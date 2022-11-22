Владимир Путин поздравил с днем рождения поэта Николая Добронравова

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 22 ноября, поздравил поэта Николая Добронравова с днем рождения. Телеграмма была опубликована ранее сегодня на официальном сайте Кремля.
Глава государства отметил, что вдохновенное, не стареющее с годами творчество Николая Добронравова является целой эпохой в истории отечественной поэзии. В его работах нашли отражение яркие события в жизни России, подвиги и трудовые свершения людей разных поколений, их мечты, надежды и стремления.
Владимир Путин уточнил, что наполненные искренними и глубокими чувствами стихотворения Николая Добронравова и сейчас находят в сердцах людей живой отклик. Президент РФ пожелал имениннику, которому исполнилось 94 года, и его жене Александре Пахмутовой здоровья, благополучия, а также успехов.