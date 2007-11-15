Талантам вход воспрещен

МНОГОУВАЖАЕМАЯ Татьяна Москвина!

Я прочла Вашу статью «Проблемы Большие, Александринские и Мариинские» в газете «Аргументы неделi» № 44 (78) 1–7 ноября 2007 г. То, о чем Вы пишете в статье, для меня очень близко! Хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о затронутой Вами проблеме.



Меня тревожат условия и идеология развития культуры в России.

Возьмем область дирижер­ского искусства. Сегодня и художественных руководителей и дирижеров назначают на должности (как и раньше при Л. Брежневе), а в других цивилизованных странах они должны проходить конкурс. В Европе известен лишь один случай, когда Герберт фон Караян получил пожизненное место главного дирижера в Берлинском симфоническом оркестре.

Еще один пример: мой коллега из Германии как-то спросил: «Почему, когда Петербургский академический филармонический оркестр приезжает к нам в Германию, им дирижирует один и тот же дирижер? И когда я приезжаю в Петербург и иду на концерт в филармонию, то и там опять дирижирует этот же человек. Когда же у него наконец-то кончится контракт?»

Что можно ответить на этот вопрос? У нас дирижеры работают не на «контракте», а «пожизненно». Я думаю, что если бы был возможен конкурс на должность дирижера в нашей филармонии, и конкурс настоящий, то Ю.Х. Темирканов не попал бы в первую десятку лучших…

Существующая система создает искусственное впечатление, что у нас мало выдающихся, мирового уровня дирижеров, а только один или два.

Отсутствие конкурсной системы в России ведет к снижению профессионализма и качества исполнения, к «семейст­венности» и к продвижению только «своих талантов». Как правило, в симфонические оркест­ры дирижеров приглашают работать только при условии, если их уровень… резко ниже профессионального уровня главного дирижера. Это – повсеместная практика (исключение только одно – это РНО М.В. Плетнева). Естественно, и В. Гергиев здесь не исключение, он так же, как и все, боится конкуренции и приглашает работать в «свой» оркестр только слабых дирижеров.

Коммерциализация сферы культуры приводит к тому, что сегодня работает не тот дирижер, что талантлив, а тот, что может достать финансирование, который имеет связи, может оплатить рекламу и т.д. Хотя логика развития классического искусства на Западе наглядно показывает, что совмещение должности менеджера (директора) и должности главного дирижера ведет к застою и коррупции.

Практически действующий сегодня тип управления воспроизводит старый «застойный» тип управленческих отношений. При этом, «номенклатурном», управлении, которое сохраняется до сих пор, сфера культуры – «закрытая система», т.е. вход в сферу публичности разрешен немногим, и только «своим».

Утрата школ дирижирования – это проблема, которая создана искусственно. Но ее легко преодолеть, если изменить прин­ципы управления в консерваториях как в Москве, так и в Петербурге.

В 2004 г. отмечался юбилей – столетие со дня рождения Ильи Александровича Мусина, основателя Петербургской школы дирижирования. Он имел официально более 100 (а неофициально более 400) учеников.

Что же так быстро «закатывается» школа, несмотря на такое обилие учеников, в чем причина? Почему талантливые ученики И.А. Мусина невостребованны, а многие годы в консерватории работают те, которые, по словам министра культуры, и привели к утрате традиции национальной школы и искусственно сдерживают развитие. Думаю, что причина опять в специфике управления. Нет конкурсов, нет ротации кадров. «Пожизненная рента» стала главным принципом.

Сегодня основная проблема, которая ведет к кризису сферы культуры, в том числе и классического искусства в Москве и Петербурге, – это современный тип управления культурой, философия управления. Именно он является тормозом в гораздо большей степени, чем недостаточное финансирование, как принято думать.

Культуру творят талантливые, выдающиеся люди, но сегодня «вход» для многих из них в сферу публичности закрыт. Идет псевдокультурный процесс, только имитирующий развитие.

Реально стоит проблема востребованности талантливых людей в сфере классического искусства. На сегодняшний день нет механизма их продвижения.

А потому необходимо самое широкое и самое нелицеприятное обсуждение проблем развития сферы культуры. Может быть, ваша газета, которая не побоялась даже Гергиева покритиковать, и сможет продолжить эту важную тему.