Кинорежиссер Георгий Данелия незадолго до своей смерти пообещал Кикабидзе, что будет ждать его с удочками у ворот рая

Аргументы Недели → Культура 13+

15 января 2023, 18:24 Источник: Telegram

Вахтанг Кикабидзе и Георгий Данелия. Фото: соцсети.

Кинорежиссер Георгий Данелия незадолго до своей смерти пообещал Вахтангу Кикабидзе, что будет ждать его у ворот рая с двумя удочками. Об этом актер говорил в одном из своих интервью — в день его смерти о нем напомнила журналистка Ксения Ларина.

Кикабидзе рассказал, как незадолго до смерти Георгия Данелия разговаривал с ним по телефону. Режиссер был уже очень плох и сообщил, что, наверное, скоро будет «уходить».

«Я говорю: "Как это? Мы же договорились, что я и ты вместе должны уйти". Он говорит: "Я старше тебя на восемь лет. Но запомни: когда ты тоже пройдешь через ворота Святого Петра, я буду ждать тебя с правой стороны с двумя удочками», - вспоминал Кикабидзе.

Георгий Данелия скончался 4 апреля 2019 года. Вахтанга Кикабидзе не стало 15 января 2023-го.