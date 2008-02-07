//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Зачем же сироту зарезали?

№ 6(92) от 07.02.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Зачем же сироту зарезали?

 ПО ОТНОШЕНИЮ к «Комеди Клаб» я представляю собой мечту французских просветителей – невинного человека из джунглей. Я не видела ни одного выпуска этого шоу и не знаю, кто такие Гарик Харламов, Павел Воля, Михаил Галустян и прочие, при виде которых нормальный человек, очевидно, должен падать в обморок от смеха и счастья. Так что смотрю невинным взглядом и что вижу – то пою.

 «Самый лучший фильм» – это вроде бы кино, то есть скорее капустник, снятый  средствами кино, пародийное шоу в форме кино. В картине нет ни профессионального сценария, ни значимых режиссерской и операторской работ. Стало быть, это нельзя анализировать с точки зрения искусства кино или даже кино как ремесла. Но мне и посмеяться особо на этом фильме не удалось. Поэтому я буду «анализировать это», если хотите – из чисто садистских побуждений.

 Придурок Вадик, сын алкоголика, на собственной свадьбе пыхнул сигареткой с травкой, да так сильно, что попал на тот свет. Там имеется зеленый лужок и сердитый дедушка с седыми усами, похожий на нехилого мафиозо. Это секретарь Г. Бога (Армен Джигарханян), ведущий расследование жизни придурка Вадика. В разных эпизодах этого расследования пародируется разное «новое русское кино», подобно тому, как в голливудских залепухах такого сорта пародируется кино американское. Когда герой служит в армии – пародируется «9 рота» Бондарчука, когда вспоминают девяностые годы – на экране возникает карикатурная «Бригада» – пять черных машин «Ока», загримированных под «Бумер». Но проблема в том, что узнаваемого нового кино у нас очень мало, поэтому из девяностых мы сразу перепрыгиваем в стилистику «Ночного Дозора», а потом вообще к прародителям, то есть в Голливуд.

 «9 рота», где плохо играет даже такое чудо, как Михаил Пореченков, сама по себе подражательна и в художественном смысле ничтожна. Вот и думай – как Дмитрию Нагиеву можно исхитриться спародировать ужасно наигрывающего актера Пореченкова в не оригинальном ни в чем фильме Бондарчука? Берем одно кривлянье, умножаем на другое, возводим в куб и получаем Нагиева в «Самом лучшем фильме». «Бригада» – кино, рабски подражающее американской ленте «Однажды в Америке». Ничего своего, подлинного, нескопированного нет и в «Ночном Дозоре». Так  что же интересного в том, чтобы пародировать подражание, высмеивать копию?

 В том-то и беда, что легко смеяться Голливуду, где наработана мощная база суперзнаменитых, знаковых картин, которые все узнают мгновенно. А как спародируешь маленький дохлый зоопарк отечественного кино, который сам-то почти весь – сплошь пародия, кривое отражение, слабая копия? Все равно что сироту зарезать.

 И поэтому пародийный запал «Самого лучшего фильма» быстро иссякает. Объект насмешки заменяют прямо по ходу картины – им становится шоу-бизнес в лице мнимого Димы Билана (Павел Воля), нечистой силы, которая прикидывается любимым артистом и соблазняет румяную дочь банкира (Елена Великанова). Ее и освобождает наш Вадик – Харламов после сногсшибательной драки на фаллоимитаторах. После чего и попадает к секретарю Г. Бога, который выясняет – нашему придурку совсем в другое ведомство…

 Шутки шутками, а мироощущение этого фильма прямо-таки жуткое. Впечатление затхлого, кошмарного тупика. Недаром у героя нет матери (образ матери – это обычно образ Родины, любви, жизни). Друзья у него тоже условные – вместе можно выпить и пыхнуть, не более того. Примечателен грустный эпизод на рынке, где герои видят вывеску «Продажа друзей». Там в клетке сидит брошенный всеми Чебурашка и напрасно спрашивает, где крокодил Гена… Исключительно грубо и вульгарно трактуется и «половой вопрос»: все телки – лживые, лицемерные шлюхи. Даже кукольно красивая невеста Вадика – и та пукает, обожравшись бобов. Вообще ничего привлекательного в этом мире, наполненном пукающими и блюющими кретинами, нет. Не зря отпущенный обратно в земную жизнь Вадик пыхает еще раз, чтоб попасть обратно на тот свет.

 Фильм, видимо, сочиняли «бригадой», пытались сделать смешно и «прикольно». Но глаза у всех артистов печальные и нет настоящей веселости. Бедная наша молодежь, которая явилась в мир, где у всех кормушек сидят папаши, которые сами проживут до ста лет и рулить не дадут никому  никогда! Бедные ребятки, которым даже продать нечего, кроме юмора и друзей! Бедные крошки, не знающие вкуса настоящих продуктов, настоящих страстей, настоящей жизни! Какое дерьмо они смотрят вместо комедий… И, кстати, вспоминается персонаж М. Ефремова в фильме «12» – артист, кричащий человеку толпы: «Что вы ржете? Что вы все время ржете? Ты еще в зал не вошел, а уже рожу приготовил к ржанью! А ржете вы, чтобы забыть, как вам страшно!»  

 Замечу еще, что это грабить можно бригадами, а для создания кинокомедии нужен прежде всего один человек – кинорежиссер, имеющий комедийный талант. Других способов создания кинокомедии нет. Кроме того, комедия – это совсем не обязательно насмешки над человеческой физиологией. Что в ней, кстати, такого уж смешного? Да, люди писают и какают, ну и что?  Именно эти писающие и какающие люди создали огромную цивилизацию, построили Рим и Париж, слетали на Луну, изобрели компьютер и телевизор. В комедиях Чарли Чаплина, Билли Уайлдера, Леонида Гайдая, Александра Рогожкина нет никаких неопрятных насмешек над телесным «низом», а это великие и всем понятные фильмы, их смотрели миллионы.

 Артисты «Комеди Клаб» обаятельны, резвы, некоторые даже талантливы. Остроумно высмеивает замашки лжекумира Павел Воля, явно не пустой человек Гарик Харламов. Но они сами идут ложной тропой в какое-то тоскливое «королевство кривых зеркал» и ведут туда своих зрителей. К стихии настоящего юмора «Самый лучший фильм» имеет столько же отношения, сколько фаллоимитатор – к своему живому прообразу.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским

Кровавые угрозы в адрес русских и заминированные входы. Все это обнаружилось в пещере, оборудованной под базу боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Накануне ее показали журналистам. Корреспондент АН прогулялся по закоулкам базы и увидел секрет неуязвимости боевиков.

//В мире

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Опасные для ДНР и ЛНР последствия возвращения в состав Украины предрек эксперт

Возвращение в состав украинского государства приведет к опасным последствиям для территорий, контролируемых властями непризнанных ДНР и ЛНР. Такую точку зрения высказал отечественный эксперт Богдан Безпалько.

//В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

//Политика

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Главы всех городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

«Очень плохой» для Украины вариант прекращения войны в Донбассе назвал политолог

Украинские власти могут выбрать сценарий прекращения конфликта в Донбассе, который предполагает выход из минских договоренностей с «сохранением лица». Об этом заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

//Здоровье

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Пять секретов лечения гипертонии без медицинских препаратов раскрыли эксперты

Эксперты в сфере здравоохранения раскрыли секреты лечения гипертонии без медицинских препаратов. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

СМИ узнали о выходе Анастасии Заворотнюк из комы

Актриса Анастасия Заворотнюк, у которой, согласно данным журналистов, диагностирован рак мозга четвертой стадии, вышла из комы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении журналистов.

//В мире

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Трамп распорядился ужесточить санкции в отношении Ирана

Соединенные штаты Америки объявят о новых "существенных" санкциях, направленных против Ирана, в течение ближайших 48 часов. Об этом заявил в среду американский президент Дональд Трамп.

//Новости партнеров

//Криминал

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

В Киеве задержан злоумышленник, угрожавший взорвать метромост

Полиция задержала мужчину, угрожавшего взорвать мост "Метро" в Киеве. Об этом сообщают украинские средства массовой информации. Эти данные подтвердил и глава МВД Украины Арсен Аваков.

//Экономика

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украина предложит РФ новый контракт по транзиту газа

Украинская сторона на предстоящих 19 сентября в Брюсселе трехсторонних консультациях в формате Россия-ЕС-Украина по газу предложит Москве заключить новый транзитный контракт на 10 лет.

//Новости СМИ2

//Непознанное

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США подтвердили подлинность видеозаписей с НЛО

ВМС США признали, что опубликованные во Всемирной паутине видео с неопознанными объектами, снятые американскими пилотами, подлинные. Об этом в среду сообщило издание Popular Mechanics.

//Общество

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Озвучен оптимальный уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Основываясь на результатах исследований, эксперты назвали процент от прежнего дохода, позволяющий обеспечить комфортный уровень жизни после выхода на пенсию по окончании трудовой деятельности.

//Здоровье

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Ученые назвали фрукт, который омолаживает и замедляет старение

Употребление в пищу плодов этого фрукта способствует замедлению старения, пишет Food News со ссылкой на опубликованную в The American Journal of Chinese Medicine работу китайских ученых.

//Экономика

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия более чем на 2 миллиарда долларов сократила вложения в госдолг США

Россия продолжила сокращать вложения в государственные ценные бумаги Соединенных штатов, снизив их уровень в июле до 8.5 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют данные американского Минфина.

//Криминал

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В московском метро произошла перестрелка, погибли двое полицейских

В Москве подозреваемый во взятке полицейский застрелил одного коллегу и ранил другого при задержании. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

//Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Путин пошутил про излишнюю бюрократию: "Дима, отдай"

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи опубликовано на сайте президента.

//Новости партнеров

//Здоровье

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Вредные для здоровья человека позы для сна перечислил российский врач-кардиолог

Врач-кардиолог из Крыма Валерий Садовой рассказал, какие позы для сна вредны для здоровья человека. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Разин планирует подать в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что намерен подать в суд на "Первый канал" и ведущего программы "Пусть говорят" из-за эфира, посвященного актрисе Анастасии Заворотнюк.

//Политика

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

//В мире

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Вместо ядерной войны человечеству угрожают космические ужасы

Американский проект ХААРП – исследовательской программы по авроральному ионосферному рассеянию высокочастотных радиоволн обвиняют во всех бедах мира. И землетрясения он вызывает, и цунами, и фукусимскую ядерную катастрофу, и даже меняет климат.

//Политика

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.

//Кино

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

Сергей Селин: Готовьте себе подушку безопасности на старость

В арсенале актёра Сергея Селина более 50 киноработ и несколько театральных проектов. Но он стал на многие годы заложником одной роли - обаятельного милиционера-полицейского Дукалиса из сериала «Улицы разбитых фонарей».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Сирии террористы ИГИЛ оставили послание русским
2

"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
3

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину
4

Турки обрадовались появлению Су-35 в небе над Стамбулом
5

В Подмосковье чиновники подключают общественные организации для рейдерства

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры