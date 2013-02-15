Выходит в свет новая книга, посвященная Андрею Миронову

//Культура : Книги

15 февраля 2013, 12:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

kinoexpert.ru

«Сумасшедшие люди делают всегда невероятные, чудесные, потрясающие вещи. Нормальный человек не сделает того, что смог сделать Рудик Фурманов. Создал театр имени Миронова (да еще если учесть, что это произошло в конце 80-х гг. уже прошлого века, где людям было совсем не до театра) – это разве не подвиг? И премию имени Андрея Миронова, так сказать, родил. И премия замечательная. Потому что она звучит даже по-другому: ПРЕМИЯ МИРОНОВА. Она сразу же окружается другим звоном. Какой-то красотой мироновской.



Книга Рудольфа Фурманова о Миронове – это его признание в любви к семье Андрея и Марии Владимировны. Последняя глава «Письмо Андрею» - это оригинальный ход автора, чтобы рассказать не только о театральных событиях в сегодняшней жизни, но и о том, как живут сейчас самые близкие люди Миронова – дочь Мария Андреевна Миронова и его внук, начавший свой путь в искусстве, как и Андрей – со Щукинского училища». Валентин Гафт.



Андрея любили все, но Рудольф Фурманов в силу своей умопомрачительной энергии любит его любовью деятельной. …Написать чудесную книгу воспоминаний, с трагическими нотами, с порывом души, резко отличающуюся от разных ранее вышедших изданий об Андрее – разве всё это не настоящий подвиг служения долгу перед памятью о замечательном артисте и друге?