На стенде "АН" - встречи авторов с читателями
14 марта 2012, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках открывшейся на ВВЦ 15-ой национальной выставки-ярмарки «Книги России» на стенде «Аргументы недели» состоятся следующие мероприятия:
В ЧЕТВЕРГ 15 марта -
Вечером Эльга (Ольга Яковлевна) Злотник – супруга известного сатирика Виктора Коклюшкина представит свою новую книгу «Возраст любви».
В ПЯТНИЦУ 16 марта –
В 13-00 Александр Невский – известный бодибилдер, актер и один из авторов книг «Энциклопедия фитнеса и физической культуры» откроет для вас мир здоровья и спорта.
Вечером состоится встреча с народным артистом РФ, художественным руководителем театра "У Никитских ворот" Марком Григорьевичем Розовским (презентация книги «Яблокони»).
В СУББОТУ 17 марта –
В 12-00 Матвей Ганапольский – известный журналист, театральный режиссер, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» поговорит с вами о своей книге «Смайлики».
В 15-00 Андрей Максимов – известный журналист, писатель, популярный теле и радиоведущий, член Академии российского телевидения ответит на ваши вопросы.
Вечером заместитель Министра финансов России Сергей Анатольевич Сторчак представит свою книгу «Условные обязательства».
Состоится презентация книги «Красная дюжина. Влад Листьев» и встреча с ее автором Евгением Юрьевичем Додолевым - известным журналистом, телеведущим и медиаменеджером, Членом творческих союзов (журналистов, литераторов, писателей).
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 марта –
Вечером художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом»Ю народный артист России Александр Левенбук напомнит и прочтет вам еврейские анекдоты, а маленьким гостям преподаст урок веселой грамматики.
С вами снова встретится Евгенией Юрьевич Додолев.
Мы ждем всех книголюбов на стенде нашей редакции и издательства «ЗЕБРА Е» в 57 павильоне ВВЦ.