Гарри Ананасов отметит свой день рождения концертом в Челябинске

Аргументы Недели → Культура → Музыкальный подарок

1 июля 2021, 19:29 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Поздравить музыканта можно будет 4 июля.

Известный не только в Челябинске, но и за его пределами музыкант, поэт, композитор, путешественник Гарри Ананасов отпразднует очередной день рождения, устроив концерт. Творчество Гарри Ананасова — это коктейль из рок-н-ролла, ритм-энд-блюза, панк-рока, фолка и городской песни, это зажигательные, мелодичные и наполненные смыслом песни.

Поклонники услышат не только произведения самого именинника, но и приглашенных гостей, среди которых — Андрей Семерня, Андрей Фартыгин, Николай Рылин, Василий Чугаев и другие.

Мероприятие пройдет 4 июля в пабе «The Бочка» (Карла Маркса 56). Начало в 18 часов. Бронирование столов по телефону 751-10-00, 8-351-270-81-99.

16+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости