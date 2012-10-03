«АН» подарили «мир знаний» юным тверичанам

Сотни детей вместе со своими родителями и педагогами 25 сентября пришли на праздник «Подарим детям мир знаний!» в тверской Дворец культуры «Химволокно».

Общефедеральный проект, инициатором которого является наша редакция, стартовал ещё в октябре 2011 года. За это время многодетным и малообеспеченным семьям, библиотекам школ, интернатов и детдомов подарено уже более 11 тысяч книг. С началом учебного года проект пришёл в Тверской регион при поддержке «Фондсервисбанка». «На такой праздник мы попали впервые, – признаётся Любовь Мокроусова, пришедшая в ДК с семилетним внуком. – Побольше бы подобных мероприятий! Посмотрите, как радуются наши дети! Они играют, общаются, узнают много интересного! К тому же не каждая семья может приобрести книги – слишком они дорогие». Книги, которые «Аргументы недели» совместно с представителями бизнеса и власти дарят малышам, – это познавательная литература, проверенная временем: добрые сказки Чуковского, поучительные рассказы Успенского и Чехова, повести Гумилевской, забавные головоломки Дьюдени, весёлая грамматика Хайта и Левенбука.

Гостей встречали весёлые аниматоры, клоуны и фокусники, увлекающие детей в мир искрящейся радости. После игровой части программы гостей пригласили в прекрасно оформленный зал. Специальный гость мероприятия советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей поделилась с залом своими ранними стихами, написанными в восьмилетнем возрасте, и рассказала, какие книги читала, будучи отличницей-пятиклашкой. А когда Наталья предложила всем вместе спеть «Песню про медведей», зал дружно подхватил знакомую мелодию. Пожелав ребятам чтения только «умных» книг, Наталья уступила сцену всемирно известной саксофонистке Веронике Кожухаровой, которая не только исполнила блестящую импровизацию, но и прямо на сцене провела мастер-класс.

После концерта каждый ребёнок получил книги серии «Подарим детям мир знаний!». А Наталья Варлей и Вероника Кожухарова раздавали автографы и фотографировались с тверичанами.

Приглашаем вас принять участие в этом проекте и сделать детям столь важный подарок, перечислив средства на книги. В рамках проекта они распространяются по себестоимости производства – 120 руб. за экземпляр. Мы от вашего имени подарим книги юным читателям, чей книжный шкаф заполнится хорошей литературой.

Читатели «Аргументов недели» могут поддержать проект, перечислив в редакцию любую сумму.

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Назначение платежа:

Мир знаний

Для организаций и предприятий предусмотрен партнёрский пакет в рамках участия в проекте. Координатор проекта – Анастасия Добровольская. Тел.: 8 (495) 980-45-60,

e-mail: dobro@argumenti.ru

Редакция благодарит читателей «Аргументов недели», которые уже приняли участие в проекте: Зольникову В.А., Яшину И.М., Воронову М.Я., Марковича В.И., Тихонову А.Д., Ельцову А.Н., Петрову А.К., Владимирову Т.А., Затурян А.В., Басюкову К.И., Кирову И.Ю., Бирюкову М.А., Фирцеву В.А., Камневу К.П., Дементьеву И.Г., Пёстрых Б.А., Колесниченко И.П., Муромского А.С., Капаклы А.С., Шматченко И.Ю., Кульбаку Г.Н., Тихонову А.П., Переверзеву И.Ю., Порываеву А.Ю., Кострову А.Г., Горюнову И.В., Толкачёву Л.И.