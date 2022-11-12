Жерар Депардье закрывает свой продюсерский центр в России

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12 ноября 2022, 18:31 Источник: ТАСС

Жерар Депардье. Фото: Thierry Roge/globallook.com

Французский актер, имеющий российское гражданство, Жерар Депардье, закрывает свой продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России. Об этом в беседе с агентством ТАСС сообщил его директор Арно Фрилли.

По словам собеседника агентства, такое решение продиктовано исключительно экономическими причинами, возникшими из-за "паузы" в проектах, и никак не связано с ситуацией вокруг Украины.

«Эта структура была создана для развития аудиовизуальных проектов. Без активной деятельности она бесполезна, поскольку требует расходов даже в период простоя», - заявил Фрилли, добавив, что в будущем центр, возможно, возобновит работу.

После начала Россией специальной военной операции Депардье выступил с острой критикой действий РФ в Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого предположил, что Депардье «скорее всего, не полностью понимает, что происходит».