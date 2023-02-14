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Аргументы Недели → Культура 13+

Большая часть россиян не одобряет заимствования иностранных слов

, 15:34

Большая часть россиян не одобряет заимствования иностранных слов

ФОМ провёл опрос среди граждан РФ насчёт их отношения к иностранным словам в речи. 57% опрошенных сказали, что подобные заимствования языку не нужны, а 28% — поддержали заимствование, отмечая, что так язык становится богаче и точнее. Большая часть тех, кто поддержал заимствования, молодёжь от 18 до 30 лет.

44% участников опроса отметили, что у них не вызывает негативных эмоций применение таких слов другими людьми, 50% подтвердили, что им это не нравится. 53% респондентов не смогли сказать, какие точно слова им не нравятся. Остальные отметили, что наиболее раздражающее слово — «окей», его назвали 6% респондентов. Также в рейтинг вошли «кринж», «фейк», «хайп», «кешбэк» и некоторые другие.

Социологи ФОМ отмечают, что их опрос скорее зафиксировал непринятие граждан сегодня всего «иностранного», и если бы опрос не проводился, многие могли бы и не задуматься о содержании современного русского языка. Заимствование слов говорит о развитии языка, его адаптивности к меняющейся культуре, и русский язык всегда хорошо себя показывал в этом плане — слова легко входят и выходят из обихода, многие обрастают дополнительными формами.

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