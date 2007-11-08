Фестиваль сумрачного гения

Театральная общественность Петербурга была возбуждена и взволнована. По вечерам людской поток устремлялся не в сторону стадиона с тупой уверенностью, что «Зенит» победит!», а замирал у входа в театр-фестиваль «Бал­тийский дом» с робкой надеждой, что будут билетики. Героем фестиваля «Весь Някрошюс» был сам Эймунтас Някрошюс, великий сын литовского народа, классик современного театра, режиссер №1, по мнению многих театралов.

НА ВСЕМ протяжении фестиваля, несмотря на смену названий в афише, не покидало ощущение, что смотришь одну и ту же историю. И наверное, это тот редкий случай, когда упрекать автора в постоянных самоповторах не хочется. Что бы ни ставил Някрошюс, будь то Шекспир или Чехов, он ставит себя самого, говорит о своем видении мира. А по меткому выражению Товстоногова, «если художник повторяется, значит, он себя нашел». Някрошюс нашел себя давно. Еще в дипломном спектакле «Иванов», поставленном в Каунасе. С тех пор его театр «Meno Fortеs», не имея собственного дома на родине, в Литве, скитается по миру и совершенствует себя.

Сам себя мастер называет «переводчиком» текстов на язык сцены. Возможно, поэтому в его спектаклях «слова, слова, слова» играют второстепенную роль. Его язык сцены – самые простые предметы, валяющиеся под ногами, и вещи по-библейски многозначные – вода, камни, огонь, дерево. Артисты его театра разговаривают на сцене не так и часто. Чаще они активно созидают из каких-то веревок, палочек, стеклышек. Здесь доска, брошенная на два обрезка трубы, превращается в каток, по которому весело скользят и взлетают.

Несмотря на то, что театр Някрошюса зрелищный, он, пожалуй, единственный на постсоветском пространстве – театр-лаборатория. И, как во всякой лаборатории, не всякий его эксперимент удачный. Это видно хотя бы по двум спектаклям, сыгранным его учениками. «Радости весны» со стихами К. Донелайтиса в переводе Иосифа Бродского и «Песнь Песней» где используются тексты Ветхого Завета. При помощи веревок, досок и стеклышек весенние радости оказались радостями «вообще», детским восторгом на уровне студенческих этюдов. А ветхозаветная история представила нам «вообще» любовь, «вообще» ненависть, «вообще» чувства при помощи тех же веревочек и палочек. Текст Завета оказался необязателен.

Есть ощущение, что, несмотря на свою продекларированную независимость, режиссер Эймунтас Някрошюс со временем стал зависеть от «Эймунтаса Някро­шюса» – модного театрального бренда, созданного когда-то театроведами и критиками в качестве бунтаря и авангардиста. Перешедшего со временем и с их легкой руки в ранг мрачного гения и классика. Трудно представить маэстро в качестве репертуарного режиссера, лудящего кассовые спектакли в общепринятом смысле, но все-таки иногда хочется увидеть в его творчестве большую неожиданность, непредсказуемость. И даже юмора, мелькающего пока только случайными проблесками.

А пока из трех спектаклей «большого стиля» Някрошюса – «Макбет», «Отелло» и «Фауст» – самым безупречным, красивым и выверенным оказался «Отелло».

С потрясающим актером В. Багдонасом в главной роли. С невероятным количеством мизансцен не только умных, но и по-настоящему эмоциональных.

Фестиваль закончен. Мы останемся со своими впечатлениями. Театр «Meno Fortеs» под руководством Эймунтаса Някрошюса отправится в свое бесконечное путешествие в поисках новых тем. Поговаривают, что впереди у них Достоевский.