Трио «Радость» - семейный ансамбль Карташовых

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Владимир Торопов, редактор

С этим блистательным татарским семейным коллективом я смог познакомиться в Истре во время концерта лучших гармонистов России, который организовал там Валерий Болотов, генеральный директор и руководитель продюсерского центра «Гармонь – народная душа»!

На сцену вышел невысокий мужчина средних лет в яркой рубашке красного цвета с гармошкой, а вслед за ним две необыкновенно красивые девушки лет шестнадцати, тоже в очень ярких сарафанах. Это оказался семейный ансамбль «Радость» - отец, Руслан Карташов и две его дочери – Дарина и Эльмира. Когда они исполнили первую песню «За околицей туман», я вдруг понял, почему их семейный ансамбль так называется – «Радость»! Вот они вышли на сцену и устроили людям в зрительном зале Радость и Праздник! Заключалось это, как я потом понял, в необыкновенном созвучии, сочетании голосов сестёр, которое бывает только у родных по крови людей. Зал просто заслушивался ими и, когда они исполняли каждую следующую песню, народ встречал их громкими аплодисментами!

Артисты прилетели из Красноярского края, из города Ачинска, летели около пяти часов и сразу, как говорится, с «корабля на бал» вышли на сцену!

Их долго не отпускали и, лишь когда наша бессменная ведущая, любимая всеми, Надежда Артёмовна успокоила зрителей, сказав, что трио «Радость» ещё выйдет на сцену, зал угомонился. В антракте я пошёл договариваться с Карташовыми об эфире у Болотова.

И вот на следующий день они появились на съёмке программы - «Гармонь - народная душа», отдохнувшие, хорошо выглядевшие, и снова одетые в красивые концертные платья!

Я попросил семейное трио «Радость» начать выступление с той же песни, что и на концерте, – «За околицей туман» и снова я, вся съёмочная бригада и даже гости, приглашённые на эфир, заслушались их голосами. Обязательно послушайте и посмотрите это ролик в конце главы и он не оставит вас равнодушными!

Следующей была «Русская душа», так называлась новая песня, которую написал Руслан Карташов:

«Я люблю тебя Россия, деревеньки, города,

Я люблю тебя так сильно, в сердце ты моём всегда!»

Она также очень понравилась зрителям и её попросили исполнить дважды!

Когда я заметил, что Руслан и его дочери так складно и ладно играют и поют, тот заявил, что его отец был гармонистом, однако научить играть Руслана на ней, передать свой опыт он не успел.

«После смерти отца гармонь долго лежала у нас дома. Я отслужил в Советской Армии, женился, обзавёлся семьёй, родились дети, и вот только тогда что-то во мне «щёлкнуло», и я потихоньку начал учиться играть, разучивать песни, начал ездить на концерты гармонистов, смотреть и даже пытаться в них участвовать. Там меня приметил один известный гармонист и предложил петь на сцене. Мне было страшновато и я обратился к старшей дочери Эльмире, которая с детства очень любила петь, попробовать «сделать» одну песню вдвоем. Вот так мы и вышли с ней на сцену. Где-то через полгода средняя дочь Дарина присоединилась к нам. И вот выходя на сцену втроём и видя, как люди радуются нашим песням, у нас не было другого мнения, как назваться - «Радость» и только! Вообще то у меня три дочери – есть ещё младшая – Милана и она уже тоже иногда поёт с нами», рассказал нам Руслан Карташов, руководитель ансамбля «Радость».

Когда я спросил у девчонок о том, откуда у них такая слаженность дуэта, они ответили, что закончили музыкальную школу, правда, по классу фортепиано, но все равно, это очень помогает в творчестве. «Мы знаем нотную грамоту, сольфеджио, сами можем выбрать удачный вариант! А вот тяга к русской песне началась задолго до того, как мы пошли в музыкальную школу. Мы поём душой и сердцем»,- рассказала Дарина.

Следующей прозвучала необыкновенно красивая застольная песня – «Под окном черёмуха колышется»:

«Под окном черёмуха колышется,

Распуская лепестки свои!

За рекой знакомый голос слышится,

И поют всю ночку соловьи!»

и судя по откликам и звонкам, пришедшим к нам с обратной связью, её пела вся наша страна!

Я попросил Руслана Карташова исполнить старинный казачий романс «Мама», исполненный ими на концерте. Там есть такие слова:

«Я люблю жену, да детей,

Искренно, но всё же,

Нету милой мамы моей

Никого дороже…»

и он прозвучал в их исполнении как гимн всем нашим матерям!

В заключение эфира исполнилась песня «На закате ходит парень…»,

которую, как я думаю, пели не только артисты, но и вся Россия!

Эфир закончился, а мы быстро начали собираться и вскоре поехали на концерт в г. Дедовск, где трио «Радость» должны были выступать!

...Примерно через полгода я снова встретился с Русланом Карташовым.

Это произошло в Крыму на фестивале «Русская гармонь в Крыму», который каждый год проводит известный гармонист Александр Ганичев. Там Руслан был с супругой Любовью и младшей дочерью Миланой и там он открылся мне, как очень яркий, сильный гармонист и автор – исполнитель!

Я видел Руслана Карташова и на других концертах, например, в Волгоградской области на фестивале «Душа России», в Вологде, в Москве, других городах нашей многонациональной родины.

Он выступает на разных концертных площадках России, у него очень большой репертуар.

Но практически всегда и везде, когда он заканчивает своё выступление песней Михаила Грубова «Русские это…», мы все, белоруссы, украинцы, таджики, узбеки, татары - стоящие на сцене артисты и сидящие в зале люди поднимаются со своих мест, ощущая в себе небывалую силу и мощь, оттого, что Мы – Русские, подпевают этому сильному гармонисту и человеку – Руслану Карташову:

«Если и приходит к нам беда,

Наши ворота всегда открыты,

Не займайте русских никогда -

Однозначно: будете зарыты!»

( продолжение следует)

Авторские права: продюсерский центр - "Гармонь - народная душа!"

Руководитель - Валерий Болотов.