Музыкальный подарок от Юрия Валова. Только «18+»: слишком «веселые» ребята...

В наших предыдущих музподарках в основном была ностальгия, возвращение в прошлое. Потом мы следили за успехами конкурсантов ТВ Шоу "Голос", что реально освежило дорогой нашему сердцу запах "нафталина"…

Сегодня мы нацелимся на шедевры музэксцентрики, точнее на ее вершину - сцену репетиции/драки из к/ф "Веселые Ребята". Постановка ну просто мастерская, на уровне Голливуда того времени, а может и круче...

А эта парочка «очень веселых ребят» побила все рекорды музэксцентрики, участвуя в конкурсе типа «Алло, мы ищем таланты»...