//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура Книги

«АН» подарили «мир знаний» юным тверичанам

№ 38(330) от 04.10.2012 [ «Аргументы Недели » ]

«АН» подарили «мир знаний» юным тверичанам

Сотни детей вместе со своими родителями и педагогами 25 сентября пришли на праздник «Подарим детям мир знаний!» в тверской Дворец культуры «Химволокно».

Общефедеральный проект, инициатором которого является наша редакция, стартовал ещё в октябре 2011 года. За это время многодетным и малообеспеченным семьям, библиотекам школ, интернатов и детдомов подарено уже более 11 тысяч книг. С началом учебного года проект пришёл в Тверской регион при поддержке «Фондсервисбанка». «На такой праздник мы попали впервые, – признаётся Любовь Мокроусова, пришедшая в ДК с семилетним внуком. – Побольше бы подобных мероприятий! Посмотрите, как радуются наши дети! Они играют, общаются, узнают много интересного! К тому же не каждая семья может приобрести книги – слишком они дорогие». Книги, которые «Аргументы недели» совместно с представителями бизнеса и власти дарят малышам, – это познавательная литература, проверенная временем: добрые сказки Чуковского, поучительные рассказы Успенского и Чехова, повести Гумилевской, забавные головоломки Дьюдени, весёлая грамматика Хайта и Левенбука.

Гостей встречали весёлые аниматоры, клоуны и фокусники, увлекающие детей в мир искрящейся радости. После игровой части программы гостей пригласили в прекрасно оформленный зал. Специальный гость мероприятия советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей поделилась с залом своими ранними стихами, написанными в восьмилетнем возрасте, и рассказала, какие книги читала, будучи отличницей-пятиклашкой. А когда Наталья предложила всем вместе спеть «Песню про медведей», зал дружно подхватил знакомую мелодию. Пожелав ребятам чтения только «умных» книг, Наталья уступила сцену всемирно известной саксофонистке Веронике Кожухаровой, которая не только исполнила блестящую импровизацию, но и прямо на сцене провела мастер-класс.

После концерта каждый ребёнок получил книги серии «Подарим детям мир знаний!». А Наталья Варлей и Вероника Кожухарова раздавали автографы и фотографировались с тверичанами.

Приглашаем вас принять участие в этом проекте и сделать детям столь важный подарок, перечислив средства на книги. В рамках проекта они распространяются по себестоимости производства – 120 руб. за экземпляр. Мы от вашего имени подарим книги юным читателям, чей книжный шкаф заполнится хорошей литературой.

Читатели «Аргументов недели» могут поддержать проект, перечислив в редакцию любую сумму.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ:

Полное наименование: Закрытое акционерное

общество «СВР‑Медиапроекты».

Сокращённое наименование: ЗАО «СВР-Медиапроекты».

Место нахождения (юридический адрес):

РФ, 127030, г. Москва,

ул. Долгоруковская,

д. 38, стр. 2.

ИНН 7707741662

КПП 770701001

Банковские реквизиты:

р/с № 40702810100000002069 в КБ «Международный Банк Развития» (ЗАО)

БИК 044525541

к/с № 30101810100000000541

Назначение платежа:

Мир знаний

Для организаций и предприятий предусмотрен партнёрский пакет в рамках участия в проекте. Координатор проекта – Анастасия Добровольская. Тел.: 8 (495) 980-45-60,

e-mail: dobro@argumenti.ru

Редакция благодарит читателей «Аргументов недели», которые уже приняли участие в проекте: Зольникову В.А., Яшину И.М., Воронову М.Я., Марковича В.И., Тихонову А.Д., Ельцову А.Н., Петрову А.К., Владимирову Т.А., Затурян А.В., Басюкову К.И., Кирову И.Ю., Бирюкову М.А., Фирцеву В.А., Камневу К.П., Дементьеву И.Г., Пёстрых Б.А., Колесниченко И.П., Муромского А.С., Капаклы А.С., Шматченко И.Ю., Кульбаку Г.Н., Тихонову А.П., Переверзеву И.Ю., Порываеву А.Ю., Кострову А.Г., Горюнову И.В.,  Толкачёву Л.И.

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//Политика

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.

//Политика

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам

Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского диппредставительства.

//Общество

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко сообщила, что с 2020 года в России начнется проведение реформы в сфере госуправления. По ее словам, грядет масштабное сокращение госслужащих.

//Экономика

Российские банки сократили запасы валюты на треть

Российские банки сократили запасы валюты на треть

В августе российские банки уменьшили ликвидную валютную подушку с 18,5 до 12,1 миллиарда долларов, подсчитали аналитики. Уменьшение запасов совпало с повышенной волатильностью на валютном рынке.

//В мире

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Клинцевич предложил отравленному британцу лечиться в России

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав: в России хотят начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

//История

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Люк Бессон: У русских людей большое сердце и щедрая душа

Брать интервью у культового режиссера Люка Бессона одновременно сложно и легко. Но интересно. В месье Бессона есть очень четкое мнение и представление о жизни, о фильмах, о людях. А это всегда захватывает любого журналиста. Возможно, что беседа с режиссером и не состоялась бы, но на «помощь» пришли французские коллеги. За что им огромное спасибо!

//Шоу-бизнес

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

СМИ: пациентка медцентра утверждает, что лечение Заворотнюк прекращено

В СМИ появилась информация от женщины, которая представилась пациенткой клиники, где якобы находится известная актриса Анастасия Заворотнюк. Источник утверждает, что лечение звезды прекращено.

//Наука

В желудке мужчины найдена бактерия - опьянения без алкоголя

В желудке мужчины найдена бактерия - опьянения без алкоголя

Учёные выявили бактерии, которые способны синтезировать алкоголь в организме человека и вызывать проблемы с печенью даже у непьющих людей. Известно, что у 27-летнего гражданина Китая обнаружили эту бактерию с жалобой на отравление.

//Новости партнеров

//Политика

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье, 22 сентября, позвонил главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Руководители двух стран провели телефонные переговоры.

//В мире

Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла

Ученые бьют тревогу: температура на нашей планете значительно выросла

Специалисты Всемирной метеорологической организации (ВМО) недавно начали бить тревогу. По словам экспертов, за последние четыре года температура воздуха на нашей планете значительно выросла.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Фармаколог: сочетание некоторых продуктов и лекарств могут привести к смерти

Фармаколог: сочетание некоторых продуктов и лекарств могут привести к смерти

Клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, как правильно сочетать продукты питания и некоторые лекарства, чтобы избежать трагического результата. По его словам, больной должен внимательно относиться к своему питанию.

//Общество

Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

Синоптики сообщили, что похолодание в центральной России может прекратиться

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала о погоде, которая ожидает россиян в ближайшее время. Эксперт объяснила, стоит ли ожидать потепление в Центральном Федеральном округе.

//Происшествия

При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

При пожаре на востоке Подмосковья погибли три человека

В пятиэтажке в городе Рошаль в восточной части Московской области произошел пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб, в результате случившегося погибли три человека.

//В мире

Российский турист погиб на Кипре

Российский турист погиб на Кипре

Вечером в минувшее воскресенье, 22 сентября, стало известно, что на Кипре погиб турист из России. Согласно последней информации осведомленных источников, россиянин утонул в море на пляже Протарас.

//Общество

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

В РПЦ сочли недопустимым бить детей за мат по совету священника

По словам замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе высказывание отца Дмитрия Смирнова стоит расценивать как шутку, высказанную в живом общении.

//Политика

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Помпео выступил против публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майк Помпео выступил против публикации разговора Трампа и Зеленского, заявив, что раскрывать содержание разговоров глав государств можно лишь в случае чрезвычайных обстоятельств.

//Новости партнеров

//Спорт

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

ЦСКА вырывает победу у «Краснодара» 3:2

Сегодня, 22 сентября 2019 года на стадионе ВЭБ Арена(Арена ЦСКА) состоялся 10-й тур чемпионата России: ЦСКА – Краснодар. Арбитр поединка Владислав Безбородов (Санкт-Петербург) Одна из центральных встреч тура! Виктор Ганчаренко практически перед каждым матчем находится в режиме интеллектуального соревнования.

//Хайтек

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Эксперты назвали самый небезопасный, но самый распространенный пароль

Специалисты из компании Avira, которая специализируется на безопасности в киберпространстве, назвали самое простое сочетание букв и цифр в качестве пароля к различным учетным записям.

//Общество

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Туристов заблокировали в отеле Туниса из-за неоплаченных туров

Администрация одного из отелей на курорте Хаммамет в Тунисе Les Orangers beach resort не отпускает британских туристов из опасений невыплат от старейшей британской туристической компании.

//Происшествия

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В Москве две женщины и ребенок пострадали от поваленного ветром дерева

В российской столице в связи с разгулявшейся к концу недели непогодой три человека получили травмы. На востоке Москвы фрагмент дерева, поваленного ветром, травмировал двух женщин и ребенка.

//Армия

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Шойгу ответил Кудрину словами Жванецкого

Министр обороны Сергей Шойгу счел "надуманными общими тезисами" заявления о раздутом оборонном бюджете России. Генерал армии посоветовал экономистам работать над достижением больших доходов.

//Спорт

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Татьяна Тарасова оценила новые рекорды фигурного катания в России

Фигуристка из Росссии, Александра Трусова побила два мировых рекорда соотечественницы Алины Загитовой. На мемориале Ондрея Непелы в Братиславе она опередила ее в произвольной программе и набрала рекордные баллы за исполнение короткой и произвольной программ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Меган Маркл осудили за платье из тюля на свадьбе известного бизнесмена
2

Александр Сокуров спешно уехал за границу
3

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
4

В Хабаровске хотят сделать специальное такси для гостей из Китая
5

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры