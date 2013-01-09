Музыкальный подарок: голос России - Дина Гарипова и еще бурундуки

Ну вот и закончилось теле-соревнование вокалистов, привлекавшее внимание телезрителей уже больше месяца и показавшее рекордные рейтинги.

Телезрители определили победителя, которым стала Дина Гарипова.

Дина Гарипова «Non, je ne regrette rien»

Сегодня у нас, пожалуй, самая популярная новогодняя песня - "Песенка про пять минут" из кинофильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь"в исполнении Людмилы Гурченко. Этот фильм в 1956 году посмотрело около 50.000.000 зрителей.

Есть хиты, есть супер-хиты, а есть песня, которую знали и знают все, кто когда-либо были детьми в течении последних ста лет, и это детская новогодняя песня - "В лесу родилась ёлочка".



"В лесу родилась ёлочка"

Аналогичное место в западной рождественско-новогодней культуре занимает песенка «Jingle Bells».

Jingle Bells original song

Ну и еще одна смешная новогодняя песенка выдуманной группы - "Элвин и Бурундуки".

Alvin and the Chipmunks- Christmas song