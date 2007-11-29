//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

На опасных поворотах

№ 48(82) от 28.11.2007 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

На опасных поворотах
Виталий Вульф – человек основательный и рассудительный, Фото Г. УСОЕВА

– ЧТО вас тревожит в современной культуре? Какие тенденции кажутся опасными, ведущими вниз?

– Мне обидно и оскорбительно видеть хамское, неуважительное отношение к прош­лому. Когда распался Советский Союз и возникла Россия, на авансцену повсюду, и в области искусства в том числе, вышло молодое поколение. И они почти все как один отбросили прошлое и начали свой отсчет с той отметки, с того старта, когда появились на свет. Сначала это было не очень заметно, а теперь стало очень заметно.

Трудно не обратить внимание, скажем, на такое явление, как «авангардный» театральный фестиваль «Территория». Я не видел спектаклей этого фестиваля – все-таки беречь себя надо – но по новостям культуры постоянно засекал фрагменты этих постановок. Это всегда какая-то грязь, вульгарность, эротика без эротики в якобы европейском духе. Я не против того, чтобы этот фестиваль существовал, речь не об этом. Пусть смотрят все, кому это нравится. Странно только то, что это субсидируется из администрации президента, о чем заявлено в афишах, фестивалю этому даются огромные деньги. Но ведь сегодня даже главные репертуарные театры страны в сложном положении, все ищут спонсоров.

Создается впечатление, что русский репертуарный театр кто-то хочет смахнуть, чтобы его не было. Причем ссылаются на Запад. Я часто бываю на Западе, особенно в Париже, и уверяю вас – в Париже очень плохой театр и незачем на него ориентироваться. Французские актеры говорили мне, как они завидуют русскому репертуарному театру, стабильным русским традициям постоянной труппы! Французское правительство выделяет большие средства на государст­венную поддержку «Комеди Франсез», «Гранд Опера» – а у нас даются огромные деньги на фестиваль «Территория».

Дурновкусие и дурномыслие зашли довольно далеко, и новое поколение зрителей вынуждено одолевать такие явления, как «Антоний и Клеопатра» и «Голая пионерка» в «Современнике», которые преподнесены прессой как события театральной жизни…

– Дурновкусие – это следст­вие невежества?

– Это соединение невежества с насаждением новых ценност­ных установок. Кстати, невежество принимает какие-то гигантские, агрессивные формы. Малый театр недавно поставил пьесу Сомерсета Моэма «Круг». И я читаю в когда-то солидной, а ныне стремительно пожелтевшей газете, что вот, Малый театр скатился до попсы и поставил Моэма – короля бульварного театра. Это Сомерсет Моэм – попса? Интеллектуал, эстет Моэм, наследник Оскара Уайльда? И таких резких, невежественных заявлений – сотни, тысячи. И я задумываюсь – отчего все это происходит. Ведь это не сегодня началось.

Вот вышла замечательная, хоть и очень спорная книга Инны Соловьевой «Художественный театр: жизнь и приключения идеи». И я с удивлением прочитал главу о спектакле «Последняя жертва» 1944 г., где прекрасно описана работа Ивана Москвина и нет ни слова об исполнительнице главной роли – об Алле Тарасовой. Как это может быть? А так и может быть: Соловьева – подлинный знаток театра, но Тарасову она не любит, считает плохой актрисой и писать о ней не хочет. Это – крайний субъективизм. Крайняя пристрастность. Но Соловьева преподает, она педагог, и вот я слышу от молодых то и дело, что Алла Тарасова, дескать, была же плохой актрисой, – и смотрю на них в ужасе. Алла Тарасова была великой актрисой, и, чтобы это понять, достаточно посмотреть на нее в картине «Петр Первый»! У каждого есть симпатии и антипатии, но всему должна быть мера, и подобный субъективизм, доходящий до полного нежелания считаться с реальностью, опасен.

Приезжает летом к нам на чеховский фестиваль режиссер с мировым именем Питер Брук. Конечно, его силы уже далеко не те, что раньше. Но называть свою статью о нем «Дырка от Брука» – это хамство. И не случайно появляется такой размашистый стиль, у него есть своя цель. И эта цель такая: доказать, что «вы все» – то есть люди из прошлого, люди моего поколения – вы старорежимники, консерваторы, совки, у вас старые вкусы, вы не любите современный театр. А мы – мы «современные люди». В результате уходит, съеживается, погибает потрясающее явление – русский психологический театр.

– Многие не понимают, до какой степени это уникальное явление – наш традиционный русский психологический театр, такого нигде в мире не было, ни в одной театральной системе от актера не требовалось, чтоб он переживал вместе со своим персонажем!

– Да, это великая ценность, но борьба идет именно с ней. При том, что во всем мире интересуются только этим в русском театре! «Авангарда» своего везде хватает – а вот психологического театра нет нигде. Недавно в Париже прошли гастроли «Со­временника», который благоразумно повез туда не «Голую пионерку», а два старых спектакля – «Крутой маршрут» и «Вишневый сад». Было что-то невероятное, был переаншлаг, люди спрашивали лишние билеты. А Париж – город тяжелый, Париж просто так не возьмешь. Я не говорю о сегодняшнем качестве этих спектаклей, я говорю о том, что они принадлежат к психологическому театру, и это вызывает огромный интерес на Западе, как и спектакли Льва Додина, Петра Фоменко. В этом наша сила, наша слава всегда была – в реалистическом психологическом искусстве. А сегодня я открываю афишу, думаю – куда пойти... И не нахожу куда.

– Ну есть пока уголки, мы же с вами знаем – к Фоменко, в театр Маяковского, к Арцибашеву, в Малый театр…

– А были-то не уголки! Я сейчас могу достать театральные программки 50–60-х годов, когда хотелось пойти в каждый театр, и это длилось десятилетиями!

– Что же случилось?

– Во-первых, с того момента, как возникла новая Россия, началась коммерциализация. Во-вторых, принципиально изменилась жизнь. Сегодня есть большие возможности для того, чтобы пользоваться жизнью, – магазины полны, всюду рестораны, открыта граница. Люди уже привыкли к этому, но ведь ничего этого не было.

– Так сто лет назад, в начале ХХ века, тоже все было – и магазины, и рестораны, и возможность путешествий, а театры были и процветали, как и все искусства.

– Нет, нельзя сопоставлять. То были другие люди, другая среда, другой интеллектуальный и образовательный уровень. Сегодня властвует массовая культура. Балом правят необразованные и полуобразованные люди. Круг интеллигенции стал очень узким, да и в нем так много желающих стать «современными людьми». Прямо жажда такая у всех – быть «современными». Я никого не призываю идти назад, назад идти не нужно, да и невозможно. Идти надо только вперед. Но это не значит, что следует бесконечно понижать умственный и нравственный уровень культуры.

Я, например, как ни включу телевизор, что это мне так везет, думаю? Обязательно камера, тюрьма, зона, тупые лица, надзиратели, и это уже такой штамп, клише – тюремная тематика, как и бесконечные проститутки на экране. Иногда я покупаю «желтые газеты», просто чтоб быть в курсе масс­культа, – вот, читаю, как молодая женщина с энтузиазмом рассказывает, как якобы Марат Сафин предложил ей переспать втроем. Все это смакуется. И это уже не вульгарность, не пошлятина, это – насаждение очень дурных правил поведения.

– Кто же их насаждает, эти дурные правила поведения? Кто этот невидимый «доктор Франкенштейн»?

– Доктора Франкенштейна зовут очень просто: коммерция. Деньги. Газеты готовы на что угодно, чтоб их покупали.

(продолжение следует...)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Экономика

Чубайс рассказал, что тормозит российскую экономику

Чубайс рассказал, что тормозит российскую экономику

Анатолий Чубайс сравнил экономическую ситуацию в России с управлением автомобилем, где, по словам главы «Роснано», педалью тормоза является правоохранительная система.

//В мире

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Порошенко разглядел на Украине «сворачивание демократии»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о том, что некоторые тенденции в стране можно рассматривать как «сворачивание демократии». На такие мысли его натолкнуло предложение отстранить от нескольких заседаний парламента одного из депутатов Рады.

//В мире

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Экс-глава Минобороны Украины рассказал об упущенном шансе отбить у России Крым

Киевские военные могли отбить у России Крым в период присоединения полуострова к РФ. Соответствующее заявление сделал некоторое время назад Александр Кузьмук, бывший глава Минобороны Украины.

//новости партнеров

//В мире

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Бывший депутат Рады предупредил об угрозе скорого газового коллапса на Украине

Украине будущей зимой угрожает газовый коллапс. С соответствующим предупреждением на своей странице в социальной сети Facebook выступил некоторое время назад Алексей Журавко, бывший депутат Верховной Рады.

//Общество

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

В Ростове-на-Дону отмечают 270-летие города

- Наша общая задача – сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты, - сказал губернатор Дона Василий Голубев.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Экономист назвал США причиной разногласий между Россией и Европой

Иностранный экономист объяснил, что причиной трудности в отношениях между Россией и Европой являются Соединённые Штаты. По его словам, Москва должна сначала наладить отношения с Вашингтоном.

//В мире

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В Германии заявили о "проклятых" следах после пребывания советский войск

В немецких источниках появилась информация о том, что после вывода советских войск из Германии в стране осталось наследие, которое превратилось в обломки и развалины.

//Шоу-бизнес

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

"Бред. Отстань": директор Заворотнюк опроверг информацию о госпитализации

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что получил от актрисы ответ на СМС о её состоянии здоровья и госпитализации. Знаменитость заявила, что с ней всё нормально.

//Жаркое из блогов

Китайский майский указ оказался лучше российского

Китайский майский указ оказался лучше российского

В Китае действует аналог майского указа президента Владимира Путина в отношении зарплат школьных учителей. Правда, с одним принципиальным отличием. Зарплаты китайских учителей не могут быть ниже доходов чиновников – так установил Госсовет КНР.

//Новости партнеров

//В мире

Президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги властей Украины в Донбассе

Президент Владимир Зеленский раскрыл следующие шаги властей Украины в Донбассе

Стало известно, какими будут следующие шаги киевской власти в Донбассе. С соответствующим заявлением на форуме в столице бывшей советской республики выступил украинский президент Владимир Зеленский.

//Происшествия

Сообщения о "минировании" трех станций метро Москвы проверяют специалисты

Сообщения о "минировании" трех станций метро Москвы проверяют специалисты

Днем в пятницу, 13 сентября, стало известно, что сотрудники экстренных служб Москвы проверяют поступившие ранее анонимные сообщения о "минировании" сразу трех станций столичного метрополитена.

//Новости СМИ2

//В мире

В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

В Киеве сообщили о подготовке нового этапа по освобождению заключенных

Украинский омбудсмен Людмила Денисова в кулуарах проходящей в Киеве 16-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии сообщила, что Украина передала России списки удерживаемых в РФ граждан, чтобы начать переговоры по новому этапу обмена заключенными.

//Шоу-бизнес

Ну хоть в церковь не на катафалке. Собчак и Богомолов поехали на венчание в карете

Ну хоть в церковь не на катафалке. Собчак и Богомолов поехали на венчание в карете

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, зарегистрировавшие сегодня брак в Грибоедовском ЗАГСе, а затем пересели в карету и отправились на венчание в церковь.

//В мире

СМИ: гражданина России застрелили на востоке Грузии

СМИ: гражданина России застрелили на востоке Грузии

Сегодня стало известно, что в селе Гора Дманисского района Грузии был убит 65-летний гражданин России. Согласно последней информации, смерть мужчины наступила из-за полученного огнестрельного ранения.

//Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак к венчанию сменили одежду и транспорт

Богомолов и Собчак к венчанию сменили одежду и транспорт

Ксения Собчак и Константин Богомолов оставили нашумевший катафалк на котором приехали в ЗАГС и отправились в храм Большого Вознесения на карете. Молодожены кроме транспорта сменили и наряды.

//Шоу-бизнес

Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

Концертный директор Заворотнюк рассказал о её состоянии

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов поговорил с журналистами о здоровье актрисы. По словам Христова, в настоящее время он ожидает СМС-сообщение от артистки.

//Здоровье

Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики

Шесть предупреждающих о проблемах с сердцем симптомов раскрыли медики

Специалисты в сфере здравоохранения рассказали, какие признаки свидетельствуют о сердечной недостаточности. Соответствующая информация содержится в публикации, которую выложили некоторое время назад в сети.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

СМИ сообщили, что Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

СМИ сообщили, что Ксения Собчак будет новой ведущей шоу «Пусть говорят» на Первом канале

Первый канал прямо выложил в Сеть неоднозначный анонс нового проекта Ксении Собчак. Экс-кандидат в президенты лежит в ванной и рассказывает некоему Андрею, что ей сделали предложение, которое изменит ее жизнь

//Шоу-бизнес

Художник Бартенев пришел на свадьбу Собчак и Богомолова в эпатажном костюме свидетеля и рассказал подробности торжества

Художник Бартенев пришел на свадьбу Собчак и Богомолова в эпатажном костюме свидетеля и рассказал подробности торжества

Российский художник и скульптор, дизайнер, модельер, Андрей Бартенев поделился подробностями церемонии бракосочетания своих коллег по шоу-бизнесу телеведущей Ксении Собчак и режиссёра Константина Богомолова.

//В мире

Зеленский обозначил единственный путь завершения войны и возвращения Донбасса

Зеленский обозначил единственный путь завершения войны и возвращения Донбасса

Владимир Зеленский рассказал, как Киев намерен завершать конфликт в Донбассе и возвращать территории, которые занимают ДНР и ЛНР. По данному вопросу украинский президент высказался на форуме в столице страны.

//В мире

Зеленский рассказал, что делает его счастливым

Зеленский рассказал, что делает его счастливым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что для него является главным критерием счастья. По его мнению, человек не может быть счастлив, если несчастна его семья.

//Шоу-бизнес

Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями

Свадьба в готическом стиле. Собчак опубликовала первые фото с церемонии с родителями и свидетелями

Готическая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова приковала к себе внимание всего столичного бомонда. Сама Собчак опубликовала первые фото с родителями и свидетелями на свадьбе

//Политика

Песков: санкции никому ничего хорошего не принесут

Песков: санкции никому ничего хорошего не принесут

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление украинского лидера о продлении антироссийских санкций. Представитель Кремля высказал своё отношение на этот счёт.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Мнение юриста относительно выходок пародиста
2

Репутация уничтожена, а счета заблокированы за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
3

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
4

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?
5

Они сделали это. Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке - черной машине с надписью «Пока смерть не разлучит нас»

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры