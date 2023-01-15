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15 января 2023, 13:45

Вахтанг Кикабидзе, фото: Natalya Loginova/globallookpress.com

В Грузии ушел из жизни актер Вахтанг Кикабидзе. В воскресенье, 15 января, грузинский телеканал "Мтавари Архи" передал, что Вахтанг Кикабидзе умер на 85 году жизни в Тбилисси.

Известный советский и грузинский актер, певец, режиссер и сценарист с 2020 года был депутатом парламента Грузии VII созыва.

Кикабидзе - народный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР за фильм "Мимино".

Вахтанг Кикабидзе - уроженец Тбилиси. Он учился в университете в столице Грузии, был студентом института иностранных языков. С 1959 года Кикабидзе стал артистом Тбилисской филармонии. С 1967 выступал с ВИА "Орэра". Первая работа в кино - Кикабидзе 1966 год, фильм "Встреча в горах".