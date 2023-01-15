В «Ленкоме» сообщили, что, по решению семьи Инны Чуриковой, прощание с ней перенесено в храм Христа Спасителя

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15 января 2023, 19:01 Источник: РИА Новости

Инна Чурикова. Фото: Anatoly Lomohov/globallook.com

Церемония прощания с актрисой Инной Чуриковой пройдет не на сцене театра «Ленком», как сообщалось ранее, а в храме Христа Спасителя. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Церемония прощания состоится в храме Христа Спасителя и пройдет в верхней церкви храма 17 января в 11.00. Гражданской панихиды в театре не будет», - цитирует агентство сообщение пресс-службы.

В нем также указывается, что решение об отмене гражданской панихиды в «Ленкоме» приняла семья Чуриковой.

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла 14 января. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище во вторник.