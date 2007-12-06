//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

На опасных поворотах

№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

На опасных поворотах

Под воздействием антикультуры

– ЛЮДИ нарочно притворяются более дурными и развращенными, чем они есть на самом деле. Они почему-то считают, что деньги нельзя заработать нормальным путем, надо падать в ноги к дьяволу, валяться в грязи, опускаться в бездны порока. Очень романтическая позиция. Получается, мы так и не стали нормальными трезвыми коммерсантами, а стали какими-то странными «падшими ангелами».

– Понимаете, коммерциализация есть во всем мире, и в каждой стране происходит множество разнообразных историй. Я прочел недавно книгу о прин­цессе Диане «Королевский долг». Ее написал охранник, любовницей которого она была. Неописуемое количество грязи. И это в Англии! Это существует во всем мире. Помню, как в Италии одна высокопоставленная дама, восхищаясь нашим балетом, сказала, что «этого у нас давным-давно нет, все кончено, властвует коммерция и дурной вкус». Это явление массовое, общее, планетарное. Но раньше мы хоть как-то отличались, сохраняли свою культурную площадку, свой маленький «остров сокровищ». И вот – перестали сохранять.

– Я что-то не вижу никакой стратегии, оформленной программы по сохранению, развитию, защите культуры. Напротив, идет постоянная трансляция невежества, радиация антикультуры. Как защититься от этого?

– В таких вопросах исключительно важна позиция государства. А у нас положение с Министерством культуры какое-то непонятное. Есть министр культуры Соколов – интеллигентный человек, музыкант. Но он явно негосударственного масштаба – у него нет денег и возможностей. И есть руководитель Федерального агентства по культуре Швыд­кой. Вот у него возможности есть. Он способный, образованный человек и может иногда проявить себя серьезно. Например, он прекрасно выступил на вечере памяти Олега Ефремова, говорил лучше всех. Он может! Но смотреть его телепрограммы я не могу: все время улыбается, ерничает и кому-то подмигивает. Такое ощущение, что он подмигивает всей культуре! Все время играет с ней в какие-то жмурки. А он как раз реальный человек и может оказать помощь.

– Кому-то своему, конечно, может – но где же осознанная программа?

– Швыдкой приветливо машет мне рукой, обещает немедленно позвонить и не звонит никогда, потому что понимает – со мной разговор будет серь­езный. А любой серьезный разговор ему не нужен, поскольку осложняет жизнь. А Швыдкой привык жить иначе, он – «современный человек» и потому живет в другом стиле и темпе. Прибежать, что-то сказать, отметиться и убежать. Иногда я вижу его усталое лицо, когда он засыпает во время спектаклей в своей ложе, и хочется сказать артистам: да не орите вы так, дайте человеку отдохнуть… Изначально это разделение – на «министерст­во» и «федеральное агентство» – было нелепым, бредовым!

Борьба за место под солнцем

– ТАКОЙ кошмарный дворец из фильмов ужасов, где ничего непонятно.

– В этом дворце ужасов есть свои «горные короли». Всеми искусствами, к примеру, управляет Майя Кобахидзе, она по должности начальник управления искусствами. Очень милая женщина и очень важная дама. Ее дочь Нелли Кобахидзе, кстати, теперь танцует в Большом театре.

– Талантливая девушка?

– Не будем употреблять такие острые выражения. Когда-то Майя Кобахидзе была горячей поклонницей балетмейстера Юрия Григоровича. Летом Григорович, который теперь работает в Краснодаре, привозил своего «Ивана Грозного». И конечно, нашей важной дамы, бывшей горячей поклонницы, на спектакле не было. Зачем ей теперь Григорович? Для чего? Он ей в данный момент не нужен. Это одно из самых страшных заболеваний времени. Это настоящая бацилла – потребительское отношение к человеку. Я нужен тебе, ты нужен мне, и это все. А если такой моментальной взаимной нужности нет, тогда дайте мне ножницы и я разрежу эту связь. Потому что тратить время на человека просто так, без конкретной выгоды – какой смысл?

– Распад человеческих связей?

– Да, распад, разобщение. Если говорить об опасных тенденциях – еще и агрессия. Вот облаяли, как могли спектакль «Женитьба» в Ленкоме у Марка Захарова. Я пошел посмотреть. Это легкий, ужасно смешной спектакль, с блистательным актерским ансамблем – великолепно играют Чурикова, Янковский, Чонишвили, Захарова, Збруев! Да, он сделан в эстрадной манере, но Захаров так работал всегда – это его органика. И теперь, когда Захаров остался без драматурга Горина, без многих заветных актеров, в трудном положении, его очень легко облаять. А для него это не пустяк, он всегда страдает, если считает, что не попал в ноты времени.

– А кто спустил собак на Марка Захарова? Или их и спускать не надо, сами чуют?

– Тут работают скрытые, не всегда осознанные пружины. Захаров – крупнейший режиссер театральной Москвы, один из первых. А сегодня есть другие претенденты на этот пост. И их поддерживают наверху, аж из администрации президента. Захаров мешает, потому что места всем не хватает, его мало – по впечатлениям тех людей, которым около сорока, а они все еще не взобрались на «престол». Никак не получается!

Дать бы пощечину!

– КАК говорится, «а вы качеством брать не пробовали»?

– Нет, качеством они «брать не пробовали». Это так «несо­временно»! Нынче мастера не в почете. Почему-то не могу я ничего прочесть, кроме хамства, о своем друге Сергее Арцибашеве. Это прекрасный актер и режиссер, руководитель театра имени Маяковского. Он строит очень интересный репертуар, поставил сложнейшую пьесу Эдварда Олби «Шаткое равновесие». Хочет сделать понятный, доступный театр высокого качества, молотит как черт. Репетирует «Опасный поворот» Пристли в новом переводе – и вот, актеры, которые ссылались на свои съемки, вдруг заинтересовались, им понравились роли, пьеса. Откуда-то время взялось, глаза загорелись. Да и Арцибашеву плевать, что там о нем напишут. Но не все такие защищенные, и нельзя не обращать внимание на безнравственные явления.

Вышла, например, гнуснейшая книжка режиссера Марка Розовского «Дело о конокрад­стве». В ней он обвиняет покойного Георгия Александровича Товстоногова много лет спустя после его смерти, что тот якобы «украл» у него спектакль «Холстомер». Сейчас опубликованы стенограммы репетиций, и развенчать весь этот бред нетрудно. Но хочется задать вопрос – почему же вы, имея свой театр («У Никитских Ворот») за 37 лет, прошедших после «Хол­стомера», не поставили ни одного спектакля товстоноговского класса? Да что там ни одного спектакля, вообще хоть к какому-то классу относящегося? Кто мешал? Вышла гнуснейшая книжка про Ахматову «Анти-Ахматова» безвестной сочинительницы, «развенчивающая» великого поэта. Когда я в книжном магазине стал листать эту дрянь, то понял, что способен дать по физиономии…

– Вот именно! Очень уж мы нежные! А была хорошая форма в старину: воскликнуть «вы подлец, милостивый государь!» – и пощечина. Только надо не за себя, а за других вступаться, особенно, если они уже умерли и не могут сами за себя постоять. Пощечина – это здорово!

– Не думаю, что насильст­венные акты помогут, хотя… может, и стоит попробовать. Как-то жизнь подталкивает. Вернемся к нашей главной теме: надо помогать основе искусства, в частности, русскому психологическому театру. Театральное искусство сегодня беззащитно и безнадзорно. И не только оно. Кроме того, я не сторонник цензуры, но должна быть некая внутренняя мера, рамки приличия в любом сообществе. Мы катимся вниз с большой скоростью. И пошлость захватывает даже те территории, где ее быть раньше не могло. Читаю статью в некогда солидной газете о 80-летнем юбилее Олега Ефремова. Где подробно перечислены все женщины, с которыми у Ефремова были романы, и ни слова не сказано о том, что он был основателем «Современника»!

Нельзя финансировать разврат

– А ВОТ им кажется, что иначе никто читать не станет.

– Правильно, от одной пошлой статьи беды не будет. А когда это валом валит, а когда сюда подключаются радио, телевидение? Все вместе дает опасный крен, опасный поворот, получается извращенная картина мира. На это обязательно должна быть реакция государства, но до того ли государству? Я сидел три часа у телевизора, когда Владимир Путин общался с людьми, и за все эти три часа ни одного вопроса не было задано о культуре. И это понятно. Когда поднимаются цены, а зарплата стоит на месте; когда существует огромная, катастрофическая разница между бедными и богатыми; когда между Москвой и малыми городами зияет пропасть; когда есть целые области и края, где царит бедность, – какие могут быть вопросы о культуре?

– И потребность масс в культуре невелика.

– Хотя нельзя сказать, что ее нет совсем. Аншлаги на любых концертах известных музыкантов – у Плетнева, у Спивакова. Аншлаги на хороших спектаклях. Другое дело – много мусора в воздухе, в атмосфере культуры. Вроде книжки «Анти-Ахматова» или книжки Розовского, которую можно назвать «Анти-Товстоногов». Много оскорбительного в отношении к прошлому. Много невежества и агрессии.

– Возможно ли «очистить атмосферу», переналадить общественное мнение, перенастроить людей?

– Безусловно. Я скажу вещь, которая может вас удивить, но Россия нуждается в твердой руке, и Россия должна чего-то бояться. Нет, не террора, не за свою жизнь бояться, ни в коем случае! Я имею в виду определенный трепет перед нравст­венными авторитетами, перед высшими ценностями. Нельзя до такой степени распускаться самим и разрешать распускаться миру! Сегодня мир оказался распущенным. Нельзя платить деньги людям, которые пишут и делают гадости. Нельзя финансировать разврат. Нельзя безнаказанными оставлять вранье, невежество, хамство. Необходимо настоящее попечение о культуре.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//В мире

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Способные спровоцировать ядерную войну России и США страны перечислил аналитик

Военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, какие государства способны спровоцировать ядерный конфликт между РФ и Соединенными Штатами. Точка зрения аналитика приведена в материале, выложенном в сети.

//Политика

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Глава МИД Украины назвал отношения между Москвой и Киевом "оттепелью"

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко в пятницу, 13 сентября, охарактеризовал текущее состояние отношений между Российской Федерацией и Украиной как "оттепель".

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР раскрыл условие грядущего распада Украины

Украинское государство в будущем ожидает распад. Соответствующий прогноз озвучил некоторое время назад Александр Бородай, глава Союза добровольцев Донбасса, бывший премьер-министр самопровозглашенной ДНР.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

СМИ узнали, что Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому из-за крайне тяжелого состояния

Анастасия Заворотнюк находится в реанимации в одной из столичных клиник, и врачи приняли решение ввести ее в медикаментозную кому. О том, что медики ввели Заворотнюк в кому, передал РЕН-ТВ.

//Шоу-бизнес

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу Петросяна раскритиковали за слишком дорогую сумку и "нелепый" ободок

Помощницу и предполагаемую возлюбленную Евгения Петросяна раскритиковали пользователи сети за слишком дорогую сумку и "черную штуку на голове", которая на деле является модным объемным ободком.

//Новости партнеров

//Общество

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

Минкульт считает, что школьники должны знать песни Queen, Pink Floyd, Nirvana, Цоя и Макаревича

В Министерстве культуры хотят, чтобы российские школьники знали песни Элвиса Пресли, групп The Beatles, Queen, Pink Floyd, Виктора Цоя и «Кино», «Наутилус Помпилиуса», Андрея Макаревича и «Машины времени».

//Здоровье

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Семь неочевидных симптомов сахарного диабета обозначили зарубежные врачи

Зарубежные специалисты в сфере здравоохранения обозначили симптомы сахарного диабета, которые можно перепутать с другими, менее опасными недугами. Об этом говорится в заметке, опубликованной в сети.

//Новости СМИ2

//Спорт

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

«Зенит» уверенно одержал победу над тульским «Арсеналом» 3:1

Сегодня, 13-го сентября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч девятого тура чемпионата России «Зенит» – «Арсенал». Главный арбитр поединка Павел Кукуян ( г. Сочи).

//В мире

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о планах США увеличить число военных в Сирии

Пентагон опровергает информацию о том, что Соединенные Штаты Америки планируют увеличить число своих военных в Сирии. Об этом сообщил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.

//Общество

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на пересечении ул. Чаянова и ул. Фадеева, погибла пассажирка байка

Мотоцикл и легковой автомобиль Skoda столкнулись в пятницу, 13 сентября, вечером на пересечении улиц Чаянова и Фадеева в Тверском районе Москвы. В результате ДТП погибла пассажирка мотоциклиста.

//В мире

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Филипп Киркоров должен латвийскому банку деньги

Лишенный лицензии латвийский банк ABLV подал иск в суд на Филиппа Киркорова, чтобы взыскать 651 тысяч евро. Почему возник долг? В 2016 году Филипп Киркоров покупал в Латвии квартиру – и взял на то кредит.

//Шоу-бизнес

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Волочкова объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу Собчак

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в пятницу, 13 сентября, объяснила, почему отклонила приглашение на свадьбу журналистки Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова.

//Здоровье

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Советы по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины

Знатоки народной медицины рассказали, как гипертоники могут снизить артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Соответствующая информация содержится в заметке, появившейся в сети.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Филипп Киркоров поет на свадьбе Собчак и Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся

Король российской эстрады Филипп Киркоров поет на свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова и уверен, что они никогда не разведутся. Киркорову задали вопрос о подарках новобрачным.

//Общество

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Единственный возможный сценарий нападения Украины на Крым раскрыл эксперт НАТО

Американский эксперт рассказал, как в теории Украина могла бы вторгнуться на территорию российского Крыма Об этом рассказывается в материале, который некоторое время назад выложили в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Собчак пояснила, почему они с Богомоловым ехали на свадьбу в открытом катафалке

Полиция заинтересовалась видеозаписью свадебной поездки Ксении Собчак и Константина Богомолова в катафалке. "А гибдд и правда мучает моих водителей почему катафалк был открыт. Спойлер: потому что мы дышим".

//В мире

Посол ЕС призвал теснее сотрудничать с Россией

Посол ЕС призвал теснее сотрудничать с Россией

Посол Европейского Союза в Москве Маркус Эдерер в пятницу призвал теснее сотрудничать с Россией. Дипломат убежден, что взаимодействие Евросоюза и РФ следовало бы расширить в самое ближайшее время.

//Шоу-бизнес

В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

В сети появилось видео свадебного поцелуя Собчак и Богомолова

Вечером в пятницу, 13 сентября, в сети появилась видеозапись, на которой запечатлен свадебный поцелуй журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара поженилась ранее сегодня.

//В мире

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

Природный апокалипсис в Испании унёс жизни четырёх человек

На юго-восток Испании обрушились ливни и сильнейший ветер. Метеорологи говорят, что это самое сильное наводнение за последние 100 лет.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Нейрохирурги планируют провести операцию Анастасии Заворотнюк, но ситуация крайне опасная. Актриса может ее не пережить
2

Четвертая стадия рака мозга. Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии
3

"Блудница идет в церковь к Богу, в которого она не верит. Да ее не венчать надо, а изгонять бесов", блогер о свадьбе Собчак
4

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
5

Предсказание Ванги о завершении гражданской войны в Донбассе обнародовали в СМИ

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры