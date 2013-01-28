Музыкальный подарок от Юрия Валова. Пугачева с «Арлекино», а Элтон Джон - с ...

Синусоида карьеры Аллы Пугачевой скакнула вверх в 1974-75гг, когда она получила гран-при на песенном фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии, исполнив песню Эмила Димитрова на слова Б.Баркаса "Арлекино" и записав эту песню с "Веселыми ребятами".

Вот сами посмотрите…

Примерно в то же время Элтон Джон исполняет "вживую" свой хит «Goodbye yellow brick road» («Прощай, дорога из желтого кирпича»)