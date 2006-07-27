//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Рогожкин созрел для сказки

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Рогожкин созрел для сказки
Режиссер А. Рогожкин, фото PHOTOXPRESS

АЛЕКСАНДР Рогож­кин хоть и настоящий герой авторского кино, но изъясняется на внятном, общеупотребительном киноязыке и говорит о простых и ясных вещах. «Караул», «Особенности национальной охоты», «Блокпост», первые серии «Улиц разбитых фонарей», «Кукушка» - ясное кино, своего рода столбовая дорога, по которой должны идти, на самом деле, толпы режиссеров. Но они сейчас валом валят в жанровый дизайн, и на столбовой дороге что-то пустовато.

Рассказывать понятные, человекоразмерные истории про то, что случается-бывает с человеком в жизни, на хорошем русском, в естественных ритмах, никто особенно не рвется. Вот лепить красивые и жуткие картинки, меняя планы каждую секунду, под забойную музыку - это интересно.

Там, где когда-то проходила столбовая дорога, - почти никого нет, кроме храбрых дедушек вроде Масленникова и То­доровского. Да еще Балабанов с Месхиевым. Да Михалков, разумеется, но он теперь нас не балует своим творчеством, взял паузу в восемь лет. Так что Рогожкину никого не надо отталкивать, чтоб пробиться со своим кино к зрителю.

Зритель настроен к автору «Особенностей» исключительно доброжелательно. Однако тут есть и своя опасность. От известного режиссера зритель хочет, как правило, повтора, узнавания знакомого, подтверждения репутации. А всякий режиссер, тем более режиссер авторского кино - живое существо. Он должен развиваться не навстречу пожеланиям, а по своей, заложенной в него программе. Так, как это, к счастью, делают деревья, свободные от давления человеческой воли.

Говорю к тому, что кое-что привычное, «рогожкинское» (например, юмор) зритель в картине найдет, а кое-чего не найдет. Так вот, негодовать не стоит - может, так и надо?

Например, зритель не найдет в этом фильме сюжета как строгой, единой истории, которая объединяла бы всех героев. Их объединяет только место действия - а­эродром. Но у Рогожкина так бывало - и в «Блокпосте», и в «Особенностях». Это такие вот приметы русского, мужского эпоса в его комедийном варианте.

Сначала может показаться, что обещан боевик про то, как союзники пригнали самолеты, а нашим летчикам теперь надо их перегнать на фронт. Но нет - за пределы аэродрома мы не выйдем, и надежда на боевик растает, как маленькая грозовая туча. Потом может показаться, что будто бы собирается мелодрама и намечаются контуры любовного треугольника между бывшей женой коменданта (Анастасия Немоляева) и командиром (Да­ни­­­­ил Страхов). Нет, и мелодрама растворяется в воздухе. Может быть, главное в «Пе­ре­гоне» не условнос­ти ­жан­ра, а ход обыденности, тыловые будни?

Здесь не Исто­рия правит, та, что с большой буквы, и даже не та, что с маленькой, здесь правит анекдот. Правда, анекдот - вещь короткая и быстрая, а картина идет больше двух часов. Так это такая особенность национального кинематографа, поскольку Россия, как нам давно объяснил Рогожкин, вообще вся сплошь состоит из особенностей...

Рогожкин сам пишет сценарии своих картин, он литературно одаренный человек, и написал в «Перегоне» много выразительных лиц. Это и сильно пьющий, жестокий и несчастный припадочный комендант (Алексей Серебряков), и милейший политрук с непременной верной собачкой, трусящей за ним (Юрий Ицков), и умный, проницательный и страшный следователь (Кирилл Ульянов), и ссыльный авиаконструктор, ныне повар (Юрий Орлов) и многие другие. Настоящих конфликтов между ними нет, разве что ледяные глаза следователя нагнали страху на мирный аэродром, но он как приехал, так и уехал. Нет конфликтов, потому что все они - прекрасные люди. Прекрасные русские люди.

Но и команда американских летчиц и летчиков - тоже хорошие люди. Доброжелательные, веселые, отлично исполняющие профессиональный долг. А чукчи какие чудесные люди! Они очень умные, чукчи, умные и простодушные. Из них выходят настоящие герои, даже если они немного хитроваты и подловаты, как мальчик Попов, который писал доносы в НКВД. Однако потом, как мы узнаем в эпилоге, он пошел на войну и героически погиб. Постепенно в более-менее реалистическом повествовании все сильнее звучат сказочные ноты. Режиссер, как бог, воин­ственно охраняет созданный им мирок от всякого зла. Прочь, демоны! Здесь живут хорошие люди в промышленных количествах, повар-ссыльный невероятно вкусно готовит, врач выращивает в оранжереях цветы и плоды, не обращая внимания на тревожный рев самолетов, женщины женственны, мужчины мужественны. В чудодейственном воздухе картины оживают даже засохшие розы, а поросенок Тарасик, переданный в дар американцам, отъелся на Аляске в огроменную свинью...

Короче говоря, Александр Рогожкин совершенно созрел для сказки. На реалистические картинки из военной жизни «Перегон» похож только по формальным признакам. На самом деле вся эта картина пропитана любовью к хорошей, чистой, правильной, простой жизни, где все люди братья, а водка всегда холодная и подают ее в стаканах крутобедрые и полногрудые бабы. Где женщина сообщает мужчине о своей беременности в таких выражениях - «Василий Иванович, я от вас тяжелая», а тот одобрительно гладит ее по животику. Где машины и механизмы - такая же живая живность, как собака или поросенок, и требует ласки и заботы...

«Перегон» - бытовая сказка, обаятельная и несуразная. Но пора, я считаю, нашему народному режиссеру браться и за волшебные сказки. У него может великолепно получиться.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//Политика

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Российские политики прокомментировали создание международной переговорной площадки по Крыму

Сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть себе полуостров. С парламентарием согласился и депутат Госдумы Руслан Бальбек.

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Политика

США требуют от Украины отдать землю

США требуют от Украины отдать землю

Не успел Володимир Зеленський порадоваться своей победе на парламентских выборах, как американцы предъявили ему список требований. Теперь, когда у Незалежной появился очередной «шанс стабилизировать страну и гарантировать её независимость от России», пора выполнять требования МВФ.

//Новости СМИ2

//Политика

Англия мечтает навредить России и Китаю

Англия мечтает навредить России и Китаю

Великобритания озабочена сближением России и Китая. Лондонские аналитики пытаются выработать выгодную для Запада стратегию поведения: попытаться убедить Москву в том, что, отдаляясь от Запада, она вредит сама себе, т. к. попадает в зависимость от Пекина.

//Политика

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Турки готовы покупать российские авиалайнеры, но их нет

Несмотря на угрозы о введении санкций против Турции из-за покупки ПВО С-400, президент Трамп медлит. США очень хотят наказать Анкару за покупку русского оружия, но понимают, что санкции будут эффективны, если приведут к расколу турецкого общества и отстранению Эрдогана от власти.

//Политика

Кого берут в обоз

Кого берут в обоз

Это выражение относится к кандидатам в губернаторы на предстоящих в сентябре выборах. Тех, кто реально должен победить конкурентов и пользуется поддержкой Кремля. Сегодня это самая трудная задача для Администрации президента – помочь выиграть кандидатам в губернаторы, которым доверяют. В АП проходят регулярные совещания.

//Общество

Азбука Морзе русского рока

Азбука Морзе русского рока

Нобелевская премия по литературе, присуждённая Бобу Дилану в 2016 г., стала международным признанием рок-поэзии. Однако ещё раньше, в конце 90-х – в России начали проводить конференции, посвящённые этой форме литературы. У истоков стоял Юрий ДОМАНСКИЙ – ныне доктор филологических наук

//Общество

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

МАКС-2019 – в обнимку с Китаем, с прицелом на Турцию

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в этом году может стать ареной интересных событий. Во-первых, новый, куда более высокий уровень участия Китая – КНР выступает в качестве страны-партнёра. Во-вторых, наконец на статической стоянке и в полёте широкой публике покажут МС-21

//Общество

Лесные пожары можно было предотвратить

Лесные пожары можно было предотвратить

В Институте вычислительных технологий (ИВТ) СО РАН рассказали о наработках сибирских учёных, которые позволяют отслеживать лесопожарную обстановку в режиме реального времени. Учёные отмечают, что своевременное предотвращение гораздо выгоднее, чем ликвидация стихийного бедствия

//Новости партнеров

//Общество

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

Потерпевшие по делу Альберта Худояна жалуются на угрозы

В редакцию поступила копия заявления представителя компании Mansfield Executive Limited в правоохранительные органы. Компания признана потерпевшей в уголовном деле против Альберта Худояна. По версии следствия, Худоян вывел совместное предприятие из-под контроля бизнес-партнёров

//Общество

Тайны ближнего космоса

Тайны ближнего космоса

В июле 2019 г. глава «Роскосмоса» Д. Рогозин совершил беспрецедентный в истории нашей космонавтики шаг, подписав распоряжение, засекретившее данные о российской космической группировке. Покров тайны накроет информацию о новых пусках и состоянии орбитальных аппаратов.

//Экономика

Игры без приказа

Игры без приказа

Гибель 4-х детей при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже привела к проверкам летних лагерей по всей стране. Контролёры хотят прикрыться, потому что в случае беды они будут крайними. Последствий несколько. Лагерей станет меньше, а стоимость отдыха вырастет.

//Общество

Россия и Китай за связь без брака

Россия и Китай за связь без брака

Состоялось 1-е совместное патрулирование дальней авиации России и Китая. Речь о готовящемся новом соглашении по военному сотрудничеству между Москвой и Пекином. Утром 23 июля (в Москве была полночь)на Дальнем Востоке поднялись 2 тяжёлых бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.

//Политика

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Путин внес на ратификацию в ГД конвенцию о статусе Каспия

Президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Дочь Брюса Ли расстроило, как Тарантино представил её отца в новом фильме

Шеннон Ли призналась, что фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» произвёл на неё двоякое впечатление. Она призналась, что её очень расстроило, как режиссёр показал её отца Брюса Ли.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг
5

"Это предательство властей", продюсер Андрей Разин прокомментировал ситуацию с выборами губернатора Ставропольского края

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры