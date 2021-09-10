Фестиваль «В ритме рока» пройдет в Челябинске

Аргументы Недели → Культура → Музыкальный подарок 13+

10 сентября 2021, 06:53 Татьяна Михайлова

Фото Олега Татаркина, предоставлено организаторами

Мероприятие посвящено 285-летнему юбилею города.

12 сентября в парке им. Гагарина состоится фестиваль «В ритме рока». В этот раз он будет организован в формате концерта, в котором примут участие южноуральские рок-группы и симфонический оркестр. Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливых исполнителей региона.

На сцене выступит 15 групп, отобранных оргкомитетом из 43 заявок. Начало фестиваля — в 13 часов. Специальными гостями фестиваля станут симфонический оркестр, группы «Гаврилов» и «NEVER-OPENED-DOORS», гости из Екатеринбурга: «MYSTERIYA» и кавер-бэнд.

В вечерней программе фестиваля, которая начнется с 19 часов, заявлено выступление симфонического оркестра, который исполнит рок-хиты. Сюрпризом для зрителей станет совместный номер оркестра и музыкантов челябинской рок-группы. Также будет показан документальный фильм о легендарном российском рок-исполнителе М. Горшеневе («Король и Шут»). Мероприятие завершится в 21 час.

Возле главной сцены будет организован фудкорт, а также торговые точки с мерчем, развлекательные и игровые площадки. Мотоклуб «Ночные волки» организует выставку мотоциклов.

Фестиваль будет организован не только в формате живого концерта. Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию на ютьюб-канале «В ритме рока».

Добавим, что 15 групп-участников фестиваля попадут в авторскую программу «Нашего Радио Челябинск». С середины сентября в рамках нее будет рассказано о творчестве коллективов, а в эфире прозвучат лучшие композиции.

Вход свободный.

Страницы фестиваля в социальных сетях: «ВКонтакте», «Инстаграм».

Информационный партнёр фестиваля – медиахолдинг «Гранада Пресс»

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