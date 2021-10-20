Дельфин презентует новую пластинку в Челябинске

Аргументы Недели → Культура → Музыкальный подарок 13+

20 октября 2021, 06:47 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Концерт известного исполнителя состоится 23 октября в клубе «Галактика развлечений». Начало в 19 часов.

«КРАЙ» — 11-й по счету студийный альбом Дельфина. В нем музыкант, как и в предыдушей своей пластинке, ищет новые образы и формулировки для агрессивных вызовов современности. Результатом поиска стали композиции, полные реминисценций.

Презентация «КРАЯ» пройдет в необычном формате. Слушателей ждет концерт в трех отделениях в пространстве теле-клуба. Такой прием позволит погрузить зрителей в происходящее на сцене.

Напомним, что прошлый студийный альбом Дельфина «442» стал одним из главных релизов 2018 года.

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