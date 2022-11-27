Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения снятому Молочниковым сериалу «Монастырь» с Ивлеевой и Янковским в главных ролях

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27 ноября 2022, 09:59

Александр Молочников, фото: АГН /globallookpress.com

Министерство культуры России не выдало ООО "Кинокомпания «Лунапарк»" прокатное удостоверение для сериала «Монастырь», снятого режиссером Александром Молочниковым с блогером Анастасией Ивлеевой и известным актером Филиппом Янковским в главных ролях.

24 ноября информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило, что решение принято на основании подпункта «ж» пункта 18 Правил выдачи. В Минкульте пояснили, не выдавать прокатное удостоверение решено «из-за оскорбления чувств верующих».

РБК сообщает, что ведомство Ольги Любимой передало материалы по фильму «Монастырь» Русской православной церкви для экспертной оценки. В РПЦ считают, что «сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях», и фильм может сформировать ошибочное представление о православии и задеть чувства верующих.

Молочников отказался комментировать «Газете.Ru» решение Министерства культуры.

По сюжету тусовщица из Москвы, роль которой Молочников дал Ивлеевой, оказалась в сложной ситуации, ей грозит уголовное наказание. Чтобы спрятаться от преследователей, она отправляется в монастырь, где ее взгляды на жизнь поменялись.

Режиссер фильма Александр Молочников прошлым летом уехал из России в США.