Ближайшая подруга Кикабидзе рассказала, что актер скончался в реанимации: последние 10 лет он тяжело болел

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15 января 2023, 15:20 Источник: Московский комсомолец

Вахтанг Кикабидзе. Фото: Ekaterina Tsvetkova/globallook.com

Последние десять лет своей жизни грузинский актер Вахтанг Кикабидзе серьезно болел: через день он был вынужден проходить процедуру диализа. Об этом рассказала «Московскому комсомольцу» ближайшая подруга Кикакбидзе Нана Келаптришвили.

Она сообщила журналистам, что актер скончался в реанимации в воскресенье днем.

«Он был на диализе последние десять лет уже. Видимо, окончательно ресурсы его организма закончились. Он умер в реанимации. Врачи сделали все возможное. Но он скончался», - приводит газета слова Наны.

По словам Келаптришвили, последние годы жизни актера были из-за болезни очень непростыми, однако сил ему придавала сцена.

«Даже на гастролях он через день был вынужден делать диализ. Через день – обязательно. Только на сцене он чувствовал себя прекрасно. От нас ушел великий человек», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Вахтанг Кикабидзе умер в Тбилиси на 85-м году жизни.