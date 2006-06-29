//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Улыбка эльфа

№ 8(8) от 29.06.2006 [«Аргументы Недели », Татьяна Москвина ]

Улыбка эльфа
Сергей Безруков

РОВНО десять лет тому назад я попала на спектакль «Бумбараш» в студию Табакова, в «Табакерку» (тогда знаменитую). Спектакль меня не увлек, но я обратила внимание на забавного юношу, с насмешливой улыбкой и синими тенями под лукавыми глазками. Он так увлеченно кривлялся в массовке и с таким удовольствием валял на сцене дурака, что не заметить его было невозможно. Фамилия его тогда писалась в общем списке, через запятую - «в спектакле заняты...» - я даже не поняла, как зовут молодого артиста. Лицо запомнила.

Да и трудно этого лица не запомнить - женщины такого не пропускают. Полностью воплощенный рецепт соблазна, но соблазна легкого, летучего. Какая-то красивая испорченность, насмешливая самоуверенность, огромное, неугасимое желание нравиться всем, обманчивый блеск, постоянная игра между трепетом ресниц и уголками губ...

Великий писатель Томас Манн называл подобное обаяние - эльфическим, имея в виду нравы сказочных эльфов. Эти прекрасные и злые существа с удовольствием морочат и обольщают людей - и простодушные, и корявые жители равнин не могут противиться чарующему дурману, исходящему от фантастической природы эльфа.

То ли эльфы помогли своему собрату, затесавшемуся в люди, то ли симпатичный юноша из массовки «Табакерки» оказался везунчиком, но всего-то через десять лет из анонимных статистов он, прямо скажем, далеко шагнул. Теперь имя Сергея Безрукова - главная приманка для публики. Вот и для «Поцелуя бабочки» Без­руков оказался основной, так сказать, пыльцой.

В самом начале, в титрах этой картины красуется гордое - «фильм Антона Сиверса». Какие, однако, нахальные перцы пошли нынче в режиссеры. Обыкновенные ремесленные поделки для массового зрителя подаются как ручная работа мастеров. «Фильм Антона Сиверса»! Можно подумать, новый Тарковский явился. А на самом деле, даже для своего немудреного жанра «Поцелуй бабочки» слаб, неважно придуман.

Главный герой фильма программист Орланов однажды просыпается в постели с незнакомкой, которую подцепил накануне в ресторане. Это изящная китайская девушка Ли. У нее есть два главных женских достоинства - она охотно и с аппетитом занимается любовью, но наутро исчезает и никогда не звонит. Это мужской идеал вообще. В сценарии Аркадия Тигая явно видны следы глубокой мужской тоски по девушкам, которые исчезают наутро и их надо разыскивать, тем самым придавая хоть какую-то ценность обесценившемуся от всеобщей инфляции сексу.

Когда Ли исчезла, программист Орланов поехал на работу - а он передвигается на личном катере, который каким-то образом паркует возле своего дома в центре Петербурга. Внезапно молодой программист понимает, что любит китаянку и жить без нее не может. Небывалая любовь Орланова заставила его нанять частного детектива и узнать, что возлюбленная - член китайской мафии. Ну, и так далее. Пара мордобойчиков, гонка на катерах по каналам, легкий пиф-паф и глупый хеппи-энд.

Ведь то, что Безруков влюбился в китаянку (у нас что, на Руси - женщины перевелись?), могла искупить только медленная и мучительная смерть героини. Но в финале герои отправляются куда-то в русские просторы лелеять свою «лубофф». Поверить же в эту «лубофф» невозможно.

Безруков не характерный актер, он не создает некоего отдельного от себя человека. Он, за редким исключением, не меняет своей внешности, не варьирует голос. Поэтому вся нагрузка ложится на истинность и силу переживания. Герой должен «жить, думать, чувствовать, любить, свершать открытья». Актер пытается показать силу чувств тем, что несколько раз отчаянно кричит: «Я люблю ее!» Но когда он не кричит, а двигается по сюжету, у него все та же насмешливая улыбка, те же томные глаза, те же манеры вечного любимчика. И видно, что слегка скучающий эльф опять валяет дурака и по привычке морочит людишек.

Обаяние его не покинуло, так когда оно его покидало? И лидера преступного сообщества Сашу Белого из «Бригады», и булгаковского Иешуа из «Мастера и Маргариты», и Сергея Есенина, и Бриллинга из «Азазели», и мошенника из «Китайского сервиза» - все эти роли сыграны Безруковым «на чистом обаянии», как повара в богатых домах жарят «на чистом сливочном масле». Улыбка сияет и точно плавает в воздухе, глаза излучают синие туманы, звучит насмешливая колдов­ская музыка, начинается карнавал, комедия масок, где не разобрать - кто это, Арлекин или Коломбина... А начнешь думать, вникать - что же, собственно, сыграл актер? И не знаешь, что и сказать.

Как раз всяких мошенников и авантюристов в жанровых картинах Безруков играет замечательно - легко, со вкусом и юмором. Но эльфическое обаяние его оказалось неуместным, например, для роли Иешуа. Картинные волнистые пряди падали на хорошо загримированное лицо, актер старался говорить медленно и значительно, и все-таки насмешливый и самовлюбленный эльф то и дело проглядывал сквозь все сознательные усилия. И когда Пилат на лунной дорожке спрашивал: «Но скажи, ведь казни не было?» - этот Иешуа улыбался так лукаво, так многозначительно и недобро, что в обманчивом лунном свете казался опасным и коварным самозванцем, надменным соблазнителем, а уж никак не сыном Божьим.

А роли идут валом, множатся - вот и Есенин сыгран, а на очереди сам Александр Сергеевич Пушкин. Неужто вся русская культура спешит принять на себя облик Сергея Безрукова, улыбнувшись нам на прощание улыбкой насмешливого эльфа?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде оценили идею Киева создать телеканал для "борьбы за умы" россиян

В Совфеде дали оценку намерениям Киева запустить по всему миру русскоязычный канал, на котором будет транслироваться позиция Украины по различным вопросам международного значения.

//Политика

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

Команда Зеленского нашла новый способ возвращения Крыма

В команде главы Незалежной Владимира Зеленского нашли новый способ вернуть Крым. "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по "возвращению" полуострова.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Путин поручил ФАС вплотную заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание и вплотную заняться ростом тарифов на услуги ЖКХ в регионах.

//Общество

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Мутко рассказал, что обманутым дольщикам могут начать предлагать другие квартиры

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что в некоторых случаях обманутым дольщикам могут предоставлять квартиры в готовых домах или в домах, строительство которых близится к завершению.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В России могут взлететь цены на авиабилеты

В России могут взлететь цены на авиабилеты

Глава Росавиации Александр Нерадько предупредил, что в скором времени из-за установки камер видеонаблюдения в салонах самолётов могут вырасти цены на авиабилеты.

//Общество

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

Сейчас в Сибири горят почти 3 миллиона гектаров леса, но их никто не тушит. Причина в принятом указе, согласно которому запрещено тушить пожары, если затраты на это превышают возможный ущерб. Смог от пожаров накрыл города, в которых людям становится тяжело дышать.

//Общество

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Леонид Млечин: Трамп всегда готов «вырезать» свои инициалы на теле поверженного врага

Известный журналист Леонид Млечин, автор злободневной книги «Россия и Китай, дружили, воевали, что теперь?» дал интервью «Аргументам Недели». В увлекательной беседе международный обозреватель дал оценку политикам-шоуменам и рассказал, кому из современных властителей он бы доверил управлять человечеством.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Общество

В Екатеринбурге дети пытались ограбить магазин игрушек, угрожая продавцу пистолетом

В Екатеринбурге дети пытались ограбить магазин игрушек, угрожая продавцу пистолетом

В Екатеринбурге двое учеников младших классов открыли стрельбу из пистолета по продавщице в магазине игрушек. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

//Новости СМИ2

//Происшествия

В Самарской области в результате аварии пострадали восемь человек

В Самарской области в результате аварии пострадали восемь человек

В Самарской области восемь человек стали жертвами ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

//Шоу-бизнес

Орландо Блум рассказал, вернётся ли к роли Леголаса в новом "Властелине колец"

Орландо Блум рассказал, вернётся ли к роли Леголаса в новом "Властелине колец"

Орландо Блум рассказал, есть ли у поклонников надежда вновь увидеть его в роли эльфа Леголаса в предстоящей экранизации «Властелин колец». Съёмки сериала планируется начать в следующем году.

//Общество

Мошенники в Крыму представляются должностными лицами налоговых органов

Мошенники в Крыму представляются должностными лицами налоговых органов

Нарушители представляются должностными лицами налоговых органов Крыма и других регионов и просят о материальной либо финансовой помощи,

//В мире

Серена Уильямс заявила, что придумала платье, которое подойдёт абсолютно всем

Серена Уильямс заявила, что придумала платье, которое подойдёт абсолютно всем

Знаменитая теннисистка и бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс рассказала, что разработала крой платья, которое подойдёт любой женщине вне зависимости от типа фигуры.

//Спорт

Арбитр Беляев: Карасев все время какие-то ляпы делает…

Арбитр Беляев: Карасев все время какие-то ляпы делает…

В матче «Оренбург» - «Зенит» (0:2) арбитр Сергей Карасев на 53-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев поля, усмотрев игру рукой защитника «Оренбурга» в своей штрафной, а на 84-й минуте не увидел касание мяча рукой защитника «Зенита» в штрафной Лунева. Экспертиза еженедельника «АН» определила, что оба раза судья ошибся.

//Общество

Милонов предложил наказывать за нецензурный принт на одежде

Милонов предложил наказывать за нецензурный принт на одежде

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что следует наказывать россиян, которые носят одежду с нецензурными высказываниями. За провокационный принт Милонов предложил отправлять на исправительные работы.

//Новости партнеров

//Здоровье

Эксперт рассказал о пользе поцелуев для похудения

Эксперт рассказал о пользе поцелуев для похудения

Американские специалисты установили, что поцелуи способны значительно усилить положительный эффект от занятий спортом в части похудения. А сам спорт можно заменить и другим видом активности.

//Наука

В Калифорнии разработали контактные линзы-бинокли

В Калифорнии разработали контактные линзы-бинокли

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали уникальные контактные линзы, которые позволяют их владельцу изменять масштаб видимого изображения простым движением глаз.

//В мире

К детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон подобрался бывший заключенный, осужденный за пытки

К детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон подобрался бывший заключенный, осужденный за пытки

К наследникам британского престола маленьким принцу Джорджу и принцессе Шарлотте смог подойти бывший заключённый, который семь лет провёл в тюрьме за пытки над человеком. Герцог и герцогиня Кембриджские приказали усилить охрану.

//В мире

Видео: на авиашоу в Висконсине загорелся самолет ВВС США

Видео: на авиашоу в Висконсине загорелся самолет ВВС США

В ходе авиашоу в Ошкоше, проходившего на территории американского штата Висконсин, загорелся военно-транспортный самолет ВВС США Lockheed C-5M Super Galaxy. Видео пожара опубликовано в Сети.

//Общество

Учёные объяснили, как работает материнский инстинкт

Учёные объяснили, как работает материнский инстинкт

В Университете Лузианы биологи рассказали о предполагаемом обнаружении клеток, которые отвечают за материнский инстинкт. По мнению учёных, это открытие в дальнейшем может помочь женщинам, страдающим от послеродовой депрессии.

//Происшествия

В Бурятии введён режим ЧС из-за сильных дождей

В Бурятии введён режим ЧС из-за сильных дождей

В Бурятии из-за проливных дождей региональное отделение МЧС приняло решение ввести режим ЧС. В Джидинском районе в трёх реках поднялся уровень воды, для автомобилей открыты объездные участки.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

"На Универсиаду потратили 75 миллиардов, а тушить пожары в Сибири - дорого", - российский футболист
5

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры