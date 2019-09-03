Третье сентября. Кто у кого украл песню и подарил её Михаилу Шуфутинскому?

В музыке всего 7 основных нот, неудивительно, что прослушивая какую - либо мелодию, мы непроизвольно вспоминаем другую. По теории вероятности как не располагай эти 7 нот и полутона между ними, вариации ограничены. Но, порой, можно услышать практически идентичные песни. Плагиат? Вполне возможно. А, может, новое – это хорошо забытое старое?



В 1988 году певец Александр Серов дебютировал с песней «Как быть», которая не на шутку похожа на итальянский хит 1982 года «Storie di tutti I aiorni» в исполнении Riccardo Fogli.



А вот третьего сентября 1994 года, почти через десять лет, из многих окон зазвучала ставшая шлягером песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Мелодия очень похожа на песню Александра Серова «Как быть». Вот так композитору Игорю Крутому удалось из одного успеха сделать и второй, и третий.



Подробнее о заимствованиях в музыке читайте в материале "Аргументов недели".



