Детям не хватает книг
№ 49(83) от 05.12.2007 [«Аргументы Недели », Светлана ФИЛЮХИНА ]
ЧТО такое вообще non/fiction? Грубо говоря, это литература, в которой познавательность вытеснила развлекательность. Она не художественная, но и не научная. Но что такое детский non/fiction? На первый взгляд это – нонсенс, потому что детская литература должна быть развлекательной по определению.
На самом деле это не так уж парадоксально. Например, Cкандинавские страны очень широко представили на выставке свой детский non/fiction. Там подобная литература развивается и пользуется спросом уже более 20 лет. Широта тем поражает: уход за волосами, как сделать комиксы, наши законы, археология, фокусники, как вести переговоры с родителями о выдаваемых на неделю карманных деньгах… Есть даже крайне спорная книга о смерти (переведенная, кстати, на русский).
Найти на ярмарке non/fiction нашу литературу подобного рода, например, иллюстрированный альбом «Загадочный Петербург» Алексея Шевченко или книгу Анастасии Гостевой «Большой взрыв и черепахи», было весьма нелегко. Вот уж точно – парадокс.
Наши издатели, видимо, не рискуют выпускать подобное чтиво. Как не рискуют они, впрочем, выпускать и художественную литературу новых серьезных авторов. Вот и получается, что наши дети живут «за счет» Чуковского и Маршака, с одной стороны, и новых штампованных ужастиков и фантастики, с другой. А там, где должны быть книги о современном мире и актуальных для детей вопросах, у нас большой провал. И если ниша взрослого non/fiction быстро пополняется, то детский non/fiction в России остается чем-то вроде terra incognita.
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