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В возрасте 47 лет скончалась актриса из сериала «Сверхъестественное» Ники Эйкокс

, 21:00

В возрасте 47 лет скончалась актриса из сериала «Сверхъестественное» Ники Эйкокс
Ники Эйкокс, United Archives / kpa Publicity,

Из жизни ушла американская актриса Ники Эйкокс, которая снималась в популярном сериале "Сверхъестественное". Соответствующую информацию предоставил телеканал CNN со ссылкой на родственницу артистки.

Невестка Ники Эйкокс, рассказавшая о кончине родственницы, отметила, что актриса была красивой, умной, энергичной, любящей и невероятно талантливой. Ее не стало в возрасте 47 лет.

В прошлом году Ники Эйкокс сообщила, что она больна лейкемией.

Актриса сыграла роли в сериале "Сверхъестественное", фильмах "Девушка в поезде", "Темный мир", "Идеальный незнакомец" и других.

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