Дельфин презентует новую пластинку в Челябинске

Концерт известного исполнителя состоится 23 октября в клубе «Галактика развлечений». Начало в 19 часов.
«КРАЙ» — 11-й по счету студийный альбом Дельфина. В нем музыкант, как и в предыдушей своей пластинке, ищет новые образы и формулировки для агрессивных вызовов современности. Результатом поиска стали композиции, полные реминисценций.
Презентация «КРАЯ» пройдет в необычном формате. Слушателей ждет концерт в трех отделениях в пространстве теле-клуба. Такой прием позволит погрузить зрителей в происходящее на сцене.
Напомним, что прошлый студийный альбом Дельфина «442» стал одним из главных релизов 2018 года.
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