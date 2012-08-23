Сегодня у нас супер-хит середины 60-х из одноименного фильма Г.Данелия "Я шагаю по Москве". Песня исполняется 18-летним Никитой Михалковым на станции метро "Университет". Все просто, без претензий, в стиле и со вкусом, одним словом - клево!

Музыка композитора А. Петрова, а текст написал сценарист фильма Геннадий Шпаликов в промежутке между съёмками

"Песню приняли, но попросили заменить в последнем куплете слова «Над лодкой белый парус распущу / Пока не знаю где». — Что значит «Пока не знаю где»? Куда это ваш герой собрался? Уж не заграницу ли?

В 1967 году британская группа Кинкс (The Kinks) выпустила очень красивый хит "Waterloo Sunset".

В этой песне по настроению есть что-то похожее…

От метро "Университет" до станции "Ватерлоо"