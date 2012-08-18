Петербургские чиновники решат проблемы «Дома книги»

Проблемы «Дома книги», который за последние годы задолжал кредиторам 176 миллионов рублей и находится в процессе банкротства, будут решены. Один из самых известных книжных магазинов Петербурга вернется в Дом Зингера на Невском проспекте. Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, передаёт портал «Санкт-Петербург.ру».



Напомним, что нынешние арендаторы помещений в Доме Зингера продают книги под тем же названием, контракт с ними действует до 2015 года. Однако, по словам Кичеджи, в понедельник арендаторам будет направлено письмо с информацией о том, что договор пролонгирован не будет. «Как вид бизнеса книжная торговля на грани рентабельности. Два наших комитета слаженно отработали и выработали схему, нашли инвестора, который согласился взять на себя обременительную процедуру погашения долгов в 176 миллионов рублей. В результате переговоров город сохраняет контрольный пакет и продолжает заниматься книжной торговлей», - рассказал Кичеджи на пресс-конференции.



«Контрольный пакет останется у правительства Санкт-Петербурга, а 49 процентов будет принадлежать инвестору, с которым подписано соглашение. На сегодняшний день финансовое положение «Дома книги» таково, что оно находится в процессе банкротства. Задача — решить вопрос, как сделать процесс банкротства управляемым. Мы завершим историю с банкротством, снимем вопросы с убыточностью магазина и сохраним бренд Петербурга», - рассказал первый заместитель комитета по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга Олег Ляпустин.



Представитель инвестора Игорь Ипполитов отметил, что задолженность будет погашена в течение одного года. Также в «Дом книги» планируется инвестировать около 1,5 миллиардов рублей как собственных, так и привлеченных средств. «Мы все-таки надеемся, что какие-то средства будут зарабатываться», - цитирует Ипполитова «Санкт-Петербург.ру».

Среди прочих планов инвестора – расширит сеть магазинов «Дома книги». В настоящее время магазины-филиалы закрыты из-за долгов перед комитетом по управлению городским имуществом по арендной плате. Как сообщил «Санкт-Петербург.ру» председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Александр Лобков, инвестор готов расширить сеть филиалов ОАО «Дом книги» на 10-15 магазинов.



Финансовые проблемы у «Дома книги» начались в 2006 году. После ремонта здания на Невском проспекте в помещение въехала компания, торгующая под тем же брендом, но фактически не имеющая к нему отношения. Головной офис торговой фирмы "Санкт-Петербургский дом книги". В 2004 году Дом Зингера передан ЗАО "Петербургское агентство недвижимости" (ПАН). Одним из условий его договора со Смольным было то, что в историческом здании, передаваемом ПАНу в аренду на 49 лет, должна быть сохранена книготорговля.