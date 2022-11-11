Танцы согреют немцев

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11 ноября 2022, 17:45 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Rüdiger Wölk / globallookpress.com

Похоже, что в Берлине нашли свой способ пережить холода. И он оказался очень востребован. Берлинский государственный балет совместно с музыкальным театром "Немецкая опера" предлагают творческое решение проблемы. Они приглашают всех желающих на бесплатные курсы по "согревающим танцам" под девизом "Давайте двигаться! Согреемся в танце" (Let’s move - tanzt euch warm).

На открытии в фойе Deutsche Oper в первую субботу ноября раздали 120 бесплатных билетов. Стартовый урок танцев в стиле свинг длился полтора часа. В оставшиеся ноябрьские субботы будут проходить занятия по сальсе, классическому танцу и аргентинскому танго, но свободных мест уже не осталось - все были заранее забронированы онлайн.

И теперь немцы в ритме танца смогут забыть о росте цены на газ и отопление. Но что делать со счетами на электроэнергию и газ? Танцы тут не помогут и разговоры и призывы об экономии тоже.



