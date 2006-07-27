Таинство венчания не заменит таинства балета

- НАСТЯ, говорят, что вы планируете завязать с балетом и уйти в кино?

- Играть в кино ­планирую. Но уйти из балета? Это невозможно. Мне было очень интересно сниматься в фильме «Черный принц», где я сыграла роль Натальи Гончаровой. Надеюсь, что скоро опять посчастливится сыграть в подобной картине. Недавно пригла­си­­­­­ли сыграть роль Ма­­­­­­­­­­­­­­­­­­­тильды Дзи­жинской в фильме об этой талантливой балерине и просто сильной личности. Это большая честь. Думаю, что соглашусь на это предложение.

- Как вы вживаетесь в роль?

- Сближаюсь с историей персонажа. В этом отношении очень тяжело было с ролью Натальи Гончаровой. Нужно было создать образ из прошлых веков, да к тому же очень красивого и многогранного человека... А о ней написано очень мало, поэтому о персонаже можно судить только по письмам Александра Пушкина.

- Настя, какими качествами должна обладать балерина?

- Гармонией. Впрочем, этим должна обладать любая женщина. В балерине обязательно должно быть сочетание красоты, таланта, трудолюбия. Очень важны такие качества, как шарм, стать, целеустремленность. Нужна сила и женст­венность.



- Сегодня в творческой среде часто употребляют такое понятие, как «формат». Вы сами с этим сталкивались?

- Для меня это понятие - дикость. Я вообще всегда выходила за рамки любых стандартов, и в творчестве в том числе. Если говорить о первостепенности роста и веса в балете, то это полный абсурд. Потому что балерин всегда расценивали и разделяли по амплуа, по их персоналии, умению быть разнообразными. А сейчас, когда меня сначала уволили, а потом стали придумывать, что якобы за рост и вес... Под словом «стандарт» царит глупость и самодурство. Если быть до конца откровенной, то мне, конечно, было очень тяжело из-за этого ярлыка. И теперь, куда бы я ни пришла, мне говорят: «Ой, у вас такой рост, вы, оказывается, еще и не толстая!» Если говорить о стандартах в балетном мире, то я вышла за их рамки еще тогда, когда первой создала сольную концертную программу. Это проект, которому до сих пор нет аналогов. Он очень много кого злил. Меня всегда осуждали за то, что город был заклеен афишами моего концерта.

Видимо, осуждение - это участь всех первопроходцев. Вспомним Анну Курникову. Ее тоже осуждали. Почему? Не могли принять ее красоту. А ведь она действительно привлекла внимание к большому теннису. Сейчас там есть и другие звезды - и Мыскина, и Шарапова, и Деменьтьева, но они уже ее последователи. Такая же неоднозначная ситуация была и у Коли Баскова. Ему удалось популяризировать в нашей стране оперное искусство.

- Вы говорили про амплуа балерин. А какое оно у вас?

- Есть жанры и партии разного уровня. Есть амплуа, которое называется инженю. Это балерины, которые могут танцевать таких хорошеньких героинь - в общем, партии, не отличающиеся большим размахом. Я же считаю себя мас­штабной балериной. Конечно, в этом мне помогли мои педагоги - Наталья Дудинская и Инна Зубковская. К сожалению, сейчас балет превращается в спорт под музыку. В годы моей учебы была плеяда великих танцовщиков, у которых было свое имя, свой стиль танца, характер и свое лицо. В Мариинском театре, например, это были Ирина Колпакова, Галина Меренцева, Татьяна Терехова.

- Неужели сегодня в Мариинке нет балерин, у которых стоило бы взять «мастер-класс»?

- Сегодня мне там нравятся Диана Вишнева и Ульяна Лопаткина. А в Большом - На­­­­­­­­­­дежда Грачева и Нина Семи­зорова.

- У вас есть рецепт от завист­ников?

- Бороться с собой! Я всегда стремлюсь быть не лучше других, а лучше себя самой. И знаю, что всегда на любую зависть в мою сторону нужно отвечать только работой или какими-то другими серьезными и правильными жизненными поступками.

- А у вас есть подруги?

- У меня одна подруга. Она большую часть времени проводит в Лондоне. Настоящих друзей в Москве у меня не так много. Здесь мои самые близкие друзья - это моя мама и муж Игорь. Они меня всегда поддерживают.

- Игорь юрист. Он занимается вашими юридическими вопросами?

- Нет. Я не хочу связывать личную жизнь и работу.

- А вы обращаетесь к нему за советами?

- А как же. После одного из последних концертов он мне сказал, что во время фуэте можно было бы ножку держать и повыше. (Смеется.) Меня это очень удивило. Игорь дает мне советы по костюмам. Он приезжал меня поддерживать и на съемочную площадку, когда я на восьмом месяце беременности снималась в «Танце беременной девы».

- Настя, а что с вашей свадьбой? Когда вы с Игорем запланировали поход в загс?

- Скоро. Пока очень много работы. А вообще, я за таинство венчания. Мне бы хотелось, чтобы свадьба прошла в Петербурге, но главное торжество, скорее всего, будет в Москве.

- Говорят, что вы уже сшили свадебное платье...

- Одно свадебное платье у меня действительно висит в шкафу. Но это наряд для второго дня. А для первого сейчас шьют. Я сама принимаю участие в разработке его дизайна. Как будет выглядеть наряд, пока не скажу - готовлю сюрприз для мужа.

- Настя, какая в этом году ваша главная цель?

- Хочу дать свои концерты по всем городам России. Мечтаю, чтобы еще при моей жизни был создан театр моего имени и при нем балетная школа.