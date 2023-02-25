Умерла актриса театра и кино Светлана Брагарник

Аргументы Недели → Культура 13+

Источник: ТАСС

Светлана Брагарник. Фото: Telegram/t.me/arinab1973/

В субботу в возрасте 78 лет скончалась народная артистка России Светлана Брагарник. Об этом сообщили в театре имени Гоголя, в котором она служила с 1972 года.

Брагарник больше известна как театральная актриса, однако у нее есть и несколько успешных работ в кино: роль Алены Павловны в фильме «Сатана», за которую она получила приз «Кинотавра», и роль директора школы в фильме Кирилла Серебренникова «Ученик».

«Я с трудом уговорил ее сниматься, у нее была какая-то «травма кино», но за эту роль директора школы она получила много успеха и даже какие-то премии», - вспомнил в связи со смертью Брагарник Кирилл Серебренников, назвав ее «очень большой актрисой».

Как сообщили в пресс-службе театра, о дате и месте прощания со Светланой Брагарник будет сообщено дополнительно.