Вячеслав Малежик в самоизоляции записал песни о войне

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6 мая 2020, 11:18 [ «Аргументы Недели» ]

Будучи на самоизоляции поэт, композитор, певец Вячеслав Малежик записал цикл песен на военную тему." У меня получился, на мой взгляд, симпатичный цикл песен на стихи Юрия Ремесника и Михаила Танича. Мы его записали виртуально. Музыканты находились в Москве, я писал вокал на даче, и потом Олег Завьялов, который был аранжировщиком у музыкантов, всё это дело микшировал и приводил к товарному виду".



"Мы решили написать такие песни о войне, чтобы там не было стрельбы, горящих танков и прочих вещей, которые обычно упоминаются, когда пишутся художественные произведения о войне. Хотелось сделать нечто подобное по силе воздействия фильму «Двадцать дней без войны» с Людмилой Гурченко и Юрием Никулиным. Мне кажется, нам это удалось", - рассказывает музыкант в эксклюзивном интервью "Аргументам недели".



"Одна песня «Сухарик» о поколении, к которому принадлежит мой соавтор Юрий Петрович Ремесник. Он родился за два года до начала Великой Отечественной войны, и все её горести испытал на собственной шкуре. Песня «Колоски» - о поколении подранков, которые родились до войны, и дожили до наших дней. В детстве они были вынуждены собирать, после того, как хлеб уже был скошен, колоски, за которые им ещё и попадало. Ещё одна песня о солдатике, который потерял ноги на войне, и передвигается на тележке с колёсиками. Он играет на баяне и честно зарабатывает своим трудом деньги на пропитание.



Пятую песню, которая вошла в этот цикл, я написал ещё в 1975 году. К тридцатилетию окончания войны. Написал её на стихи Михаила Танича, она называется «На Одере». Михаил Танич описал ситуацию, когда немцы взорвали дамбу и спустили водохранилище, которое было на Одере. И вся территория перед Берлином была затоплена. Мы, когда придумывали песню, решили сделать её от лица героя поэмы Александра Твардовского Василия Тёркина. Молодого парня, который дожил до конца войны, и, несмотря на все трудности и горести, рад и счастлив".



Подробности читайте в интервью Вячеслава Малежика на сайте "Аргументов недели".



