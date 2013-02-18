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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Культура Музыкальный подарок

Музыкальный подарок от Юрия Валова. Фантастика или фурибунда?

18 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с ore.lt
Фото с ore.lt

Любой супер-хит появляется из ничего… Что-то происходит в душе обуреваемого  вдохновением создателя и в его голове начинает звучать то, что потом у множества людей вызывает восхищение, слезы, радость и т.д.

Из виртуального мира в материальный супер-хит попадает только после того, как он спет и сыгран на реальных инструментах. Эту ситуацию в 1920 г.  изменил физик, изобретатель и музыкант Лев Сергеевич Термен, создавший первый в мире электро-музыкальный инструмент - "Терменвокс". Тут и звук инструмента стал виртуальным.

Следующий шаг в виртуальный мир был сделан благодаря развитию компьютерных технологий,  в частности трехмерной графики. Тут вообще "шиза" пошла – для создаваемых с помощью программного обеспечения синтезированных звуков, не существующих в реальном мире, стали придумывать несуществующие инструменты…

 

Музыкальная фантастика да и только, вот сами послушайте и посмотрите

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