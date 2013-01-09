Музыкальный подарок: голос России - Дина Гарипова и еще бурундуки
9 января 2013, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Ну вот и закончилось теле-соревнование вокалистов, привлекавшее внимание телезрителей уже больше месяца и показавшее рекордные рейтинги.
Телезрители определили победителя, которым стала Дина Гарипова.
Дина Гарипова «Non, je ne regrette rien»
Сегодня у нас, пожалуй, самая популярная новогодняя песня - "Песенка про пять минут" из кинофильма Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь"в исполнении Людмилы Гурченко. Этот фильм в 1956 году посмотрело около 50.000.000 зрителей.
Есть хиты, есть супер-хиты, а есть песня, которую знали и знают все, кто когда-либо были детьми в течении последних ста лет, и это детская новогодняя песня - "В лесу родилась ёлочка".
"В лесу родилась ёлочка"
Аналогичное место в западной рождественско-новогодней культуре занимает песенка «Jingle Bells».
Jingle Bells original song
Ну и еще одна смешная новогодняя песенка выдуманной группы - "Элвин и Бурундуки".
Alvin and the Chipmunks- Christmas song