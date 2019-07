В 1929 году Всероссийская муз. конференция определила романс как контрреволюционный жанр, после чего русскому романсу, а также тем, кто сочинял в этом стиле, можно сказать, пришел "кирдык". Среди них был молодой композитор Борис Иванович Фомин (1900-1948). Его романсы исполняли такие звезды, как Юрьева, Шульженко и Вертинский, который еще в 1924 году записал романс Фомина на слова К. Подревского "Дорогой длинною…".

В 1937 году Фомина, как и многих других, посадили, и он провел год в Бутырке, потом воевал "от и до" и сочинил более ста военных песен. Музыка Фомина звучала в России и за рубежом, среди белой эмиграции, но всемирное признание она получила через двадцать лет после его смерти.

И опять это было связано с Битлами: в числе исполнителей, которых они отобрали для своего нового лэйбла "APPLE", была девушка Mary Hopkin (Мэри Хопкин), она-то и спела в 1968 году песню, ставшую супер-хитом, и называлась песня "Those were the days" ("Эх, было время…"), а музыка Фомина (Дорогой длинною). Продюсировал песню сам сэр Пол (Paul McCartney).