В театре имени Андрея Миронова нашли отрезанную голову

Аргументы Недели → Культура 13+

Андрей Угланов, Главный редактор АН

8 марта всё прогрессивное человечество отмечало Международный женский день. Председатель российского правительства М. Мишустин отмечал праздник на хлебозаводе «Черемушки». А в Питере прошла церемония вручения театральной премии «Фигаро» за достижение в театральном искусстве за минувший, военный год.

Премия создана по инициативе учредителя театра, народного артиста России Рудольфа Фурманова, и вручается уже тринадцатый год подряд. Два года назад великого актера, литератора и антрепренера Рудольфа Давыдовича не стало. Театр принял его сын Влад Фурман, режиссёр театра и кино. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Всей стране известен режиссерской работой над сериалом Первого канала «Таинственная страсть» по последнему роману Василия Аксёнова. Больше двадцати поставленных спектаклей по классической русской прозе. Был режиссёром сериала «Бандитский петербург-4», многих других сериалов. И сегодня он – весь вечер на сцене. Человек удивительно скромный и доброжелательный в общении.

Что касается «АН», то со всех актерских карнавалов в питерском театре имени Андрея Миронова делала прекрасные репортажи заведующая отделом культуры Татьяна Москвина. Когда её не стало, традиция продолжилась. Как всегда, описывать праздничную атмосферу и прочитанные речи ведущих не будем. Всё это можно увидеть на телеканалах – стоит лишь поискать. Важнее атмосфера в зале с 10 ряда, 4-го места. Посреди двух телевизионных камер.

Итак – мотор! Свет в зале выключен. Сплошная темнота. Начинает мерцать экран, на котором Андрей Миронов поёт одну из самых узнаваемых своих песен – «Даже стареть не страшно, Всё ещё верю я - Встретится мне однажды, Лучшая роль моя...» В такой лёгкой грусти воспоминаний и начинается представление спектакля. Музыкальное сопровождение в стилистике фильмов с участием Андрея Миронова. К примеру – «Небесные ласточки» режиссёра Леонида Квинихидзе, вышедшего на экраны в далеком 1976 году. Остается дождаться, когда на сцене появятся актеры в цилиндрах и девочки из варьете. Ну, как в фильме-водевиле 1974 года «Лев Гурыч Синичкин», режиссера Александра Белинского. В нём Андрей Миронов играет уставшего дирижера и живет на экране под музыку Максима Дунаевского, номинанта премии «Фигаро». Наступает полное погружение в ту театральную эпоху, что запомнилась удивительной и волшебной музыкой. Впрочем, целью устроителей премии вовсе не является усыпление зрителей на четыре часа.

На сцене появляются театральные монстры – Сергей Безруков (нынешний президент премии «Фигаро». Первым президентом премии был Валентин Гафт), Александр Балуев, Виктор Раков и Юрий Кузнецов, к которому прочно приклеилось прозвище из сериала «Улицы разбитых фонарей – «Мухомор». Но вновь неожиданно гаснет свет под песенку Андрея Миронова из «Обыкновенного чуда» Марка Захарова - «Давайте негромко, давайте в полголоса…».

Когда же он загорается – на сцене стоят марионетки в черном рядом с кусками разбитой скульптуры. Артисты начинают процесс втягивания зрителей в четырёхчасовую воронку театрального действа, которая будет выталкивать на поверхность сцены и номинантов, и сопровождающих лиц из «крупняка», играющих сегодня роль массовки. Первым материализуется президент премии Сергей Безруков. Представился совсем просто - «Царь и Бог». Очень худой, усы и борода, как в рекламе «Совкомбанка» - в стиле «эспаньолка». Такие любят носить Бред Пит, Джонни Депп и Дима Билан. Президент просит не растягивать вечер, намекает на банкет и просит тщательно беречь статуэтки премии «Фигаро». Мол, они из хрупкого питерского фарфора и могут легко разбиться при неосторожном обращении. Зал умолкает. Перестает гудеть. Президент добавляет трагического - вспоминает про санкции. Зал было совсем приуныл.

Но в это время объявляется первый лауреат премии 2023 года – актер Малого Академического театра в Москве Василий Бочкарев. Премия «Фигаро» - «За служение русскому национальному театру». Начинал в 1970 году эпизодом в фильме «Бег» Алова и Наумова. Затем дошёл до таксиста в сериале «Следствие ведут знатоки». Из недавнего – фильм «Петля Нестерова», где он сыграл министра МВД СССР Щелокова. И уж совсем печально для зрителей, в сериале «Крик совы» 2015 года, где он играет директора музея боевой славы, а на самом деле хитрого гада, недобитого фашиста и тонкого интригана маленького областного городка. К счастью, в жизни Василий Бочкарёв - милейший человек, природный интеллигент. И вот он стоит среди кусков разбитой статуи. Даже будто чего-то смущается. Кажется, он и не надеется ждать чего-то хорошего. Грустные глаза. И тут случается классическая ситуация – появление рояля в кустах. На первом ряду, прямо перед сценой поднимается огромная фигура Валентина Смирнитского. Он широко шагает на сцену.

Там уже - Всеволод Шиловский и Юлия Рутберг. Валентин Смирнитский говорит, что знаком с Василием Бочкаревым с 1959 года (!), когда они вместе ходили в кружок художественной самодеятельности. И сегодня он истинный служитель Мельпомены в малом театре. Огромный Смирнитский нависает над скромного телосложения Бочкарёвым. Становится боязно – на сцене частенько что-то или кто-то падает. Но ничего плохого не случается. Наоборот, Юлия Рутберг в порыве чувств называет номинанта кислородом. То есть актёром, который даёт зрителям возможность легко дышать. Мало того, она идёт еще дальше и говорит, что В. Бочкарёв должен играть в фильмах и спектаклях, где есть дети и собаки. Оказывается – это самые трудные постановки. Такое признание стоит дорогого.

Что мог ответить на это смущённый номинант? Разумеется, рассыпаться в благодарностях. Но он начинает мягким голосом говорить о времени. О том, что учился в театральном училище вместе с Сергеем Шакуров. Что профессия требует от них всех самозабвенного служения. Даже с долей цинизма и тщеславия. Но в меру. И даже, если ты сделал успешную премьеру, «теплоход» всё равно уплывает. Выяснилось, что г-н Бочкарёв и сам играл Фигаро в 1994. Так что круг замкнулся. Он с лёгкой грустью бросает лепестки роз на обломки Фигаро. Именно обломки огромного аналога премиальной статуэтки и лежат до сих пор посреди сцены.

Но, приходит время следующего номинанта. «Лучшая из лучших!» Это Татьяна Ткач. Кто не помнит её в роли Зухры – любимой жены Абдуллы из фильма В. Мотыля «Белое солнце пустыни»? Или любовницы бандита и негодяя Фокса из фильма С. Говорухина «Место встречи изменить нельзя»? А в фильме В.Бортко «Мастер и Маргарита»? Наконец – в сериалах «Морские дьяволы» и «Улица разбитых фонарей»? Плюс многие десятки других ролей в спектаклях и кино. Таких даже в жизни называют лучшими из лучших! Не только в кино.

Тем временем виртуальная воронка затягивает зрителей всё глубже.

Статуэтку «Фигаро» «За служение отечественному кинематографу» получает Борис Галкин. На сцене его поздравляют Наталья Бондарчук, Эммануил Виторган и сам президент С. Безруков. На экране кадры фильма 1977 года «В зоне особого внимания», режиссёра А.Малюкова. Г-н Галкин в нем молод и хорош собой. Но и через 46 лет после выхода фильма он выглядит молодцом. Огромные руки и кулаки. Значит, вполне соответствует тяжелому текущему моменту. Самое время для таких актеров. Но президенту так не кажется. И он говорит о другом.

О г-не Галкине в роли Керубино из спектакля театра Сатиры 1970 года. В котором играли и Андрей Миронов, и Александр Ширвиндт, и Вера Васильева. Президент называет г-на Галкина лучшим Керубино всех времен и народов. Напомним, что Керубино – это отвязанный паж, который любит и желает совратить всех женщин, участвующих в спектакле. (Просьба не путать действующих лиц и исполнителей). И его лучше всех в мире сыграл Борис Галкин. Так считает президент. Мало того, он называет Керубино настоящим русским мужиком. В этом месте голова пошла бы кругом не только у опытного актёра. У всякого русского человека. Но Борис Галкин не такой. В ответ он скромно говорит, что не статуэтка ему подарок, а все трое, кто стоит с ним рядом на сцене.

А мы глотнем поглубже воздуха и погрузимся в очередной круг воронки, запущенной 13 лет назад в театральное пространство гениальным Рудольфом Давыдовичем Фурмановым.

Что-то начинает происходить с кучей обломков на сцене. Артисты театра собирают куски, вставляют их один в другой – и вот на сцене половина фигуры человека, который разрушен уже не по самый низ, а по границе тазовой кости. Тут и номинация новая поспевает. «За блистательное служение искусству». На сцену поднимается Александр Балуев. Огромный и высокий. А ведь считалось, что все театральные гении сплошь низкого роста. Г-н Балуев в черной кожаной куртке. Темные брюки заужены к черным же ботинка. К нему устремляются с цветами и подарками гениальная Людмила Чурсина и ленкомовец Виктор Раков. В компании с ними знаменитый оператор и педагог Игорь Клебанов, снимавший такие шедевры, как «Юнга Северного флота», «Петровка, 38», «Огарёва, 6», «ТАСС уполномочен заявить», и даже клип группы «Тату» - «Нас не догонишь!». Тут же мы узнаем, что первой профессией г-на Балуева была «помощник осветителя». А сегодня он уже режиссер.

Начинает что-то приятное говорить Виктор Раков. Что – не слышно. Он так же огромен, как и Александр Балуев. Одет тоже в черное. Вернее – в четыре оттенка «черного». Пиджак, рубаха, брюки и ботинки действительно черные, но разных оттенков. Это круто, и не могло появиться случайно. Каждая деталь во внешности гигантов сцены строго и тщательно продумана. Г-н Раков не многословен. Но он может и не говорить. На него просто приятно смотреть. Гигант из «Юноны и авось». Но еще больше хороша Людмила Чурсина из первой «Угрюм-реки» 1968 года, поставленной режиссером Ярополком Лапшиным на Свердловской киностудии. Актриса обращается к актеру, сыгравшему в сериале «Георгий Жуков» главного героя: «Дорогой товарищ Жуков! Позвольте обратиться. Это рядовой из Театра Советской армии. Побольше вам ролей!»

Понятно, что актриса волнуется. В последний момент могла забыть, как зовут актера и режиссера А. Балуева. А может, просто пошутила. Кто ж их, актеров разберет? Возможно, что и номинант этого не понял, поэтому в ответе заговорил о грустном. О том, что еще ни разу, никто и никогда не представлял его к наградам. Понятно, что такой великий актер, на самом деле должен считать себя недооцененным. Ох, уж эти чиновники от министерства культуры! Чтобы разрядить обстановку, Виктор Раков открывает секрет, и говорит, что номинант прекрасно поёт. Но, словно почувствовав, что сказал чего лишнего, начинает петь сам. В этом истинное величие гениальных актеров. Ничто не может смутить их на сцене. Они всегда найдут выход.

Следующий номинант - Сергей Русскин. Ролей в кино просто не счесть! Из последнего - роль пьяного купца из сериала «Шаляпин» Мужа Люси из сериала «Экспроприатор». Каждый год с 1980 вплоть до нынешнего - по одной или две очень заметных ролей. Таких актеров – единицы. Начинал с роли в блокбастерах «Особенности национальной охоты» с героем Сергея Олеговича Савенко – человеком в сером мешковатом костюме и с толстым портфелем. В фильме он произносит фразу, ставшую общепринятой в обществе: «Лучше без водки на воле, чем с водкой в тюрьме». Снимался с тем же персонажем и в фильме «Особенности национальной рыбалки» режиссера Александра Рогожкина.

Статуэтку «Фигаро» вручает актриса Олеся Судзиловская. В розовом брючном костюме. На рукавах элегантные перья. Филиппу Киркорову такие не понравятся – скромные и почти незаметные. В её словах в адрес номинанта вдруг отчётливо звучит слово «секс». То есть что-то актёрское она сравнивает именно с этим словом. Зал насторожился. Но актриса не вдается в пояснения. Дальше к номинанту обращается Михаил Пореченков. Г-н Русскин в притворном ужасе. Говорит, что Пореченков ему всегда мешал, потому что всегда громко хохотал. Но разве мог без хохота смотреть на актеров выпускник таллинского военно-политического училища, кем и был до актерства г-н Пореченков. И еще г-н Русскин оказался очень боязлив до театральных премий. Рассказал, как совершенно неожиданно для себя не получил премию на одном из Московских кинофестивалей. И что мучился бы этим всю жизнь, если бы не «Фигаро. Закончил герой «национальных охот и рыбалок» совсем загадочно и оптимистично: «Вчера была полная Луна и Сатурн пошел назад. Время дряхлого Сатурна закончилось. Мы в Рыбе!». Кто для него «дряхлый Сатурн» и «Рыба» осталось тайной.

Тем временем воронка продолжает раскручиваться. На сцене Екатерина Климова Номинация - «За блистательное исполнение ролей в кинематографе».

Актрису хорошо видно издалека, с 10-го ряда. Высокая и стройная. Газовое платье в пол. Под ним явно просвечивает другое платье – черное, что очень красиво и соответствует времени. Как и костюмы Виктора Ракова и Александра Балуева. Екатерина Климова – мать четырех детей и просто красавица - актриса «Театра советской армии». Её поздравляет Наталья Бондарчук. Она очень довольна тем, что награда всё же нашла её, как и награда Александру Балуеву. Так что с точки зрения наград, на двух несчастливых людей в этом мире стало меньше.

Жизнь на сцене бьет ключом. На постепенно восстанавливаемой статуе Фигаро, появляются новые куски. Над тазом вырастает туловище. Пока без рук.

Перед наполовину сформированной фигурой появляется следующий номинант - солист Мариинского театра, оперный певец Василий Герелло - «За роли на оперной сцене».

Тут вам не водевиль. Поздравлять выходит строгая и прекрасная Евгения Крюкова. Почему ее не поставили вручать премию Александру Балуеву остается загадкой. Возможно, Евгения Крюкова любит оперу, и сама настояла на том, чтобы поздравить и вручить премию именно оперному певцу г-ну Герелло. Он - легенда. Первым в Мариинском театре спел «Травиату» на языке оригинала. Известен выступлениями на лучших оперных сценах всего мира.

Но не только Евгении Крюковой досталось удовольствие вручать премию знаменитому оперному певцу. Рядом с ней высокий и стройный Эммануил Виторган. Но с ним и происходит осечка сценария, не иначе: он признается, что не имеет отношения к опере. Хотя и испытывает к певцам почтение. Отныне готов чаще ходить на оперу. Зал дружно аплодирует г-ну Виторгану за тяжелое для него решение. Искренне восхищается его мужеством. Восхитимся и мы. Г-н Герелло пел на лучшей в мире оперной сцене в миланском театре ЛаСкала, как раз Фигаро. Вот и сейчас он запел. Что-то про дольче вита, судьбу и любовь. Как положено. По-итальянски. Грудная клетка оперного певца так огромна, что производит голосовые вибрации, способные стереть в порошок маленький зал. А вообще - очень приятный, простой и скромный гений, как его назвали ведущие.

Следующий номинант уже ближе к простому искусству. Номинация «За блистательное исполнение ролей на театральной сцене». Это Иван Волков. Его поздравляет Елена Санаева. Она вдруг вспоминает, что училась в школе с Андреем Мироновым и не думала, что тот прыщеватый мальчик станет великим актером. Говорит про Рудольфа Давыдовича Фурманова. Именно он добился, что здание с башенками в Петербурге, одним из совладельцев которого до революции 1917 года был дед Андрея Миронова – С.И. Менакер, уже 23 года как здание знаменитого театра имени Андрея Миронова. А вы – закончила она – знаменитый Иван Волков, играете в нем Сирано де Бержерака. На самом деле очень круто!

Погружаемся еще глубже. Премия «За служение театральному отечеству» присуждена знаменитому балетному танцору Фаруху Рузиматову.

Вручает премию кинорежиссер Алексей Учитель. Вспоминает своё балетное детство. Как в школьном шкафу проделал дырку и снимал через нее балерину. Она про это прознала и выгнала маленького Учителя. Но съемки скрытой камерой ей всё же понравились. Быть может, из этого и выросла в последствии его полускандальная картина «Матильда». О балерине Матильде Кшесинской.

Знаменитый на весь мир танцор Фарух Рузиматов удивительно строен в свои 59 лет. Прячет глаза за черными очками. Длинные волосы. Юлия Рутберг со сцены называет его «поцелованным богом». В ответ г-н Рузиматов говорит очень тихо, не на публику.

Он первым, а может и последним в этот вечер говорит о сложном времени переоценки ценностей в мире. Гениально! Классические актеры почему-то не вспомнили о нынешнем тяжелом времени. Браво Фарух Садуллаевич!

Но, время летит, и наша статуя обретает руки. Хотя и без левой кисти. И всё ещё без головы.

Тут и оглашается премия «За служение театральному искусству». Это профессор Ирина Борисовна Малочевская. Почти половина нынешних номинантов – её выпускники, в том числе Сергей Русскин и Михаил Пореченков. Ирина Малочевская выслушивает их поздравления с улыбкой на лице. Видно, как давно всё это было, как далеки во времени её выпускники, ставшие звёздами кино и театра.

Статуя Фигаро без кисти руки и головы замер в ожидании. Номинация «За блистательное служение театральной сцене». Вызывают Александра Олешко, выпускника циркового училища и театрального училища имени Б. Щукина. То есть в «святая святых» он пришёл из цирка. На сцене Людмила Поргина. Еще пару лет назад она была в этом зале с мужем Николаем Караченцовым… Г-н Олешко одет очень строго и элегантно. Из нагрудного кармана пиджака торчит красный платочек. Белая рубашка с откидным воротником под лацканы безукоризненного пиджака. Актёра поздравляет Елизавета Фурманова, дочь Рудольфа Фурманова. Говорит г-ну Олешко очень теплые слова.

В ответ он выражает искреннею радость от того, что ему посчастливилось слушать в свой адрес столько хорошего будучи еще живым, молодым и здоровым. Он вспоминает, что после выпуска в Щукинском училище его приглашали в труппы сразу четырех ведущих московских театров! А 10 лет назад он просил Александра Ширвиндта дать ему роль Фигаро в «Театре Сатиры». И снова о грустном. Г-н Ширвиндт был последним человеком, кто держал на сцене умирающего Андрея Миронова в его 46 лет. «Вот и мне сейчас 46. Есть над чем задуматься... Но в театре «Рудика», как называли друзья Рудольфа Фурманова, легко и нестрашно. Здесь духи и души всех актеров кто охраняет театр…»

Следующий номинант - Юрий Кузнецов. Знаменитый «мухомор» из «Улицы разбитых фонарей», или «Немец» из фильма Алексея Балабанова «Брат».

Олеся Судзиловская напоминает, что в театре он уже 55 лет.

Игорь Скляр представляющий номинанта рассказывает, что все актеры волнуются перед выходом. А Кузнецов никогда. После команды «мотор» спокойно шагает в кадр. Актерством он занимается как будто между делом в свободное от работы время.

В ответ г-н Кузнецов поклонился безголовой статуе Фигаро. Пожаловался, что много работы. Куда столько?

И тут, словно в желании порадовать взгрустнувшего актера, к разбитой статуе Фигаро прилаживают кисть левой руки. Не хватает уже только головы.

Следующая номинация – «Служение русскому репертуарному театру». Поздравляют актера Леонида Окунева из Тюмени. Статуэтку вручает режиссер театра из Екатеринбурга Николай Коляда. Как всегда - в тюбетейке. Помните фильм 1968 года «Семь стариков и одна девушка», снятый режиссером Евгением Кареловым? Герой Николая Парфенова все время ходит в тюбетейке и объясняет, что его голова мерзнет. Но в зале очень тепло. Возможно, г-н Коляда проходит здесь урок актерского мастерства, где нужно представить себя голым или босым, или что голова мерзнет. Но это наши домыслы, а тем временем г-н Коляда бросает г-ну Окуневу прямо в лицо – он гениальный и грандиозный артист! Леонид Окунев явно озадачен. Понятно, как и все актеры, он считает себя великим. Но то, что гениальный и грандиозный? Впрочем, режиссёру виднее.

Следующая номинация – «Лучший из лучших». Это Александр Васильев. Актер театра имени Андрея Миронова. Взошедшая суперзвезда. Убедиться в этом можно было на следующий день, на премьере восстановленного спектакля «Мертвые души». Его первая постановка состоялась ещё в 1993 году. Сделал это тогда еще недавний выпускник ЛГИТМиКа Влад Рудольфович, сын основателя театра Рудольфа Давыдовича Фурманова. В восстановленном спектакле г-н Васильев исполняет то ли пять, то ли 6 ролей. Ноздрева, Чичикова, Манилова, Коробочку… Все актеры играют в масках. Посмотреть можно в шортах моего ютюб-канала ЗАУГЛОМ. И в дзен-канале «Аргументы недели». Вообще-то о таких актерах, как Александр Васильев, говорить трудно. Надо один раз увидеть. Что и советуем вам сделать обязательно.

Следующий номинант приехал в Питер из недавно возвращенных в состав России территорий. Это актер из Донецка Владимир Швец. Прекрасный голос и пластика. Номинация «За блистательное исполнение ролей на театральной сцене». Владимир Владимирович видный фактурный актер. Приходилось играть спектакли даже под обстрелами. Без преувеличения - герой. Когда он выходит на сцену в родном Донецке, его встречают аплодисментами. Это большая редкость.

И вот заключительный номинант - Сергей Шолохов. Автор, пишущий на темы кино в еженедельнике «Аргументы недели» вот уже 17 лет. Номинация «Пером и шпагой». Премию вручают Юлия Рутберг, Алексей Учитель и писатель-театровед Екатерина Боярская.

Все дружно вспоминают сюжет-мистификацию 1991 года на ленинградском телевидении, в котором Сергей Шолохов и композитор Сергей Курёхин долго трепались о том, что В.И. Ленин – это гриб. А броневик под ним – грибница. Тогда было модно шутить над всем большевистским.

На сцене вспомнили и о других славных творческих делах г-на Шолохова. Передачи «Тихий дом» на центральном телевидении. Репортажи с кинофестивалей, где он безошибочно советовал, какие фильмы надо смотреть, где легко и свободно разговаривал с мировыми кинозвёздами. Сергей Шолохов был своеобразным сталкером для нашего поколения.

А его легкие шутки в эфире, позднее стали почерком других тележурналистов.

Но, у всякого представления есть начало и конец. Все номинанты дружно вышли на сцену. В центре – прекрасный человек, один из лучших театральных и кинорежиссеров России – Влад Фурман. Пожелаем ему и его театру всяческих успехов!

…Голове статуи Фигаро пришло время занять своё место. Получилось неплохо. Воронка рассосалась. Занавес закрылся. Актеры пошли кто на банкет, кто домой. И нам пора. До следующего года.