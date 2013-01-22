Каждый третий в списке номинаторов литпремии «Нацбест» представляет Петербург

Организационный комитет объявил о старте 13-го сезона литературной премии «Национальный бестселлер», сообщает пресс-служба конкурса.



На первом этапе организаторы сформировали список номинаторов, которые могут выдвинуть на конкурс одно прозаическое произведение, обладающее, на их взгляд, потенциалом интеллектуального бестселлера, созданное на русском языке и впервые опубликованное в 2012 году или известное им в рукописи. сообщает Балтинфо.



В число номинаторов вошли 17 представителей Петербурга, в том числе Татьяна Алферова, Юлия Беломлинская, Любовь Беляцкая, Ксения Букша, Алла Горбунова, Алексей Гордин, Павел Крусанов, Виктор Кузнецов, Наталия Курчатова, Вадим Назаров, Ольга Погодина-Кузмина, Наталья Романова, Наталья Смирнова, Константин Тублин, Упырь Лихой, Константин Шавловский и Леонид Шкурович.



Полный список номинаторов размещен на официальном сайте премии - в нем 54 имени. Таким образом, Петербург в этом списке представляет каждый третий литератор.



По планам оргкомитета, 11 февраля будет опубликован «длинный список премии» и состав Большого жюри, 16 февраля - «короткий список» и состав Малого жюри. 2 июня пройдет финал литературной премии.