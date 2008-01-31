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Сказок больше нет

№ 5(91) от 31.01.2008 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Сказок больше нет
«Илья Муромец и Соловей Разбойник»

 Я ДОЛГО искала хоть какие-нибудь рецензии на «Илью Муромца». Еле-еле нашла парочку кислых рассуждений среди победных реляций о деньгах, о том, сколько денег собрал фильм про главного русского богатыря. «Не мы такие, жизнь такая!» – эту знаменитую фразу из «Бумера» цитирует в картине «Илья Муромец» подручный из банды Соловья-разбойника. Просто не жизнь, а прорва, все перемалывающая в деньги. (Очень грамотно названа студия анимационного кино, создавшая трилогию о богатырях, – «Мельница».)

 На «Муромце» лежит четкий отпечаток именно современного состояния русского духа, в котором не сыщешь и следа герои­ческого пафоса или сказочной мечтательности. Всех разом «перевели на цифру», безжалостно приучив считать и высчитывать. Не к месту тут рассуждать, хорошо это или плохо, единственное, что можно сказать довольно уверенно, – для сочинения и анимации сказок-былин такое состояние духа малопригодно.
Нет веры ни во что – ни в Бога, ни в родную землю, ни в «народ», ни в любовь и верность, ни в друзей, ни в себя. Есть только лихорадочная страсть к тому, чтобы взять одну цифру и как-то превратить в другую, понажористей. Какие уж тут доблестные Муромцы, Никитичи энд Поповичи?

 А потому новый «Илья Муромец» режиссера Владимира Торопчина, сценаристов Максима Свешникова и Александра Боярского, художника Олега Маркелова холоден и насмешлив. В нем нет избытка юмора, музыки, фантазии, хотя все это в нем и есть. Но – строго отмеренное. Всего одна шуточная песенка, несколько комических придумок, пара хороших реприз. На 200 руб. (средняя цена на билет в кино) достаточно. Видно, что люди нынче себя не разбазаривают, берегут, выдают творче­ство с дальновидной скупостью.

 Легкий привкус цинизма сопровождает всю картину. Основным героем «Ильи Муромца» становится не дежурный силач с могучей шеей, а персонаж, в первых двух частях бывший на втором плане, – лукавый, лживый, корыстолюбивый, неверный, трусливый и забавный киев­ский князь. Румяный врунишка и пройдоха с круглыми бесстыжими глазами в полном смысле слова одушевлен голосом великолепного актера Сергея Маковецкого, и он ближе, знакомее, понятнее, роднее всех прочих персонажей.

 Киевский цикл былин приписан ко времени правления князя Владимира, но создатели фильма благоразумно порешили это имя зря-то не трепать, и князь остался безымянным. Тем более что на нашем князе клейма ставить некуда – за сто монет отпустил Соловья-разбойника, а тот возьми да и укради казну и коня Муромца, богатырского Бурушку заодно. Пришлось с Ильей мириться и пешком отправляться выручать казну, прихватив на всякий случай с собой в поход корреспондента летописи «Новая Береста» разбитную Аленушку. В этой хитрющей девице с практическими ухватками сильно чувствуется профессиональная деформация личности (кого ни встретит – сейчас же задает дурацкие журналистские вопросы), но нет и следа сказочной чистоты и прелести. Непонятно, почему Илья, который сначала совершенно правильно сторонился этой нахрапистой шалавы, в конце доверчиво накрывает богатырской ручищей ее деловитую лапку и выдает какой-то явный аванс расположения.

 Сюжет прям и однолинеен, без завитушек: герои вслед за укравшим казну разбойником отправляются в Царьград, где правит император-василевс, и забирают, после доброго махача, своего коня и свою казну. Никто им особо не помогает и специально не вредит, так устроен этот мир, где даром ничего не бывает, даже зло. Неж­ные чувства в этом мире остаются уделом не человекообразных персонажей, а бессловесных животин. Конь Бурушка, с выразительными глазами и скептически изогнутой губой, да царьградский прогулочный слон Бизнес – самые сердечные, порядочные герои картины. Область душевных движений остается им, не ведающим власти золота. А человекообразные стали рабами корысти, кроме, конечно, Ильи. Ему это не положено, зато он на службе у главного корыстолюбца – киевского князя. Который даже из летописи его потом вычеркнет, приписав себе Илюшины подвиги и поставив, с восторженной оглядкой на государство василевса, памятник самому себе. Управы на этого князя никакой нет. В данном состоянии царства вместо Бога тут система суе­верий, слово «демократ» ругательное. Народ вообще держится как-то в сторонке, а богатырь предпочитает, гордо удалившись от дел, пахать родную землю. С целью пропитания.

 Понятно. Сбежав от реально­сти в сказочный мир, и там находишь ту же мороку, только в гриме и костюме. Обложили кругом!

 Поколебавшись в первой части «богатырской серии» между «Союзмультфильмом» и студией Диснея, создатели новой анимации решительно качнулись в сторону «Союзмультфильма». Картинка «Ильи Муромца» убедительно стилизована под старую добрую традицию сказочного советского мультфильма. Но внутри-то все съедено скепсисом и коммерцией, и прежней прелести, наивности, чувствительности нет и в помине.

 Сказок больше нет. Покупайте визуальный товар и благодарите, что он хотя бы соответствует санитарной норме.

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