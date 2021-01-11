Пахмутова и Добронравов выписались из больницы после перенесенного COVID-19

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11 января 2021, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Anatoly Lomohov/Russian Look

В понедельник, 11 января, стало известно, что композитор Александра Пахмутова и ее супруг поэт-песенник Николай Добронравов выписались из больницы после перенесенного коронавируса нового типа.

Ранее близкая знакомая семьи заявила, что в конце декабря 2020 года зараженных COVID-19 Пахмутову и Добронравова госпитализировали. Они в тот момент чувствовали себя хорошо.

Сегодня друг четы подтвердил, что композитора и поэта уже выписали из медицинского учреждения. Согласно последней информации осведомленного источника, у Александры Пахмутовой и Николая Добронравова сейчас все в порядке со здоровьем.