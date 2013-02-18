Музыкальный подарок от Юрия Валова. Фантастика или фурибунда?

//Культура : Музыкальный подарок

18 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с ore.lt

Любой супер-хит появляется из ничего… Что-то происходит в душе обуреваемого вдохновением создателя и в его голове начинает звучать то, что потом у множества людей вызывает восхищение, слезы, радость и т.д.

Из виртуального мира в материальный супер-хит попадает только после того, как он спет и сыгран на реальных инструментах. Эту ситуацию в 1920 г. изменил физик, изобретатель и музыкант Лев Сергеевич Термен, создавший первый в мире электро-музыкальный инструмент - "Терменвокс". Тут и звук инструмента стал виртуальным.

Следующий шаг в виртуальный мир был сделан благодаря развитию компьютерных технологий, в частности трехмерной графики. Тут вообще "шиза" пошла – для создаваемых с помощью программного обеспечения синтезированных звуков, не существующих в реальном мире, стали придумывать несуществующие инструменты…

Музыкальная фантастика да и только, вот сами послушайте и посмотрите