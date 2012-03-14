В рамках открывшейся на ВВЦ 15-ой национальной выставки-ярмарки «Книги России» на стенде «Аргументы недели» состоятся следующие мероприятия:



В ЧЕТВЕРГ 15 марта -

Вечером Эльга (Ольга Яковлевна) Злотник – супруга известного сатирика Виктора Коклюшкина представит свою новую книгу «Возраст любви».



В ПЯТНИЦУ 16 марта –

В 13-00 Александр Невский – известный бодибилдер, актер и один из авторов книг «Энциклопедия фитнеса и физической культуры» откроет для вас мир здоровья и спорта.



Вечером состоится встреча с народным артистом РФ, художественным руководителем театра "У Никитских ворот" Марком Григорьевичем Розовским (презентация книги «Яблокони»).



В СУББОТУ 17 марта –

В 12-00 Матвей Ганапольский – известный журналист, театральный режиссер, ведущий радиостанции «Эхо Москвы» поговорит с вами о своей книге «Смайлики».



В 15-00 Андрей Максимов – известный журналист, писатель, популярный теле и радиоведущий, член Академии российского телевидения ответит на ваши вопросы.



Вечером заместитель Министра финансов России Сергей Анатольевич Сторчак представит свою книгу «Условные обязательства».

Состоится презентация книги «Красная дюжина. Влад Листьев» и встреча с ее автором Евгением Юрьевичем Додолевым - известным журналистом, телеведущим и медиаменеджером, Членом творческих союзов (журналистов, литераторов, писателей).



В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 марта –

Вечером художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом»Ю народный артист России Александр Левенбук напомнит и прочтет вам еврейские анекдоты, а маленьким гостям преподаст урок веселой грамматики.



С вами снова встретится Евгенией Юрьевич Додолев.



Мы ждем всех книголюбов на стенде нашей редакции и издательства «ЗЕБРА Е» в 57 павильоне ВВЦ.



