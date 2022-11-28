Актер Павел Трубинер: Русский народ очень терпелив и умеет прощать

Аргументы Недели → Культура 13+

28 ноября 2022, 18:58 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Павел Трубинер.

Несколько дней назад завершился сериал "Баренцево море" - продолжение военной драмы "Черное море". События разворачиваются в годы ВОВ, в Мурманске - советские разведчики пытаются сорвать масштабную диверсию фашистов. В главной роли, как и в картине "Черное море", снимался Павел Трубинер. Актер ответил на вопросы Балтийского бюро "Аргументов недели".

-Павел, где и как проходили съемки сериала "Баренцево море"? За основу взяли реальные факты или же это исключительно художественный вымысел?

-Нет, не художественный вымысел, а реальная историю, которая имела место быть в годы ВОВ. Это основа, но, как в любой картине есть и художественные нюансы... Съемки проходили в Мурманске, Касимове, Москве. "Баренцево море" - продолжение ленты "Черное море"и потому всю съемочную группу режиссер собрал в полном составе, старой командой.

-Что лично для вас было самым сложным на съемках? И лично для вас - о чем сериал? О событиях тех времен, например...

-Для меня эта картина прежде всего о людях...Взаимоотношениях, о том, как человек находится в тех обстоятельствах, которые предлагаем сама жизнь... Мой герой остается настоящим, несмотря на сложные и разные обстоятельства, он не изменяет себе, не ломается, а остается верным, как друг, как солдат, как мужчина. Что было самым сложным на съемках? Холод... Холодно было в Мурманске... для меня...

-Павел, в России снимают много военных фильмов, больше, чем, например,в Европе, Прибалтике... Почему, как считаете?

-Да, в России много картин о ВОВ... Почему в Прибалтике не снимают подобные фильмы? Видимо, нет возможностей, да и желания... говорить правду...

-Я с вами соглашусь... Но зато в Прибалтике сносят советские памятники. На ваш взгляд, почему такая ненависть вдруг выплеснулась?

-Может, не вдруг. Мне кажется, что это идеология страны такая... и указание "сверху". Вы понимаете?

-Понимаю. Сегодня Россия возобновляет процессы о зверствах нацистов на территории СССР в годы ВОВ...Как вы считаете, надо вспоминать прошлое?

-Сегодня такое время настало, что надо вспоминать прошлое. А такое, без срока давности, не стоит и забывать...

-Павел, интересно ваше мнение о тех коллегах, которые не только уехали за границу после февральских событий, но и с удовольствием критикуют Россию... Я понимаю, что вопрос откровенный и это ваши коллеги, но услышать мнение хотелось бы...

-Я бы так сказал - Бог им судья! Вопрос другой - как они будут возвращаться? Да, русский человек очень терпелив и милосерден, но... Простит ли на этот раз? Бог им судья...даже говорить не хочу!

-Что вас спасает, когда вы попадаете в сложные обстоятельства, когда на душе пасмурно?

-Юмор! Только юмор! Без этого точно не обойтись!