Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после перенесенного COVID-19
11 января 2021, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В понедельник, 11 января, стало известно, что композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса нового типа.
Ранее близкая знакомая семьи заявила, что в конце декабря 2020 года зараженных COVID-19 Пахмутову и Добронравова госпитализировали. Они в тот момент чувствовали себя хорошо.
Сегодня друг четы подтвердил, что композитора и поэта уже выписали из медицинского учреждения. Согласно последней информации осведомленного источника, у Александры Пахмутовой и Николая Добронравова сейчас все в порядке со здоровьем.
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