказал, но это и есть разность позиций. А если мне будут говорить, что снял старомодное кино или что у меня плохо работают артисты, – на такие мнения мне наплевать.

 Эта картина – о вечных вопросах. О том, что человек – не средство, а цель. Присяжные в «12» отказываются в финале участвовать в судьбе мальчика потому, что действительно очень заняты. У кого-то операции, кто-то уезжает по делам, и все это правда, и позиция их понятна. Но разве это настоящая правда – поговорить и разойтись, бросить  человека?

 – Когда я смотрела «12», у меня было разное отношение к героям – кто-то нравился больше, кто-то раздражал. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что они все, в общем, симпатичные люди, что деформации все на поверхности, не в существе. У вас бывает так, что вы злитесь на человека, вы им раздражены – но в глубине души все равно испытываете безотчетную симпатию?

 –  Да, вы правы фантастически. Я их всех люблю! Даже дурака этого демократа с его мокрыми губами – он, кстати, говорит совершенно справедливые вещи о том, что цивилизованный мир живет по закону, а у нас вечный бардак. Он прав стопроцентно, но по-другому у нас быть не может. Я могу смеяться над этими людьми, улыбаться над ними, могу раздражаться, но они – все мои. Мои люди, моя боль и моя любовь. И когда звонят Вале Гафту и говорят – как вы могли сняться в этом антисемитском фильме, он мне рассказывал, – я поражаюсь уровню бреда.

 – А еще говорили, да так убежденно, что персонаж, которого играет С. Арцыбашев, тот самый демократ, – это пародия на Валерию Новодворскую.

 – Слушайте, я не считаю Новодворскую такой великой личностью, чтоб запечатлеть ее образ в своем творчестве. Она милая женщина, со своими прибамбасами, и мы с ней даже один раз обнимались. И она говорила мне, что хорошо ко мне относится. Но при чем тут фильм? Или вот погнали волну, что персонаж Юрия Стоянова – это, значит, продюсер Дмитрий Лесневский. Встретил его в ресторане и говорю: «Дима, я вас видел два раза в жизни, ни вы, ни ваша мама мне ничего плохого не сделали, почему вы верите людям, которые несут чушь, что я сделал пародию на вас? Какие у меня могут быть с вами счеты? Разговор идет о маменькином сынке, который волею судеб, абсолютно не зная страны, оказался  в том месте, откуда он может вещать миллионам людей, и думает, что знает, как это делать, а он этого делать не умеет и не может. Потому, что он ничего про людей не знает. При чем тут вы? Вы продюсируете замечательные, настоящие, глубокие картины Звягинцева, зачем мне вас трогать? Для чего вы верите тем, кто зачем-то хочет нас поссорить?» Он отвечает: ну все так говорят.

 – Это старая история – выхватывают отдельные черты персонажа и буквально накладывают на реальность. Еще Гоголь жаловался: напишешь, что вышел из дому майор, и все майоры дружно скажут – э, он это про нас!

 – Это вообще свойство нашей интеллигенции – все время искать какие-то химерические подтексты.

 – А вам вообще нравятся люди как вид живых существ?

 – Моя мама, Наталья Петровна Кончаловская, могла общаться абсолютно с любым человеком. Если это печник Давыд – она обсуждает с ним, как класть печь, и спорит, и ругается. А если в другом кругу идет разговор про Диккенса – это разговор про Диккенса, который  читан в подлиннике. Когда ей делали операцию катаракты глаза, ее хотели положить в кремлевскую больницу, а она сказала «нет», вспомнив пословицу «полы паркетные, врачи анкетные». И поехала в одинцовскую больницу. Я прихожу к ней – в палате человек 12 старух перевязанных, и мама им рассказывает про Эдит Пиаф, а они, затаив дыхание, слушают. Что, она это делала, чтоб быть поближе к «пейзанам»? Да просто ей были интересны любые люди, любые! Я тешу себя надеждой, что, может быть, я в нее уродился.

 – Значит, у вас нет образа врага, а ведь у большинства людей сознание темное, они ищут врагов и находят. Тут дело даже не в том, что они художественных произведений не понимают, они не понимают и этой вашей позиции. Им кажется, что вы притворяетесь.

 – Ну, тут уж ничего не поделаешь! Что бы со мной было, если бы я на каждый чих отвечал! Обижался, писал бы гневные письма в редакции… Иногда думаешь: эх, найти бы в подъезде водопроводную трубу да шарахнуть обидчика по башке, а потом представишь себе – господи ты боже мой, гнев пройдет, а бедняга с разбитой головой… нехорошо. Слава Богу, я могу высказаться в творчестве, могу в художественной форме изложить все свои мысли и чувства.

 – Нет, Никита Сергеевич, вы по женскому вопросу в последнем фильме отмолчались. Вы в долгу перед женщинами России вообще и русскими актрисами в частности.

 – Правда, правда. Каюсь. Очень хочу снять теперь и «женский» фильм. Тем более для такого количества актрис – это заветная мечта.

 – Вы то активно вмешиваетесь в общественную жизнь, то отходите, как будто махнув рукой. С чем связана эта цикличность? Ведь, насколько можно понять, нет у вас никакого сознательного плана, заказа?

 – У меня многое в жизни происходит чисто интуитивно, никакого плана и тем паче «заказа» нет и в помине. Я уж начитался после «Сибирского цирюльника», что снял его и там играл царя, чтоб стать президентом! Бред полный… Искренне убежден, что на все воля божья. Знаете – «никогда не спрашивай у Бога «за что?» – спрашивай «зачем?».

 – Так у Бога можно спрашивать что угодно – и за что, и зачем, и почему, все равно ответа не будет.

 – Будет! Если человек задает этот вопрос – «зачем?» – он находит ответ, может, неправильный, но находит.

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